Lidl stellt Fleischangebot um

Die Discounter-Kette Lidl will bis Frühjahr 2024 das Fleischsortiment umstellen. Ab Oktober soll frisches Rindfleisch nur noch aus den Haltungsformen 3 und 4 angeboten werden. Bislang gibt es noch Fleisch aus der schlechteren Haltungsform 2 zu kaufen. Die Haltungsformen geben unter anderem an, wie viel Platz die Rinder im Stall haben.

Frist für Einkommenssteuererklärung 2022 endet

Bis Montag, 2. Oktober 2023, muss die Steuererklärung für das Jahr 2022 beim Finanzamt eingereicht sein. Wer die Steuererklärung mit professioneller Hilfe erstellen lässt, hat noch Zeit bis Ende Juli 2024.

Frist für Heizkostenzuschuss 2022 endet

Wer eine Öl- oder Holzheizung besitzt, kann bis 20. Oktober 2023 rückwirkend Härtefallhilfe beantragen. Voraussetzung ist, dass die Rechnung für 2022 mehr als doppelt so hoch ausfiel wie 2021. Die maximale Unterstützung beträgt 2000 Euro. Mit dem Heizkostenrechner der Bundesregierung können Sie ermitteln, wie viel Hilfe Ihnen zusteht.

Whatsapp wird auf alten Smartphones eingestellt

Der Meta-Konzern teilt mit: „Ab dem 24. Oktober 2023 werden nur noch Android-Betriebssysteme der Version 5.0 und aktueller unterstützt.“ Nutzer der alten Version würden über die Abstellung benachrichtigt und werden gebeten die Version zu upgraden. Die betroffene Android Version 5.0 ist von 2014. Aktuell ist Android 13.

Kampf gegen Mikroplastik: Glitter-Verbot

Die EU verbietet den Verkauf von Produkten mit Mikroplastik, damit die Partikel nicht in die Umwelt gelangen. Das Verbot betrifft vor allem Granulat auf Sportplätzen und Kosmetikartikel. Verboten werden über die nächsten Jahre nach und nach Kunststoffteilchen, die kleiner als fünf Millimeter sind. Ab 15. Oktober 2023 dürfen bereits keine Hautpeelings mit Mikroperlen und kein loser Glitter mehr verkauft werden.

Zeitumstellung auf Winterzeit

Eine Stunde länger schlafen: In der Nacht auf den 29. Oktober 2023 werden um 3 Uhr die Uhren eine Stunde zurückgestellt.

Herbstferien starten

NRW startet als erstes Bundesland am 2. Oktober in die zweiwöchigen Herbstferien. In Mecklenburg-Vorpommern ist von 9. bis 14. Oktober schulfrei. In Schleswig-Holstein und Hamburg von 16. bis 27. Oktober. In Bremen und Niedersachsen drei Tage länger von 16. bis 30. Oktober.

Corona-Impfstoff für Kinder

Ab dem 2. Oktober soll der neue angepasste Corona-Impfstoff von Biontech/Pfizer für Kinder zwischen fünf und elf Jahren ausgeliefert werden. Das Präparat wurde an die Omikron-Sublinie XBB.1.5 angepasst.

Mehr Lohn für Handwerker

Beschäftigte im Gerüstbau bekommen ab Oktober 2023 mehr Geld. Der Mindestlohn pro Stunde steigt von 12,85 Euro auf 13,60 Euro. Dachdecker bekommen ab Oktober drei Prozent mehr Lohn, mindestens 21,12 Euro, berichtet die „Deutsche Handwerks-Zeitung“.

Verbot von Aroma-Tabak für Tabakerhitzer

Schokolade, Vanille, Kirsche oder andere Aromen sind in Tabak für Tababerhitzer ab dem 23. Oktober nicht mehr erlaubt. Zuvor galt das Verbot von Aroma-Tabak nur für Zigaretten und Drehtabak. Zudem müssen auf den Verpackungen der Erhitzer dann auch Warnhinweise mit Text und Bild sein.

Änderungen bei Microsoft-Programmen

Der Softwarekonzern bietet seine Programmpakete Microsoft 365 und Office 365 ab Oktober ohne den Kommunikationsdienst Teams an und senkt dafür den monatlichen Abopreis um zwei Euro. Hintergrund ist ein Verfahren der EU-Kommission.

Sat.1-Hauptnachrichten starten zehn Minuten früher

Sat.1 startet seine Newsstrecke in der Primetime ab dem 16. Oktober bereits um 19.45 Uhr. Das tägliche Nachrichtenformat wird damit zehn Minuten länger.

(Mit Material der dpa.)