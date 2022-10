ANZEIGE // Wenn die Bäume im Herbst allmählich ihre bunten Blätter abschütteln und die tiefstehende Abendsonne durch die Eichen und Rotbuchen hindurch scheint, entfaltet der Sternenwald in Breitenburg seine ganze Schönheit. Es ist eine entschleunigende Atmosphäre, die den Wald und seine Besucher umgibt. Seit ca. sechs Jahren finden hier Menschen ihre letzte Ruhe. Am Fuße von hochgewachsenen Bäumen liegt ihre Asche in einer biologisch abbaubaren Urne begraben. Möglich gemacht hat das unter anderem der Waldeigentümer Moritz Graf zu Rantzau. Sein Team und er erklären Interessierten bei Führungen, wie eine Bestattung im Sternenwald verläuft und was es dabei zu bedenken gibt. Viele Informationen rund um den Wald im Kreis Steinburg vermittelt auch das folgende Video.

Verbindung zum Sternenwald häufig schon zu Lebzeiten

Die meisten Menschen, die sich für ein Begräbnis im Sternenwald in Breitenburg entscheiden, kommen aus der Region, weiß Moritz Graf zu Rantzau. „Viele von ihnen kennen den Wald bereits seit Jahren. Sie sind in der Nähe aufgewachsen, leben hier oder gehen gerne im Wald spazieren“, weiß der Betreiber. Prinzipiell darf aber jeder Mensch im Sternenwald bestattet werden, der es gerne möchte. Das gilt auch für den Sternenwald in Christianslust im Kreis Dithmarschen: Auch hier bewirtschaftet die Familie von Moritz Graf zu Rantzau einen Begräbniswald.

Welcher Konfession die Menschen angehören, woran sie glauben und ob sie in der Kirche sind oder nicht – all das spielt im Sternenwald keine Rolle. Hier kann jeder seine letzte Ruhe finden, der es sich für sich selbst oder einen lieben Menschen wünscht.

Der Sternenwald in Breitenburg: naturnahe Gestaltung

Dass es sich beim Sternenwald um einen Begräbniswald handelt und nicht um einen gewöhnlichen Forst, ist auf den ersten Blick übrigens kaum zu erkennen. Im Gegensatz zu einem Friedhof gibt es hier weder Grabsteine noch Kerzen – natürlich, muss man wohl sagen. „Leider legen vereinzelt Menschen Kerzen im Wald nieder. Doch offenes Feuer ist eine sehr große Gefahr für den Wald und darum nicht erlaubt“, warnt Moritz Graf zu Rantzau. Auch von Grabschmuck wird hier abgesehen. Der 25 Hektar umfassende Sternenwald am Schoss Breitenburg, von dem bisher ca. 3,5 Hektar als Begräbniswald genutzt werden, soll so naturnah wie möglich gestaltet bleiben. „Nur am Tag der Beisetzung dürfen so viele Blumen abgelegt werden, wie man möchte. Diese werden innerhalb einer Woche entfernt, wenn sie nicht mehr ansehnlich sind“, erklärt Moritz Graf zu Rantzau.

Keine Grabsteine, keine Kerzen, keine Kränze: Die Grabpflege im Sternenwald übernimmt die Natur selbst. Foto: Manfred Wigger Fotografie Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Kleine Plaketten und Schilder mit Zahlen an den Bäumen weisen darauf hin, dass hier im Wald die Asche von Verstorbenen in die Erde gelassen wurde. „Eine Plakette ist kein Muss. Manche wünschen sich jedoch, den Namen und das Geburts- sowie Sterbedatum des Verstorbenen anzubringen“, erklärt Moritz Graf zu Rantzau. Durch die naturnahe Kultivierung des Waldes fällt für die Verbliebenen, die nicht selten woanders wohnen, keine Grabpflege an. Auch die Kosten für eine Bestattung und die anschließende Totenruhe ist günstiger als bei einem klassischen Friedhof.

20 oder 99 Jahre – davon ist die Nutzungsdauer abhängig

Wer sich für eine Grabstelle im Sternenwald entscheidet, muss dafür ein Nutzungsrecht erwerben. Die Nutzungszeit beträgt entweder 20 oder 99 Jahre. Sie ist davon abhängig, ob die Person, die an den Baumwurzeln beerdigt werden soll, bereits verstorben ist oder sie sich noch zu Lebzeiten selbst eine Grabstelle ausgesucht hat. „Die gesetzlich vorgeschriebene Ruhezeit beträgt 20 Jahre. Darum beträgt auch im Sternenwald die Mindestnutzungsdauer 20 Jahre. Wird ein Mensch bestattet kann für diese Person ein Nutzungsrecht von 20 oder 99 Jahren erworben werden. Auch eine Verlängerung dieser Zeit ist möglich“, erklärt Moritz Graf zu Rantzau. Sucht man sich seine Grabstätte schon zu Lebzeiten aus, muss man das Nutzungsrecht über einen Zeitraum von 99 Jahren erwerben.

