ANZEIGE // Bei allen Fragen rund um die energetische Modernisierung von Immobilien spielt der Zeitfaktor eine entscheidende Rolle: zu langes Aufschieben anstehender Maßnahmen führt nicht nur zu hohen laufenden Energiekosten, sondern schlimmstenfalls auch zum Wertverlust des Wohneigentums. Wer jetzt in Vermögenserhalt und Nachhaltigkeit der eigenen Immobilie investiert, findet bei der Nospa individuell abgestimmte Finanzierungsmodelle samt zertifizierter Beratung.

Makler, Eigentümer und Käufer wissen es: über viele Jahre bestimmte vor allem die Lage einer Immobilie entscheidend über ihren Wert. In einer neuen Zeit zwischen Energiekrise und Klimawandel kommt nun ein weiterer Faktor ins Spiel: ihr energetischer Zustand. Dabei geht es vorrangig darum, den Wert der eigenen Immobilie zu erhalten oder sogar zu steigern; aber auch um die Reduzierung laufender Ausgabenbelastungen aufgrund steigender Energiekosten. Und nicht zuletzt sind es auch gesetzliche Vorgaben wie aus dem Gebäudeenergiegesetz, die es für Eigentümer notwendig machen, in energieeffiziente Maßnahmen zu investieren. Zudem soll ab Januar 2024 jede neu eingebaute Heizungsanlage ihre Wärme zu mindestens 65 Prozent aus erneuerbaren Energien gewinnen.

Wie Energie effizient genutzt werden kann

Zu einer energetischen Sanierung von Wohngebäuden zählt man bauliche und technische Maßnahmen vor allem aus den Bereichen Heizung, Lüftung sowie Wärmedämmung von Außenwänden, Dach und Fenstern. Diese ist inzwischen Grundvoraussetzung für einen energieeffizienten Haushalt.

Über Solarthermie lassen sich bis zu 60 Prozent der Warmwasserzubereitung oder bis zu 50 Prozent der Heizenergie abdecken. Eine eigene Photovoltaikanlage oder ein kleines Windkraftwerk erzeugen autark eigenen häuslichen Strom. Durch den Einbau einer Wärmepumpe oder eines Lüftungssystems wird das Heizen kostengünstiger und effizienter. Hier besteht also Handlungsbedarf für viele Hauseigentümer, die sich neben zahlreichen technischen Belangen auch mit jenen der Finanzierung auseinandersetzen müssen.

Ein individuelles Beratungsgespräch gehört zum Standard

Christian Breitfeld, Leiter der Baufinanzierung bei der Nospa, weiß welche Fragen die Menschen zu diesem Thema beschäftigen: Was gehört eigentlich zur energetischen Sanierung, welche Maßnahmen kommen da für mich in Frage und was kann ich mir überhaupt leisten?

„Im Beratungsgespräch geben wir zunächst eine erste Orientierung darüber, welche Modernisierungsmaßnahmen sinnvoll sind. Im Anschluss prüfen wir dann den Investitionsbedarf, finanzielle Spielräume und mögliche Förderungen.“ Christian Breitfeld Leiter der Baufinanzierung bei der Nospa

Standardlösungen, die für alle passen, gibt es nicht. Denn welche Finanzierungsvariante sich als optimal erweist, ist laut Christian Breitfeld ebenso individuell, wie der energetische Zustand des jeweiligen Gebäudes und damit der Sanierungsbedarf. Mancher Eigentümer befürchtet große Baustellen im Haus. Das muss gar nicht sein, sagt Christian Breitfeld. Auch mit Investitionen im Kostenbereich von 50 bis 60 Tausend Euro, wie zum Beispiel dem Einbau einer PV-Anlage oder einer Wärmepumpe, könne man relativ viel erreichen.

Zertifizierte Modernisierungsberater bei der Planung an der Seite

Bei der Nospa stehen erfahrene Finanzierungsberater an der Seite ihrer Kunden und weisen den Weg durch dieses vielschichtige Thema. Christian Breitfeld und sein Team verfügen zudem über eine wichtige Zusatzqualifikation: sie sind zertifizierte Modernisierungsberater und haben damit wichtige Zusatzkenntnisse rund um die energetische Gebäudesanierung. Ein Vorteil, den die Kunden zu schätzen wissen. So können sie sich schon mal zeitnah kostenfrei einen Überblick über die notwendigen Sanierungsmaßnahmen verschaffen, während sie auf einen der begehrten Termine bei einem Energieberater warten.

Diesen muss der Hauseigentümer auf jeden Fall im Laufe des Sanierungsvorhabens hinzuziehen. Denn ohne diesen kann keine staatliche Förderung beantragt werden. Die Förderprogramme sind meist sehr komplex und können vom Immobilienbesitzer nicht selbst beantragt werden. Einen Überblick über die staatlichen Förderprogramme der KfW-Bank geben Christian Breitfeld und sein Team. Sie suchen die passenden Programme raus und stellen für die Kunden die Anträge.

Natürlich spielt bei der Planung immer die individuelle Lebens- und Vermögensplanung der Kunden eine Rolle: nutzen sie ihre Immobilie selber als Wohnraum, als Vermieter oder vielmehr als Kapitalanlage und Vermögenssicherung? Wollen sie neu bauen, ihr Haus verkaufen oder ihrer nachfolgenden Generation überlassen? Ziel einer energetischen Sanierung ist für alle letztendlich die nachhaltige und werthaltige Immobile. Wichtig ist allerdings, die Sanierung nicht lange aufzuschieben, so der dringende Rat der Nospa-Modernisierungsberater. Wer einen Sanierungsstau entstehen lässt, muss schlimmstenfalls mit dem Wertverlust seiner Immobilie rechnen.

„Befassen Sie sich am besten heute schon mit dem Thema und handeln Sie zügig. Eine energetische Sanierung, ob größer oder in kleinerem Rahmen bedeutet immer auch den Erhalt und die Vermögenssicherung Ihres Eigentums.“ Christian Breitfeld Leiter der Baufinanzierung bei der Nospa