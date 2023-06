ANZEIGE // Die Preisbremse soll die Energiekosten der Haushalte bis Ende des Jahres auf ein verträgliches Maß deckeln. Doch die herausfordernde Lage an den Energiebeschaffungsmärkten hat sich entscheidend entspannt. Das geben die Stadtwerke Flensburg mit einer deutlichen Strompreissenkung direkt an ihre Kunden weiter. Auch alle bundesweiten Kunden der Stadtwerke Flensburg profitieren von den gesunkenen Preisen an den Beschaffungsmärkten. Sie können sich für deutlich günstigere Strompreise entscheiden, die von den Stadtwerken Flensburg angeboten werden und die sich je nach lokalem Netzgebiet aufgrund der dortigen Kostensituation der jeweiligen örtlichen Netzbetreiber unterscheiden.

Über die exakte Höhe des Preises der Grundversorgung in Flensburg, Glücksburg und Harrislee informieren die Stadtwerke ihre Kunden per Brief, spätestens sechs Wochen bevor die Preissenkung in Kraft tritt. Bundesweit erhalten die Kunden ebenfalls rechtzeitig eine Information per E-Mail oder Brief.

Auch die Stadtwerke Flensburg setzen sich aktiv mit dem Thema „erneuerbare Energien" auseinander. Foto: Adobe Stock/tl6781

Mögliches Potenzial für Geothermie in Flensburg

Die Stadtwerke Flensburg wollen zusammen mit dem Geothermieentwickler Innargi untersuchen, ob Flensburg genügend Potenzial für eine klimaneutrale Wärmeversorgung mit Erdwärme bietet. Dazu haben beide Unternehmen am 11. Mai 2023 eine erste Absichtserklärung unterzeichnet. Darin sind die weiteren Schritte festgelegt, um ggf. einen Teil der Flensburger Fernwärmeversorgung auf klimaneutrale Erdwärme umzustellen.

Dirk Thole, Geschäftsführer der Stadtwerke Flensburg, sieht die Geothermie als passenden Baustein zur Klimaneutralität: „Wir haben in unserem Transformationspfad festgeschrieben, bis spätestens 2035 klimaneutral zu sein. Das geschieht nicht über Nacht und mit nur einem Schritt, sondern basiert auf vielen verschiedenen Bausteinen, die ein großes Ganzes ergeben. Sollte sich zeigen, dass Flensburgs Untergrund genügend Potenzial für Geothermie aufweist, wäre das ein toller Beitrag auf unserer Reise zur Klimaneutralität.“

Karsten Müller-Janßen, Leiter Anlagenbau und Projekte bei den Stadtwerken, ergänzt:

„Bestenfalls könnten wir bis zu 30 % der Flensburger Fernwärmeversorgung über Geothermie abbilden. Das wäre ein Riesenschritt zur Klimaneutralität, da die Geothermie eine passende Ergänzung zu unseren geplanten Meerwasser-Großwärmepumpen darstellt.“ Karsten Müller-Janßen Leiter Anlagenbau und Projekte bei den Stadtwerken

„Ich und das Innargi-Team freuen uns über diese grenzüberschreitende Zusammenarbeit mit den Stadtwerken Flensburg“, sagt Hildigunnur Thorsteinsson, Chief Technical Officer (CTO) von Innargi. „Wir sind der festen Überzeugung, dass Geothermie eine wichtige Rolle in der Dekarbonisierung der Wärmeversorgung einnehmen wird, und wir sind stolz darauf, dass wir die Stadtwerke Flensburg auf ihrem Weg zur Klimaneutralität unterstützen dürfen. Im ersten Schritt müssen wir erkunden, wie die Untergrundbedingungen aussehen, damit wir abschätzen können, ob die Ressourcen unterhalb von Flensburg für eine geothermische Fernwärmeerzeugung ausreichen“, sagt die in Island geborene Leiterin der technischen Abteilung von Innargi.

Erdwärme ist ein Weg, klimaneutral Energie zu erzeugen. Foto: Adobe Stock/Charlotte

Bewertung des Untergrundes

Dazu wird auch gehören, sowohl einen optimalen Standort für die Tiefenbohrung als auch die Einbindung der Wärme ins Fernwärmesystem der Stadtwerke Flensburg zu ermitteln. Zusammen mit allen weiteren geplanten Untersuchungen wird es rund ein Jahr dauern, bis alle notwendigen Daten vorliegen. Dann können die Projektpartner bewerten, ob das Flensburger Geothermiepotenzial ausreicht, um damit genügend Fernwärme zu einem konkurrenzfähigen Preis produzieren zu können. Fällt das Ergebnis positiv aus, sollte einer vertraglichen Vereinbarung über den Bau und Betrieb eines Geothermie-Heizwerkes durch Innargi nichts mehr im Wege stehen.

Innargi trägt Investitionskosten und Bohrrisiken

Prinzipiell wird die Firma Innargi im Rahmen des Projektes alle Erkundungsarbeiten und den Bau des Geothermie-Heizwerkes und dessen Betrieb verantworten. Innargi übernimmt auch die Investitionskosten und trägt das Risiko für die Bohrung. Die Stadtwerke können als Partner die klimaneutrale Erdwärme für ihre Fernwärmekunden abnehmen und in ihr Wärmenetz einspeisen, aber auch nach eigener Entscheidung günstigere Wärmequellen nutzen.

