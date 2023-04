ANZEIGE // Für viele Menschen ist er ein Ort, in dem sie viel Freizeit verbringen und der ihnen neue Energie gibt: der Wald. So kommt es nicht von ungefähr, dass Menschen, denen Natur und Nachhaltigkeit ein Leben lang am Herzen lagen, sich immer häufiger auch für eine naturnahe Bestattung entscheiden. Im Sternenwald im Kreis Steinburg bei Itzehoe gibt es seit 2016 die Möglichkeit, sich im Begräbniswald beisetzen zu lassen – und so die letzte Ruhe unter dem eigenen Lieblingsbaum zu finden. Auch im Sternenwald Christianslust in Dithmarschen sind seit Januar 2022 Beisetzungen möglich.

Zwei Bestatter, die regelmäßig Beerdigungen im Sternenwald durchführen, berichten hier über ihre Arbeit und darüber, was eine Beisetzung hier ausmacht. Beide arbeiten bereits seit langem vertrauensvoll mit der Familie zu Rantzau zusammen, auf deren Land sich der Sternenwald befindet.

Die Bäume werden mit Namensplaketten markiert, auf denen auf Wunsch auch ein Grabspruch stehen kann. Foto: Sternenwald

Ansprechpartner im Trauerfall

Wilhelm und Jutta Stührk, Inhaber des Bestattungsinstituts Stührk in Marne in vierter Generation, arbeiten seit der Konzeption des Sternenwaldes mit der Familie zu Rantzau zusammen, wie Wilhelm Stührk berichtet: „Wir haben zu Beginn eine Einführung im Sternenwald bekommen und können nun Interessenten auf der Suche nach dem richtigen Baum für sich selbst oder für einen Angehörigen begleiten. Gerade ältere Menschen, deren Kinder vielleicht nicht vor Ort sind, nutzen diese Möglichkeit gerne.“

Den Menschen, die sich im Trauerfall an ihr Bestattungsinstitut wenden, nehmen Wilhelm und Jutta Stührk alles ab – von der Organisation der Beisetzung bis hin zu Schubladen voller Papiere: „So können sich die Menschen in dieser schweren Zeit voll auf sich konzentrieren.“ Auch die Kommunikation mit der Verwaltung des Sternenwaldes übernimmt das Bestattungsunternehmen.

Am Andachtsplatz im Sternenwald wird die Trauerfeier abgehalten. Foto: Sternenwald

Seiner Erfahrung nach spielt der Wunsch, seine letzte Ruhe in der Natur zu finden, die größte Rolle bei den Menschen, die sich für eine Bestattung im Sternenwald entscheiden.

„Wir hatten vor einigen Wochen eine Trauerfeier in den frühen Morgenstunden eines diesigen Tages. Als die Sonne dann aufging und durch die Bäume schien und die Vögel anfingen zu zwitschern, war das eine unbeschreibliche Stimmung.“ Wilhelm Stührk Bestattungsinstitut Wilhelm und Jutta Stührk

Eine Bestattung im Sternenwald kann so auch ganz neue Formen der Trauer ermöglichen: So kenne er Menschen, die hier regelmäßig spazieren gingen, seit sie einen Angehörigen hier beigesetzt haben.

Bestattung im Waldfriedhof: Besonders und doch kostengünstig

Dass naturnahe Bestattungen immer beliebter werden, beobachtet auch Bestatter Tobias Nickels aus St. Michaelisdonn: „Bei uns erkundigen sich viele nach den Beisetzungsmöglichkeiten im Sternenwald, die häufig hier im Wald unterwegs waren, etwa in Form eines Familienausflugs oder zum Gassigehen mit dem Hund.“ Da der Sternenwald Christianslust der einzige Waldfriedhof im Kreis Dithmarschen ist, sei das Interesse entsprechend groß. Ein weiterer interessanter Faktor ist laut Tobias Nickels auch die Kostenfrage. „Da im Sternenwald der Aufwand für Friedhofswärter und die Grabpflege entfällt, kann man hier gegenüber einer konventionellen Bestattung bis zu 1000 Euro sparen.“

Die Ruhe des Sternenwaldes lädt auch nach der Beerdigung zu Spaziergängen in Gedenken an den geliebten Menschen ein. Foto: Sternenwald

Auf eine schöne Trauerfeier müsse deswegen niemand verzichten: Die Urnenlöcher im Sternenwald werden am Tag der Beisetzung mit Tannengrün und Blütenblättern geschmückt, auf Wunsch kann Musik gespielt werden, ein Pastor oder ein freier Trauerredner wird vom Bestatter für die Grabrede eingeladen.

„Sollten sich der oder die Verstorbene oder die Angehörigen keine große Rede, sondern einen kleinen familiären Rahmen wünschen, sagen wir am Grab auch einige Worte. “ Tobias Nickels Bestattungen Nickels

Umso mehr Raum bleibt für die ganz besondere Stimmung im Sternenwald: Blätterrauschen, Vögelzwitschern – und ansonsten himmlische Ruhe.

Foto: Sternenwald

Der eigene Baum auf dem Waldfriedhof

Mittelfristig möchte Moritz Graf zu Rantzau auch die Möglichkeit bieten, im Sternenwald einen eigenen Baum zu pflanzen. Der Waldbesitzer berichtet:

„Wir arbeiten an einer Möglichkeit, freie Areale in unserem Wald mit QR-Codes auszustatten, über den sich Besucher des Sternenwaldes direkt vor Ort informieren können, welche Baumarten an dieser Stelle gepflanzt werden können.“ Moritz Graf zu Rantzau Eigentümer des Sternenwaldes

An diesen Orten könne dann nach Absprache ein Familienbaum der Wertstufe 1 gepflanzt werden. Solange der Baum in das bereits bestehende Bild eines heimischen Mischwaldes passt, könnten so auch individuelle Wünsche erfüllt werden. „Wenn es sich um ein sonniges, offenes Areal im Wald handelt ist es zum Beispiel denkbar, eine schöne blühende Kirsche zu pflanzen.“

Wer sich genauer informieren möchte, findet weitere Informationen über den Sternenwald unter diesem Link und kann sich auch per Formular oder telefonisch (04828/ 1767) zu einer Führung anmelden.