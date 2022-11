Der Advent und Weihnachten sind die Zeit der Begegnung - ein Aspekt des Festes, der in den letzten Jahren leider viel zu kurz gekommen ist. Auch das Schenken macht in persona sehr viel mehr Spaß, als sich seine Gaben postalisch zukommen zu lassen. Wer seinen Lieben dieses Jahr also eine besondere Freude machen will, findet in der Beilage „Weihnachtswelt 2022“ vielfältige Inspiration. Sie lag am 19.11. allen Tageszeitungen des Schleswig-Holsteinischen Zeitungsverlages bei und ist hier auch online zu lesen. Mit einem Umfang von erstmals 32 Seiten trägt die diesjährige Beilage besonders viele Geschenketipps für jeden Geldbeutel zusammen.

Beilage online lesen

Einzigartige Geschenkideen von Manufakturen und ausgewählten Partnern finden Sie in der Beilage „Weihnachtswelt 2022“. Foto: sh:z Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Geschenke aus Norddeutschland

Ein Schwerpunkt sind auch in diesem Jahr wieder die Präsente mit Lokalkolorit. So bietet etwa die Manufaktur Syltiges einen echten Sylter Friesenbaum an, der auf Sylt und in Nordfriesland eine lange Tradition hat und eine nachhaltige Alternative zum klassischen Weihnachtsbaum bildet. Wer dagegen das ganze Jahr über Strandfeeling im Garten oder auf dem Balkon haben möchte, freut sich bestimmt über einen Strandkorb der Manufaktur Eiderstedter Strandkörbe. Wer bis Weihnachten bestellt, kann sich bis Ende Februar 2023 auf seinen Strandkorb freuen und die erste Frühlingssonne im eigenen Strandkorb genießen. Auch die Fass-Sauna „Elsa“ ist eine tolle Ergänzung für den eigenen Garten und kommt direkt vom Produzenten in Norddeutschland.

Wem es wichtig ist, praktische Dinge zu verschenken, für den ist vielleicht eine Tasche aus der Kollektion der Ackermann Taschenmanufaktur in Lüneburg das Richtige, die aus Softnappa oder edlem Olivenleder handgearbeitet ist. Typisch norddeutsch sind auch die Produkte aus dem Hause des sh:z wie etwa Kalender, Bücher über historische Themen und Bildbände. Ein besonderes Highlight ist der Kim Schmidt-Adventskalender, der neben köstlichen Lindt Minis in fünf Geschmacksrichtungen tolle Zeichnungen des bekannten Comic-Zeichners enthält. Der Adventskalender ist exklusiv beim sh:z erhältlich.

Geschenktipps für Kinder und Erwachsene

Neben nordischen Geschenkideen zeigt die Beilage auch Kunsthandwerk und Ästhetisches aus ganz Deutschland. So finden sich hier etwa winterlich-weihnachtliche Gartenfiguren von der Manufaktor designimdorf aus dem Schwarzwald. Die Firma Richard Glässer in Seiffen bietet Erzgebirgskunst in Form von Pyramiden, Kerzenhaltern und Räuchermännern an, die mit viel Liebe zum Detail hergestellt werden. Kunst und Kultur präsentiert ars mundi. Limitierte Exklusiv-Editionen, Skulpturen und vieles mehr werden die Herzen von Kunstliebhabern erfreuen. Auch Schmuck ist immer eine schöne Geschenkidee, ob Sternzeichen-Ketten, außergewöhnliche Uhren, Armreifen oder Schutzengel-Ohrstecker.

Bücher sind ein Dauerbrenner unter dem Weihnachtsbaum. Ob Koch- oder Backbücher, weihnachtliche Lektüre, ein Freundebuch für Erwachsene oder ein 5-Jahres-Tagebuch, hier werden Freunde des geschriebenen Wortes sicher fündig. Mit der Lektüre macht man es sich dann vielleicht mit kuscheligen Pantoffeln auf dem Sofa gemütlich, und auch die Rum-Eigenkreationen „1755 Special Edition“ und „Trigon Edition“ sind eine tolle Ergänzung für gemütliche Stunden. Auch die Kleinen kommen nicht zu kurz: Auf einer Sonderseite werden Geschenkideen für Kinder vom Raben Socke über ein Blumen-Memo bis hin zum Vogel-Bingo präsentiert.

Erlebnisse verschenken

Eines der schönsten Geschenke, die man machen kann, ist immer noch gemeinsam verbrachte Zeit. Wer günstiger essen gehen und neue Restaurants in der Region ausprobieren möchte, kann zum Schlemmerblock für Flensburg-Schleswig, Nordfriesland, Pinneberg, Rendsburg-Eckernförde oder Segeberg-Neumünster greifen. Die M-TOURS Erlebnisreisen bieten die perfekte Gelegenheit, einfach mal rauszukommen. Die individuellen und begleiteten Leserreisen führen zu den Destinationen Barcelona, Madeira und an die Amalfiküste. Besondere Momente kann man auch bei Konzerten, Musicals, im Theater oder in der Comedy-Show genießen. Das Ticketcenter Ihres Kundencenters bietet Veranstaltungshighlights in ganz Schleswig-Holstein und Hamburg, wie etwa das brandneue Musical „Hamilton“.

Mit so vielen Geschenkideen wird die Bescherung 2022 sicher eine besonders große Freude.

Beilage online lesen