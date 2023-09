Sie sind knackig und für viele unwiderstehlich. Das Gemeine an Kartoffelchips: Es bleibt nicht bei einem Chip, meist auch nicht bei einer Handvoll. Schluss ist oft erst, wenn die Tüte leer ist. Doch dieser fettige und salzige Snack sollte es auch wert sein, wenn man schon mal sündigt.

Jedoch: Zumindest die meisten Bio-Chips sind es nicht wert – so das vernichtende Urteil von „Öko-Test“. Sogar viele der konventionellen Chips enthalten laut den Testern weniger Schadstoffe als einige Bio-Chips.

Nur ein Bio-Produkt besteht

Von den sieben getesteten Bio-Chipstüten schafften es nur die Bio-Chips von Dennree (1,59 Euro pro 100 g) zur Note „sehr gut“. Sechs weitere Bio-Produkte enttäuschten die Öko-Tester auf ganzer Linie.

Sie fielen mit „ungenügend“ komplett durch. Die Gründe dafür heißen Acrylamid, Mineralölkohlenwasserstoffe und Glycidol, die in den Chips nachgewiesen wurden. Alle drei Schadstoffe gelten als krebserregend. Doch wieso sind so viele Schadstoffe in den Chips?

Schadstoffe erhöhen das Krebsrisiko

Die Chips-Hersteller lieferten der Zeitschrift keine Erklärungen dafür. Dennoch haben die Tester eine Vermutung: Da im Öko-Anbau der Einsatz von Keimhemmern verboten ist, würden die Kartoffeln sehr kühl gelagert werden. Das führe zur Anreicherung von Zucker in den Knollen, welcher beim Frittieren höhere Acrylamidgehalte bilde. Der Stoff kann laut EU-Behörden das Krebsrisiko erhöhen.

Einige Bio-Chips überschreiten die geltenden EU-Werte aber so stark, dass die schwierigen Lagerbedingungen allein keine Entschuldigung sein könnten, so die Tester.

Ebenso sei bei einigen Herstellern die Qualitätskontrolle ausbaufähig. Denn nachgewiesene Glykaolkaloide wie etwa Solanin stecken meist in den grünen und ausgekeimten Teilen der Kartoffeln. Sie verursachen Übelkeit, Erbrechen oder Durchfall.

Auch verunreinigtes Sonnenblumenöl führt den Testern zufolge zu Mängeln in der Herstellung und krebsverdächtigen Stoffen in den Chips.

Normale Chips schneiden besser ab

Da fallen die Ergebnisse bei den insgesamt 13 Testkandidaten der konventionellen Chips etwas besser aus: So ist zwar kein Produkt acrylamidfrei – jedoch scheinen die Hersteller das Problem mit dem krebserregenden Stoff hier besser im Griff zu haben.

So erhalten sechs von 13 konventionellen Kartoffelchips die Note „gut“. Doch auch da üben die Tester etwas Kritik: Die gut benoteten Chips würden sich kaum voneinander unterscheiden - höchstens, dass zwei Markenprodukte doppelt so viel wie die anderen vier kosten.

Das sind die Testsieger bei den Kartoffelchips

Die besten konventionellen Chips-Produkte sind demnach die Paprika-Chips der Marken Clarky‘s, Funny-Frisch, Jeden Tag, K-Classic und Lorenz. Auch die Paprika-Chips von Penny gehören dazu. Diese Produkte ähneln sich in den Inhaltsstoffen sehr und wurden alle für „gut“ befunden.

Auch Stiftung Warentest hat bereits Kartoffelchips getestet. Die Ergebnisse finden Sie hier.