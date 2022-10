ANZEIGE // So lange wie möglich zu Hause wohnen und die Selbstständigkeit erhalten – das ist etwas, das sich die meisten Menschen nicht nur für das eigene Alter wünschen, sondern auch für ihre Eltern oder Großeltern. Doch eine Statistik aus dem Jahr 2022 zeigt, dass vor allem ab einem Alter von 65 Jahren das Risiko für Stürze rapide steigt – in den letzten zwei Jahren hatten in Deutschland 43% aller Männer und 30% aller Frauen in dieser Altersgruppe einen Sturz. Umso wichtiger ist es, schnelle Hilfe zu bekommen, wenn tatsächlich etwas passiert ist. Genau für solche Fälle bietet das Deutsche Rote Kreuz einen Hausnotruf an.

Vielfach sind die Kunden des Hausnotrufs Senioren, die alleine zu Hause wohnen, aber auch viele Ehepaare nutzen das Angebot. Dirk Petersen ist beim DRK Kreisverband Dithmarschen Leitungskraft für den Notrufbereich und die rund um die Uhr besetzte Zentrale in Heide, in der die Hausnotrufe aus ganz Schleswig-Holstein eintreffen. Er erklärt:

„Der Hausnotruf ist eine Art Versicherung für den Fall, dass man in eine Situation kommt, aus der man sich nicht mehr selbst befreien kann und in der man auch nicht ans Telefon kommt, um die 112 zu wählen.“ Dirk Petersen DRK Kreisverband Dithmarschen

Die Kunden werden mit einer Freisprecheinrichtung ausgestattet, die von DRK-Mitarbeitern zentral in der Wohnung aufgestellt wird. Zudem erhalten sie einen Funksender, der körpernah getragen werden kann, etwa am Arm oder an einer Kordel um den Hals. Durch das Drücken des Funksenders wird ein Anruf in der DRK-Zentrale ausgelöst, der Mitarbeiter am Telefon kann über die Freisprecheinrichtung dann in die Wohnung hineinhorchen und so hören, ob hier jemand nach Hilfe ruft. „Auch wenn wir nichts hören, senden wir jemanden – in solchen Fällen ist es uns lieber, im Zweifel einen Fehlalarm gehabt zu haben, als dass vielleicht jemand bewusstlos oder wegen einer geschlossenen Tür nicht zu hören war“, erklärt Dirk Petersen. Je nach Notfall wird dann entweder eine als Kontakt hinterlegte Bezugsperson, ein Ersthelfer des DRK oder der Rettungsdienst alarmiert.

Durch den am Körper getragenen Funksender ist der Hausnotruf einfach zu bedienen, auch ohne Zugang zu einem Telefon. Foto: Adobe Stock/Gina Sanders Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Verschiedene Hausnotruf-Tarife und Kostenübernahme

Wählen können Kunden zwischen zwei verschiedenen Tarifen: Beim Standard-Tarif können drei private Bezugspersonen hinterlegt werden, die vom DRK kontaktiert werden können, wenn jemand Hilfe braucht. Aber auch, wenn alle drei Bezugspersonen nicht erreichbar sind, organisieren die Mitarbeiter der Notrufzentrale Hilfe. Bei Verdacht auf einen medizinischen Notfall wird direkt der Rettungsdienst alarmiert. Beim Komfort-Tarif stehen hingegen nicht private Bezugspersonen an erster Stelle, sondern der DRK-Notfalldienst oder ein Pflegedienst. Somit bietet sich diese Form des Hausnotrufs vor allem für Menschen an, die keine Angehörigen oder sonstige Menschen vor Ort haben, die sich um sie kümmern könnten.

Wer einen Pflegegrad hat und alleine wohnt, kann sich die Kosten für den Standard-Tarif auch von der Pflegekasse erstatten lassen. Während die Kosten für den Standard-Tarif bei Bewilligung des Antrags komplett übernommen werden, wird beim Komfort-Tarif noch ein reduzierter Eigenanteil fällig.

Hier gibt es weitere Informationen und den Kontakt zum DRK

Weitere Funktionen

Auf Wunsch können auch diverse Extras zu beiden Hausnotruf-Tarifen hinzugebucht werden, etwa Tür- oder Fensterkontakte als Einbruchsschutz oder Rauchmelder, die einen Notruf an das DRK absetzen. Die Mitarbeiter alarmieren dann die Feuerwehr. Auch Fallsender, die einen automatischen Alarm absetzen, wenn der Teilnehmer oder die Teilnehmerin stürzt, sind möglich. Beim Komfort-Tarif ist zudem die Option einer Sicherheitsuhr enthalten: „Diese Sicherheitsuhr funktioniert im Grunde wie der klassische Notruf, nur genau umgekehrt“, erläutert Dirk Petersen. „Sie ist eine Art ‚Mir geht’s gut-Taste‘, die man innerhalb von 24 Stunden drücken muss. Wenn dies nicht geschieht, werden wir alarmiert und können beim Kunden anrufen, um nachzuhorchen, ob alles in Ordnung ist oder jemand Hilfe braucht.“ Auch hier sollte man sich wegen möglicher Fehlalarme, weil man vergessen hat den Knopf zu drücken, keine Sorgen machen: „Uns ist es lieber, einmal mehr alarmiert zu werden als einmal zu wenig.“

Für Senioren, die noch mobil und gerne draußen unterwegs sind, aber trotzdem im Fall eines Notfalls abgesichert sein wollen, bietet das DRK außerdem einen mobilen Notruf an. Hier wird zusätzlich zur Sprechverbindung, die der Notrufende nach Drücken des Funksenders mit dem DRK hat, auch eine Ortung an die Zentrale geschickt, sodass der Rettungsdienst genau weiß, wo nach dem Notrufenden zu suchen ist – auch wenn dieser selbst seine Position nicht genau beschreiben kann.

Angeschlossen wird das Hausnotruf-System über einen Festnetz- oder Internetanschluss und eine normale 220 Volt-Steckdose. Aber auch ein Mobilfunkanschluss ist möglich, da das DRK für Senioren ohne Festnetz- oder Internetanschluss auch Hausnotrufgeräte mit eingebauter SIM-Karte anbietet. Fragen zum Angebot beantworten die Mitarbeiter des DRK telefonisch unter der 08000 365 000.