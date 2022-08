Bei vielen Menschen wird das Geld im Herbst nicht mehr reichen. Die Bundesregierung ist sich uneinig, wie entlastet werden soll. FOTO: dpa/Sonya Schönberger up-down up-down Streit in der Ampel-Koalition Energiekrise: Diese Entlastungen diskutiert die Bundesregierung und | 02.08.2022, 14:11 Uhr Von Flora Hallmann dpa | 02.08.2022, 14:11 Uhr

Die gestiegenen Preise belasten die Menschen in Deutschland, vor allem die Geringverdiener und die Mittelschicht haben zu leiden. Dass Entlastungen kommen sollen, da ist sich die Bundesregierung einig – nur wann und in welcher Form wird noch heiß diskutiert. Was auf Verbraucher zukommen könnte.