ANZEIGE // Einen Gleitschirm steuern und damit über Tannen und Berge hinweg fliegen, mit dem U-Boot durchs Eismeer fahren, eine eigene Rakete bauen und erleben, wie ein Vulkan heiße Lava spuckt – all das und noch viel mehr ist im Universe Science Park möglich. Hier im Süden von Dänemark werden Kinder und Erwachsene zu Forschern. Der Universe Science Park zeigt, wie viel Spaß Physik, Chemie und die anderen Naturwissenschaften machen können. Der Freizeitpark vermittelt die Wunder und Phänomene des Lebens auf spielerische Weise. Hier darf nach Herzenslust getobt, ausprobiert und entdeckt werden. Und ganz nebenbei lernt man dabei auch noch etwas.

200 Attraktionen: Die ganze Familie kann mitmachen

Der Universe Science Park im dänischen Nordborg umfasst ein riesengroßes Gelände von 50.000 Quadratmetern. Rund 200 Attraktionen gibt es, die draußen oder in Innenräumen erlebt werden können. Hier kann man den ganzen Tag verbringen, egal wie das Wetter ist. „Für jedes Alter ist etwas dabei. Egal ob Kinder, Jugendliche, Eltern oder Großeltern. Hier kann jeder mitmachen und gemeinsam als Familie Aktivitäten ausprobieren. Das ist das Besondere am Universe Science Park“, erklärt Marketingkoordinatorin Linda Jakobsen.

Im Sommer erblüht der weitläufige Garten des Universe Science Parks. Foto: Universe Science Park

Neue Attraktion: Beat the Storm

Wer dieses Jahr den Universe Science Park besuchen möchte, kann sich über eine neue Attraktion freuen. Seit letztem Jahr können Teenager und Erwachsene den Windsimulator „Beat the Storm“ testen und verschiedenen Windstärken bis zu 118 km/h trotzen. Auf vier Bahnen können Freunde und Familie gegeneinander antreten und testen, wer am schnellsten ist. Zu finden ist der neue Simulator in der Air Zone - dem Bereich, in dem man alles Wissenswerte rund um die Kraft der Natur Wind entdecken kann. Wer über 135cm groß ist, darf den Windsimulator auch auf Level zwei testen und sich höheren Windstärken stellen.

Der Kraft des Windes kann man sich im „Beat the Storm"-Simulator stellen. Foto: Universe Science Park

Virtual Reality: Mit VR-Brillen Achterbahn fahren

Eines der vielen Highlights im Universe Science Park ist der Bereich Virtual Reality. „Einer der größten im Norden, wenn nicht der größte“, sagt Linda Jakobsen. Er macht die Gäste zu kleinen und großen Abenteurern und versetzt sie in neue Welten. So können die Besucher zum Beispiel virtuell ein simuliertes Rennen oder im VR-Autoscooter fahren. Im Virtual Coaster kann man seine eigene Achterbahn konstruieren und im Anschluss mit ihr fahren. Wie lang die Fahrt ist, wie schnell man unterwegs ist, ob man Loopings dreht oder steil bergauf fährt, all das entscheidet jeder einzelne Forscher selbst.

Im VR Coaster kann man im Universe Science Park virtuell Achterbahn fahren. Foto: Universe Science Park

Balanceakt in schwindelerregender Höhe: der Sky Trail

Über schmale Holzbalken balancieren, mit der Seilbahn fahren und vorsichtig von einem Hindernis zum nächsten klettern: Wer schon einmal im Universe Science Park war, kennt ihn – den Sky Trail. An Seilen gesichert werden hier insgesamt 37 Stationen in schwindelerregender Höhe überwunden. „Der Sky Trail ist für Gäste eine echte Mutprobe“, weiß Linda Jakobsen. Der Hochseilgarten wurde vor kurzem erweitert und erstreckt sich nun über drei Etagen. In bis zu 15 Metern Höhe stellen die Besucher hier ihre Schwindelfreiheit unter Beweis. Kinder ab einer Größe von 100 cm dürfen mit einem Erwachsenen auf der ersten Stufe klettern. Ab einer Körpergröße von 122 cm darf jeder den Balanceakt wagen.

Klettern in luftiger Höhe: der Sky Trail im Universe Science Park ist eine echte Mutprobe. Foto: Universe Science Park

Mit dem Segway durch einen Parcours

Ebenfalls sehr beliebt ist die Segwaytour. „Das probieren die meisten Besucher aus, wenn sie bei uns sind“, weiß Linda Jakobsen. Auf den Fahrzeugen geht es durch einen kurvigen Parcours, in welchem man seine Geschicklichkeit auf die Probe stellt. Die Segwaytour wird Besuchern ab mindestens zehn Jahren empfohlen. Die Jüngeren können sich zum Beispiel in der Ball Factory austoben, einer großen Halle mit mehr als 10.000 Bällen zum Experimentieren, Spielen und Tüfteln.

Im Segway-Parcours ist der Gleichgewichtssinn gefragt. Foto: Universe Science Park

Hunde dürfen mitkommen

Wer nach all den actiongeladenen Stationen eine Pause braucht, der kann an mehreren Orten im Freizeitpark Getränke und Speisen kaufen oder es sich mit dem selbst organisierten Picknick von zuhause auf dem großen Gelände gemütlich machen. „Das Mitbringen von eigener Verpflegung ist bei uns erlaubt“, weiß Marketingkoordinatorin Linda Jakobsen. Auf dem großen Areal des Universe Science Parks gibt es viele Sitzgelegenheiten und Stationen im Grünen, wie etwa den botanischen Garten, in dem man entspannen und sich stärken kann. Auch Hunde dürfen mit in den Universe Science Park kommen.

Der blaue Kubus zeigt zahlreiche atemberaubende Naturphänomene Foto: Universe Science Park

Wer neugierig geworden ist und den Universe Science Park besuchen möchte, kann sich online oder vor Ort Tickets kaufen.

Kontakt und Öffnungszeiten

Universe Science Park

Mads Patent Vej 16430 Nordborg

Telefon: +45 8881/9500

E-Mail: info@universe.dk

Zur Website: universe.dk/de

Öffnungszeiten sind hier zu finden.