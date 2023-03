ANZEIGE // Die Bezeichnung „Nerd“ ist schon lange kein abwertender Begriff mehr – im Gegenteil, gerade im IT-Bereich sind Arbeitnehmer, die sich für technische Zusammenhänge interessieren und gerne auf dem neuesten Stand bleiben, was Produkte und Entwicklungen angeht, heute gefragter denn je. Für „Nerds“, die sich gerne mit der Technik auseinander setzen, aber auch mit Menschen arbeiten möchten, hat die PCNet edv Service GmbH aus Rendsburg derzeit die ideale Stelle ausgeschrieben: Das Unternehmen ist auf der Suche nach Fachinformatikern (m/w/d) in der Systemintegration. Im neuen „Vertell mol wat“ lässt sich Reporterin Sandra von JOBS.sh erklären, was eigentlich so in einem IT-Systemhaus passiert.

„Wir bieten den Komplettservice für kleine und mittelständische Unternehmen. Unsere Kunden reichen vom Einzelhandel bis hin zur Arztpraxis, wir sind also thematisch sehr breit gefächert“, erzählt Geschäftsführer Jens Wieland. Er und sein Kollege Torsten Maier sind bereits seit 18 bzw. 23 Jahren im Betrieb, beide haben ihre Karriere bei PCNet mit der Ausbildung begonnen und führen das Unternehmen seit Januar 2022. Für die Kunden des IT-Systemhauses wird der Komplettservice angeboten, sodass sich die Unternehmen mit dem Thema IT nicht mehr auseinandersetzen müssen: Von der Bestandsaufnahme, welche Tools beim Kunden bisher zum Einsatz kamen, über die Erstellung neuer Konzepte und die Installation von Programmen bis hin zur Kundenbetreuung und Fernwartung reichen die Aufgaben der IT-Servicetechniker und –technikerinnen bei PCNet.

IT-Job mit Kundenkontakt

Dementsprechend sieht auch das Bewerberprofil aus, nach dem Jens Wieland und Torsten Maier idealerweise suchen:

„Wir brauchen jemanden, der Lust hat, sich in technische Abläufe hineinzufuchsen, der aber auch Lust auf den Kontakt mit unseren Kunden hat. Wir haben mit sehr vielen unterschiedlichen Menschen und Anforderungen an den Bereich der IT zu tun, das macht unsere Arbeit hier sehr abwechslungsreich.“ Jens Wieland Geschäftsführer PCNet edv Service GmbH

Als Fachinformatiker bei PCNet ist auch Kreativität gefragt, wenn es um die Lösung von IT-Problemen der Kunden geht. Foto: Marquardt/Weißbeck Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Aus diesem Grund gehört auch das lebenslange Lernen bei der PCNet edv Service GmbH selbstverständlich dazu. So werden die Mitarbeiter etwa regelmäßig zu Hersteller-Schulungen geschickt, um sich über neueste Entwicklungen zu informieren und den Kunden immer die ideale Lösung anbieten zu können – sei es in Bezug auf Server-Software, auf Buchhaltungs-Systeme oder die technische Hardware, die ebenfalls durch PCNet beim Kunden installiert werden kann. Gerade im medizinischen Bereich gibt es immer wieder Herausforderungen, etwa wenn eine neue Software für ein Röntgengerät oder ähnliches hermuss.

„Unter kollegialer Arbeitsatmosphäre verstehen wir die konstruktive Arbeit an Projekten für den gemeinsamen Erfolg, in der Schwächen untereinander ausgeglichen und Stärken gezielt genutzt werden. Bei uns herrscht kein Wettstreit gegeneinander, sondern das „Miteinander“ für die beste Idee, immer im Interesse des Kunden. Dazu zählt natürlich auch, dass man nicht nur arbeitet, sondern auch Spaß hat oder abseits der Arbeit etwas miteinander erlebt.“ Torsten Maier Geschäftsführer PCNet edv Service GmbH

Tim Klärmann ist Fachinformatiker - Systemintegration bei PCNet und zeigt Sandra seinen Arbeitsplatz. Foto: Marquardt/Weißbeck Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Kleines Team, großer Zusammenhalt

Nicht nur thematisch, sondern auch sozial kann man sich bei PCNet voll entfalten: Gemeinsame Mittagspausen gehören beim derzeit zwölfköpfigen Team genauso zum Alltag wie gemeinsame Kinoabende oder Besuche auf lokalen Veranstaltungen. Torsten Maier erzählt: „Kurz vor Weihnachten hat hier sogar die erste PCNet-interne LAN-Party stattgefunden!“ Während ein Großteil des Teams aus jungen Kollegen um die 30 besteht, gibt es auch erfahrene Kollegen, die schon seit Gründungszeiten des Unternehmens in den frühen 90er Jahren dabei sind. So gibt es immer einen regen Austausch, in den sowohl langjährige Erfahrung als auch neue Ideen einfließen können.

Jens Wieland hat ebenso wie Torsten Maier hier seine Ausbildung zum Fachinformatiker gemacht. Foto: Marquardt/Weißbeck Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Wer sich bei PCNet bewerben möchte, ist herzlich eingeladen, auch einen oder mehrere Probetage im Unternehmen zu verbringen. Jens Wieland erklärt: „In unserem kleinen, eng verknüpften Team ist es uns wichtig, dass es auch auf sozialer Ebene funktioniert. So können sich Team und Bewerber schon einmal kennenlernen und der oder die Neue bekommt auch einen viel besseren Eindruck davon, was wir hier machen.“

