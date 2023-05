ANZEIGE // Musik verbindet – kaum ein Hobby ist über alle Generationen und in allen Kulturkreisen so weit verbreitet wie Musik Hören und selbst Musizieren. Die Musikverbände und –vereine haben jedoch in den letzten Jahren auch an den Einschränkungen während der Corona-Pandemie gelitten. Die Musikvereine im Kreis Pinneberg, die Mitglieder des Musikerverbandes Schleswig-Holstein sind, möchten deswegen wieder verstärkt auf ihre Angebote aufmerksam machen. 1. Vorsitzender Martin Schreiber erzählt, warum das Musizieren im Verein ein tolles Erlebnis für alle Altersgruppen ist.

Der Musikzug Rellingen. Foto: Musikzug Rellingen Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Musikunterricht im Verein – für Kinder und Erwachsene

„In den Vereinen unseres Verbandes musizieren Jung und Alt gemeinsam – teilweise haben wir drei Generationen der gleichen Familie, also Großvater, Mutter und Sohn im gleichen Orchester oder in der gleichen Marching Band.“ Daher sei auch das Vereinsleben in den Musikvereinen besonders vielfältig und lebendig. „Im Sportverein ist man ja meistens doch in seiner eigenen Altersgruppe unterwegs. Um Trompete, Schlagzeug oder Querflöte zu spielen, ist es aber egal, ob du 9 oder 99 Jahre alt bist – und deswegen wird hier auch jeder mit offenen Armen empfangen.“ Dabei ist es auch egal, ob Neueinsteiger in die Vereine bereits musikalisches Vorwissen mitbringen oder ein neues Instrument lernen möchten. Den Menschen das Spielen eines Instruments beizubringen, sei sogar einer der Haupt-Daseinsgründe der Musikvereine, betont Martin Schreiber, der selbst Mitglied im Musikzug Schenefeld von 1987 e.V. ist. Er erklärt:

„Gerade für Menschen, die ein Instrument lernen wollen, aber vielleicht keine Lust auf die Strukturen einer Musikschule haben, ist die Mitgliedschaft in einem Musikverein genau das Richtige.“ Martin Schreiber 1. Vorsitzender MVSH Kreisverband Pinneberg

Dabei muss man auch keine Sorge haben, ausschließlich traditionelle Märsche zu spielen – die Musik- und Spielmannszüge betreiben zwar aktive Brauchtumspflege, haben sich aber schon lange vom Klischee verabschiedet, mit dem sie leider immer noch in Verbindung gebracht werden. „Die Vereinsmitglieder dürfen jederzeit Vorschläge machen, welche Stücke sie gerne spielen würden, darüber wird dann von allen abgestimmt. So haben wir das Programm unserer musikalischen Leiter auch schon durch den einen oder anderen aktuellen Hit aus den Charts oder durch bekannte Evergreens ergänzt.“

Der Spielmannszug der DGS Hörnerkirchen e.V. Foto: DGS Hörnerkirchen Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Freizeitaktivitäten der Musikvereine

Zum Freizeitangebot, das den Mitgliedern der Vereine geboten wird, zählen nicht nur die regelmäßigen gemeinsamen Proben und die Teilnahme an Veranstaltungen wie Stadtfesten oder Laternenumzügen. Auch der soziale Aspekt kommt nicht zu kurz, sei es beim Ausflug in den Barfußpark oder beim gemeinsamen Keksebacken in der Vorweihnachtszeit. Und als besonderes Highlight stehen auch immer wieder Fahrten zu befreundeten Vereinen in ganz Deutschland oder auch im Ausland oder die Teilnahme am Karneval in den Hochburgen Mittel- und Süddeutschlands statt. Und auch wenn die Vereine regelmäßig an Wettbewerben teilnehmen und auch schon die eine oder andere Auszeichnung gewonnen haben: Der gemeinsame Spaß an der Musik steht hier stets im Vordergrund.

„Konkurrenzdenken gibt es bei uns nicht, wir sind eine große Musikerfamilie.“ Martin Schreiber

Auch Konzertfahrten gehören zum Programm in den Vereinen, wie hier beim Orchester Takt Art aus Tangstedt. Foto: Orchester Takt Art Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Deutlich wird dies auch bei gemeinsamen Veranstaltungen mit anderen Vereinen des MVSH: Nach der musikalischen Grundausbildung im Verein haben Mitglieder die Möglichkeit, an gemeinsamen Lehrgängen, organisiert durch den MVSH teilzunehmen. Diese finden auf Kreis- oder auch auf Landesebene statt, sodass man Kontakte auch mit Mitgliedern anderer Vereine knüpfen kann.

Wer Interesse daran hat, sich in einem der Spielmanns- und Musikzüge sowie Orchester des MVSH Kreisverbandes Pinneberg musikalisch zu betätigen, findet unter diesem Link die vollständige Liste aller Vereine samt Kontaktdaten. Mitglied werden Interessierte direkt im Verein vor Ort und nicht beim MVSH Kreisverband Pinneberg.

Die Mitgliedsvereine des MVSH werden im Rahmen des Förderprogramms IMPULS von der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien unterstützt.

Foto: IMPULS Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert