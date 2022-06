Mark Seifert, Geschäftsführer der Paulsen & Koslowski Bad & Wärme GmbH, versprüht gerne Optimismus. Er ist sich sicher:

„Wir sehen einer sonnigen Zukunft entgegen.“ Mark Seifert Geschäftsführer Paulsen & Koslowski Bad & Wärme GmbH

Mit dieser Aussage spielt er nicht nur auf die stets gut gefüllten Auftragsbücher seines seit über 100 Jahren florierenden Unternehmens an, sondern auch auf seinen inhaltlichen Schwerpunkt. Bereits vor über 30 Jahren und damit als eines der ersten Unternehmen in der Region setzte Paulsen & Koslowski auf regenerative Energien und innovative Heizsysteme. Solarenergie ist dabei nur eine von diversen Technologien, auf die sich die Geltinger spezialisiert haben. Auch Wärmepumpen, Be- und Entlüftungsanlagen sowie Pellet- und Hackgutheizungen bauen sie für ihre Kunden. Durch diese Spezialisierung hat der Betrieb stets viele spannende Aufträge – und sucht daher derzeit Anlagenmechaniker, Bauhelfer und Azubis (m/w/d) zur Verstärkung des 26-köpfigen Teams.

Im neuen „Vertell mol wat!“ begleitet Sandra von JOBS.sh die „Meister der Elemente“ durch einen Arbeitstag:

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Externen Inhalt laden Mit Aktivierung der Checkbox erklären Sie sich damit einverstanden, dass Inhalte eines externen Anbieters geladen werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzhinweisen An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden.

1929 gegründet, war das Unternehmen zunächst ein reiner Klempnereibetrieb. Im Laufe der Jahrzehnte erweiterte sich das Angebot dann um die Bereiche Gas-und Wasserinstallation sowie Zentralheizungs- und Lüftungsbau. Seit 1998 werden zudem Badsanierungen angeboten. Das Leistungsspektrum ist also breit gefächert, genauso wie die Möglichkeiten für Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, sich mit ihren jeweils eigenen Interessen einzubringen und zu spezialisieren: „Wir haben bei unserer Betriebsgröße ja viele Fachkräfte. Das ist eben auch toll, dass wir dadurch alles aus einer Hand anbieten können. Die Kompetenzen in unserem Team ergänzen sich und jeder neue Mitarbeiter findet bei uns den passenden Ansprechpartner, der ihn in unsere Spezialgebiete einarbeiten kann.“

Auf Gut Damp haben Paulsen & Koslowski eine moderne Holzhackschnitzel-Heizung sowie moderne Bäder für 14 neue Lofts gebaut. Foto: sh:z Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Der klassische Klempnereibetrieb steht schon lange nicht mehr im Fokus, wie Mark Seifert erklärt: „Rohrverstopfungen etwa machen für uns Dienstleister, einfach auch weil wir unsere Manpower anders eingeplant haben.“ Stattdessen werden seit einigen Jahren vermehrt Anlagen installiert, die die Häuser und Wohnungen der Kunden in „Smart Homes“ verwandeln:

„Die Haustechnik und der elektrotechnische Bereich verschmelzen gerade immer weiter mit unserem Bereich. Dadurch eröffnen sich für uns und unsere Mitarbeiter ganz neue, spannende Arbeitsfelder.“ Mark Seifert Geschäftsführer Paulsen & Koslowski Bad & Wärme GmbH

Paulsen & Koslowski sind in erster Linie im direkten Umfeld um Gelting tätig, aber haben auch Kunden in der weiteren Schleiregion sowie in Angeln bis hoch nach Flensburg. Die Stammkunden-Quote ist hoch und auch durch Empfehlung kommen die Heizungs- und Bad-Spezialisten immer wieder zu außergewöhnlichen Projekten: „Wir bauen ja auch wirklich große Anlagen, die eine gewisse Planung erfordern – wir machen eben gerne Angebote, die von vorn bis hinten durchdacht sind. Unsere Monteure bekommen tolle Anlagen zu montieren, die man so eben nicht alle Tage und auf allen Baustellen vorfindet.“

Der Hauptsitz in der Nordstraße in Gelting. Außerdem gibt es noch eine Geschäftsstelle in Kappeln. Foto: sh:z Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Flache Hierarchien und eine bunt durchmischte Altersstruktur sind Mark Seifert und seinen drei Co-Geschäftsführern besonders wichtig. Auf ein vierköpfiges GF-Team zu setzen, war eine bewusste Entscheidung, weil auch junge Kollegen eingebunden werden sollten. Einerseits haben diese dadurch eine langfristige Perspektive, gleichzeitig ist die Nachfolge für das Unternehmen bereits geregelt. Jeder Geschäftsführer hat sein eigenes, eingespieltes Team; richtungsweisende Entscheidungen, große Anschaffungen und Einstellungen werden von allen vieren gemeinsam beschlossen. Mark Seifert erklärt: „Es ist genug Arbeit da, dass wir uns alles unter den vier Geschäftsführern sinnvoll aufteilen können, und es findet dann eben auch ein frischer Wind statt. Andererseits haben wir auch viele erfahrene Kräfte, die einen super Job machen, die wir gar nicht mehr entbehren können. Von daher ist das eine bunte, gute Mischung.“

Vor Dienstbeginn und zu Feierabend versammelt sich oft die gesamte Belegschaft an der großen Pumpkanne Kaffee für einen Schnack – und es wäre noch eine Tasse übrig für ein paar weitere Teammitglieder. Bewerben können sich Interessenten direkt hier über JOBS.sh.