ANZEIGE // Nicht Bauer sucht Frau, sondern Metall sucht Bauer: Das ist das Motto der neuen Folge „Vertell mol wat!“. Diesmal ist Sandra von JOBS.sh zu Besuch bei der Werner Marten Metallbau GmbH aus Boren an der Schlei. Das Traditionsunternehmen besteht bereits seit stolzen 150 Jahren. In der ehemaligen Dorfschmiede werden heute vor allem Treppen, Balkone und Geländer nach Maß angefertigt.

Schmieden, schweißen, bohren und montieren: Bei Werner Marten fliegen auch mal die Funken – und das nicht nur im wörtlichen Sinne, sondern auch bei den Mitarbeitern, bei denen der Funke übergesprungen ist und die besonders die abwechslungsreichen Aufgaben hier schätzen. Altgeselle Torsten Kühl berichtet: „Kundengespräche und Architektengespräche zu führen, zusammen etwas zu entwickeln und dann am Ende das fertige Produkt aufzubauen, das ist cool!“

Im Betrieb ist jeder Mitarbeiter von Anfang bis Ende in die Entwicklung eines Produkts involviert, vom ersten Gespräch mit dem Kunden über die Angebotserstellung bis hin zum Aufmaß, der Anfertigung und finalen Montage. So wird nicht nur für die Kunden ein reibungsloser Ablauf garantiert, auch die Mitarbeiter haben die Verantwortung für ihre Projekte und können sich so besonders über Erfolge freuen. Da hier in erster Linie Maßanfertigungen entstehen, ist jeder Auftrag ein wenig anders und Abwechslung ist garantiert, denn: „Metall ist ein sehr vielseitiger Werkstoff und man kann hier echt kreativ werden“, wie Inhaber Thomas Matthiesen erklärt.

Das sollte man mitbringen

Das achtköpfige Team der Werner Marten Metallbau GmbH ist derzeit auf der Suche nach Verstärkung – im wahrsten Sinne des Wortes, denn körperlich fit und kräftig zu sein, ist hier eine Grundvoraussetzung. Thomas Matthiesen stellt klar: „Das heißt aber nicht, dass der Job eine reine Männerdomäne ist, wir hatten bis vor ein paar Monaten eine junge Frau, die hier zweieinhalb Jahre gearbeitet hat. Wir freuen uns also auch über jede Dame, die hier mit anpacken will.“

Jochen Berg ist ausgebildeter Schmied und seit über 30 Jahren bei Werner Marten Metallbau tätig. Foto: Weißbeck Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Auch wenn Fachkräfte besonders gern gesehen sind, gibt es laut Thomas Matthiesen eine Reihe von Berufen, deren fachliche Kompetenz hier gern gesehen sind und sich als Quereinsteiger gut eignen: „Wir haben auch Quereinsteiger im Team, die seit vielen Jahren tolle Arbeit hier leisten. Industriemechaniker, Landmaschinenmechaniker, Feinwerkmechaniker, Werkzeugmacher, das sind alles verwandte Berufe, die hier auch gut reinpassen.“

Umzug in den Neubau

Bei einer 150-jährigen Firmengeschichte gibt es auch mal den einen oder anderen Neuanfang. Der nächste ist bereits in Vorbereitung: 2023 zieht der Betrieb um in einen Neubau, in dem neben mehr Platz auch moderne Gerätschaften wie etwa ein Deckenkran Platz finden werden, um die großformatigen Produkte unkompliziert von A nach B zu befördern. „Wir wollen moderner werden und uns vergrößern. Im Neubau wird jeder Mitarbeiter seinen eigenen Arbeitsplatz haben“, erklärt Thomas Matthiesen. Aufgrund der Größe der Produkte der Werner Marten Metallbau GmbH ist auch ein Anhänger-Führerschein ein großes Plus bei potenziellen neuen Mitarbeitern. Neben der betrieblichen Altersvorsorge und dem 13. Gehalt in Form von Urlaubs- und Weihnachtsgeld bietet der Betrieb Vollzeitkräften auch 30 Urlaubstage im Jahr.

Torsten Kühl ist Altgeselle und erzählt Sandra Ohm von seinem Arbeitsalltag bei Werner Marten Metallbau. Foto: Weißbeck Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Bewerbungsformalitäten sind hier weniger wichtig als schnell einen guten Draht zueinander zu finden, etwa durch Probearbeiten oder Praktika: „Das sehen wir sehr gerne, denn das ist der beste Weg, sich kennen zu lernen! Kommt gerne vorbei, bringt einen kurzen Lebenslauf mit, kein großes Anschreiben. Dann schauen wir, ob wir zusammenpassen!“