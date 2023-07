ANZEIGE// Mit rund 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern am Standort in Hanerau-Hademarschen deckt das Unternehmen alle Bereiche von der technischen Arbeitsvorbereitung und Projektleitung über die Herstellung bis hin zur Montage und Koordination auf der Baustelle ab.

Das Unternehmen hat sich auf die Herstellung und Montage von hochwertigen Fenstern, Türen und Fassadenelementen im Objektgeschäft spezialisiert. Hier hat das Unternehmen bereits beeindruckende Projekte umgesetzt, wie beispielsweise das Kreuzfahrtterminal „Ostseekai“ am Seehafen in Kiel, den CITTI-Park in Flensburg und Lübeck oder den Neu- und Anbau der Schleswiger Stadtwerke.

Qualifizierte Mitarbeiter gesucht

Um sich auch weiterhin als führender Metallbauer für Fenster, Türen und Fassaden zu etablieren, ist H.O. Schlüter stets auf der Suche nach qualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Neben Metallbauern und Monteuren werden insbesondere Techniker/Bauingenieure für die Arbeitsvorbereitung und Projektleitung gesucht.

H.O. Schlüter verlässt sich auf sein engagiertes Team. Foto: H.O. Schlüter

Der Tätigkeitsbereich als Metallbauer liegt bei der Herstellung von Fenstern, Türen, Fassaden sowie Brand- und Rauchschutzelementen aus Aluminium und Stahl. Anhand von technischen Zeichnungen werden die Fenster und Türen mithilfe von modernen CNC-Maschinen produziert. Techniker oder Ingenieure können in dem Unternehmen sowohl als Arbeitsvorbereiter oder als Projektleiter tätig sein. Als Arbeitsvorbereiter steht die technische Vorbereitung und Umsetzung der Projekte inkl. Erstellung von Stücklisten und Fertigungsunterlagen im Vordergrund. Projektleiter sind für die Leitung und Organisation von Metallbauprojekten verantwortlich und fungieren als Ansprechpartner für Auftraggeber, Architekten und die Bauleitung.

Wer noch auf der Suche nach einer Ausbildung ist, liegt bei H.O. Schlüter ebenfalls richtig. Mit Ausbildungen zum Metallbauer, Industriekaufmann oder zum Bauingenieur Fachrichtung Fassadentechnik im dualen Studium stehen viele Türen offen.

Ob Türen, Fenster oder Fassaden: H.O. Schlüter besticht mit Expertise. Foto: H.O. Schlüter

Viele Benefits für das Team

Neben attraktiven Jobangeboten bietet das Unternehmen seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine Vielzahl von Benefits. Das Team profitiert von einem zukunftsorientierten und modernen Arbeitsplatz mit einer voll ausgestatteten Fertigung und modernster CNC-Technik. Das einzigartige Betriebsklima schafft eine angenehme Arbeitsatmosphäre, in der flache Entscheidungsebenen herrschen. Dabei kommt auch die Abwechslung nicht zu kurz. Denn schließlich werden die Produkte von Grund auf gefertigt. Dadurch entstehen unterschiedliche Arbeitsprozesse, die keine Langeweile aufkommen lassen. „Am Ende kann man wirklich stolz auf seine Arbeit sein“, davon ist Reik Weyand, Geschäftsführer von H.O. Schlüter am Standort Hanerau-Hademarschen, überzeugt. „Es ist ein großartiges Gefühl, wenn man in Kiel am Ostseekai vorbeiläuft und weiß, dass wir das geschaffen haben.“

Mit viel Abwechslung und Spaß geht das Team die Arbeit an. Foto: H.O. Schlüter

H.O. Schlüter legt zudem großen Wert auf individuelle Entwicklungsmöglichkeiten und Aufstiegschancen seiner Mitarbeiter. Eine umfassende Einarbeitung ist dabei selbstverständlich, um Neueinsteiger bestmöglich auf ihre Aufgaben vorzubereiten. Zusätzlich steht ein kostenloser Fitnessbereich zur Verfügung. Weitere attraktive Benefits sind Weihnachts- und Urlaubsgeld sowie 30 Tage Jahresurlaub. Jährliche Firmenevents wie Weihnachtsfeiern und Sommerfeste stärken den Teamgeist und sorgen für eine positive Unternehmenskultur.

Mehr Informationen zur Karriere bei H.O. Schlüter gibt es hier.