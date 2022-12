ANZEIGE // Sie stehen für Recht und Gesetz im Land zwischen den Meeren: Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Schleswig-Holsteinischen Oberlandesgerichts sowie der Landgerichte, Amtsgerichte und der Staatsanwaltschaften. Das Oberlandesgericht ist das höchste Gericht des nördlichsten Bundeslandes in Zivil- und Strafsachen – hier wird über Berufungen und Beschwerden aus den vier schleswig-holsteinischen Landgerichten entschieden, etwa wenn es um Nachlässe, landwirtschaftliche Nutzungsrechte oder Vormundschaften geht. Aktuell ist das Land Schleswig-Holstein auf der Suche nach neuen Mitarbeitenden als Rechtspfleger*in oder Justizfachwirt*in (m/w/d). Sandra von JOBS.sh wirft einen Blick hinter die Kulissen – und findet kein trockenes Büroleben, sondern spannende Geschichten und viele Menschen jeden Alters vor, die für ihren Beruf brennen.

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Externen Inhalt laden Mit Aktivierung der Checkbox erklären Sie sich damit einverstanden, dass Inhalte eines externen Anbieters geladen werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzhinweisen An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden.

Justizfachwirte sind etwa dafür zuständig, bei Gericht Protokoll zu führen, Termine zu koordinieren und Akten zu führen. Wer hier jetzt an langsam verstaubende Papierberge denkt, liegt falsch – denn hier wird ganz zeitgemäß und digital mit der eAkte gearbeitet, sodass Ordnerwälzen der Vergangenheit angehört. Dazu, warum er seinen Job so gern macht, erklärt etwa Justizfachwirt Niels Constabel: „Wir helfen den Bürgern, mit Problemen klarzukommen, etwa mit Anträgen, die sie nicht verstehen.“ Die Justizfachwirte sind die erste Anlaufstelle für die Bürger am Gericht.

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Externen Inhalt laden Mit Aktivierung der Checkbox erklären Sie sich damit einverstanden, dass Inhalte eines externen Anbieters geladen werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzhinweisen An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden.

Rechtspflegerinnen und Rechtspfleger wiederum übernehmen viele Aufgaben, die früher bei den Richter*innen lagen und können selbstständig Entscheidungen treffen. Zu den Themen, mit denen sie sich befassen, gehören Einträge ins Grundbuch, Erbschaftsangelegenheiten und Vormundschaftsfragen. Rechtspflegerin Klara Ballata stellt klar: „Viele denken, wir pflegen Richter. Das machen wir nicht!“ Ihre Arbeit beschreibt auch sie als nah am Menschen, weswegen in diesem Job auch viel Verantwortungsbewusstsein und Entscheidungsfreudigkeit gefragt ist. Als Rechtspfleger*in hat man etwa auch Publikumstermine, bei denen man Bürger vor Ort beraten kann.

Duygu Oral arbeitet als Justizfachwirtin am Amtsgericht Norderstedt und gibt Sandra von JOBS.sh einen Einblick in ihren Arbeitsalltag. Foto: Heyse Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Während der Hauptsitz des Oberlandesgerichts in Schleswig, direkt gegenüber vom Schloss Gottorf angesiedelt ist, ist das Gericht zudem über vier Landgerichte in Flensburg, Itzehoe, Kiel und Lübeck sowie über 22 Amtsgerichte in ganz Schleswig-Holstein vertreten. Bewerber*innen, die sich für eine Tätigkeit als Rechtspfleger*in oder Justizfachwirt*in interessieren, haben also gute Chancen, einen passenden Job in der Nähe ihres Wohnorts zu finden.

Mehr Informationen: Schleswig-Holsteinische Amtsgerichte – Standorte größer als Größer als Zeichen Ahrensburg

Eckernförde

Elmshorn

Eutin

Flensburg

Husum

Itzehoe

Kiel

Lübeck

Meldorf

Neumünster

Niebüll

Norderstedt

Oldenburg

Pinneberg

Plön

Ratzeburg

Reinbek

Rendsburg

Schleswig

Schwarzenbek

Bad Segeberg

Zu den weiteren Benefits einer Tätigkeit am Oberlandesgericht, einem der Landgerichte, Amtsgerichte oder der Staatsanwaltschaft zählen zahlreiche Spezialisierungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten, flexible Gleitzeit, der Beamtenstatus mit der damit einhergehenden Jobsicherheit und die staatliche Pension. Zudem ist das Oberlandesgericht Mitglied im Unternehmensnetzwerk „Erfolgsfaktor Familie“, das sich für die Vereinbarkeit von Beruf und Familie einsetzt. Ziel ist es, gut ausgebildete Mitarbeitende im Unternehmen zu halten und ihnen die Möglichkeit zu bieten, die Arbeit gut mit dem eigenen Privatleben zu verbinden.

Der Hauptsitz des Oberlandesgerichts ist in Schleswig, aber es bietet Jobs an Standorten in ganz Schleswig-Holstein. Foto: Heyse Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Interessenten können sich auf der Website des Oberlandesgerichts bewerben oder direkt hier auf JOBS.sh.