Unter jedem Baum gibt es bis zu zwölf Plätze für Urnen, die im Uhrzeigersinn angeordnet werden. Auf der Webseite des Sternenwaldes kann man sich über die Bäume informieren und herausfinden, wie alt der jeweilige Baum ist und ob er sich als Familien- oder Gemeinschaftsbaum (Erwerb eines Baumes mit allen Grabstellen) eignet. Je nachdem, wie lang ein Baum bereits im Sternenwald steht und an welcher Stelle er wächst, ist ihm eine Wertstufe zwischen 1 und 4 zugeordnet. Auch die noch verfügbaren Grabstellen werden in der digitalen Baumsuche angezeigt. Den Besuch vor Ort soll das aber nicht ersetzen. Wer bei der Auswahl der Grabstelle Unterstützung braucht, kann das Team vom Sternenwald ansprechen oder im Todesfall auch seinen Bestatter um Hilfe bitten.

Wird ein Ehepartner im Sternenwald zur Ruhe gesetzt, während der andere noch lebt, stellt das Team um Moritz Graf zu Rantzau auf Wunsch sicher, dass die Eheleute später nebeneinander am selben Baum vereint bleiben. Das ist auch für Familien, Freunde und andere Gruppen möglich. „Wir bieten auch mehrere zusammenhängen Einzelgrabstellen an“, weiß der Schlossherr.

Beim Andachtsplatz im Sternenwald kann innegehalten oder die Trauerfeier veranstaltet werden. Foto: Manfred Wigger Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Was passiert bei Sturmschäden?

Eine Frage, die immer wieder aufkommt, verrät Moritz Graf zu Rantzau, kreist um das Thema Sturmschäden. Was passiert, wenn mein Baum durch einen Sturm umfällt? „Diese Frage wird eigentlich bei jeder Führung gestellt. Zum Glück ist dieser Fall erst ein einziges Mal eingetreten“, erinnert sich der Forstwirt. Für ihn und sein Team startet in einem solchen Fall eine Handlungskette. Zunächst wird geprüft, um welchen Baum es sich handelt. Nicht jeder Baum im Sternenwald ist auch ein Landschaftselement, bei dem Beisetzungen stattfinden können. Normale, beschädigte Bäume werden fachgerecht beseitigt und verarbeitet. „Hat es hingegen an der Stelle des umgestürzten Baumes bereits eine Beisetzung gegeben, bleiben alle Nutzungsrechte, die mit diesem Baum zusammenhängen hängen, am Baum. Wir würden den beschädigten Baum entfernen und zu Brennholz verarbeiten. Der Wurzelbereich wird anschließend gefräst, damit kein Pilz entsteht. Im Anschluss pflanzen wir einen neuen Baum. Dieser wird gewässert und an der gleichen Stelle entsteht so neues Leben. Die Urnen bleiben dabei im Boden“, erklärt Moritz Graf zu Rantzau.

Sind an dem betroffenen Baum bereits Nutzungsrechte vergeben, aber es hat noch keine Beisetzung stattgefunden, bietet das Sternenwald-Team allen Nutzungsinhabern einen Baum von gleicher Wertstufe an. Sie können dann mit dem Nutzungsrecht auf einen anderen Baum umziehen. Bei einem möglichen Umzug von mehreren zusammenhängenden Plätzen gilt ein Gruppenprinzip: Nur alle oder keiner zieht um. Sind zehn Nutzungsrechte vergeben, davon ein ein Einzelner und neun Zusammenhängende, kann der Einzelne dorthin umziehen, wohin er möchte, während die anderen neun vereint bleiben.

Wer sich ein Bild vom Sternenwald machen möchte, kann das zu jeder Tageszeit tun. „Der Wald hat keine Öffnungszeiten, auch wenn so mancher das glaubt“, scherzt Moritz Graf zu Rantzau, der besonders die geleiteten Waldführung empfiehlt. Wer bei einer solchen Führung dabei sein möchte, kann sich unter sternenwald.com/breitenburg/fuehrungen oder telefonisch (04828 1767) dafür anmelden.