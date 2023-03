ANZEIGE // Sie sind jeden Tag mit orange-leuchtenden VW-Bussen auf den Straßen um Schleswig und Böklund unterwegs: Das Team der E. Johannsen und Peter Schulte GmbH. Alles, was im Bereich Haustechnik anfällt, leisten die eingespielten Kolleginnen und Kollegen für ihre Kunden. Für den einzelnen Mitarbeiter bedeutet das viel Abwechslung im Beruf. Langeweile kommt bei E. Johannsen und Peter Schulte nicht auf. Aktuell gehört insbesondere das Thema Wärmepumpen zum Alltagsgeschäft – die Nachfrage am Markt ist immens. Darum suchen die Unternehmen nun Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik (m/w/d). Sowohl ausgelernte Fachkräfte als auch angehende Azubis sind gefragt. Vertell mol wat-Reporterin Sandra Ohm hat einen Blick hinter die Kulissen geworfen und herausgefunden, wie es ist bei der E. Johannsen und der Peter Schulte GmbH zu arbeiten.

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Externen Inhalt laden Mit Aktivierung der Checkbox erklären Sie sich damit einverstanden, dass Inhalte eines externen Anbieters geladen werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzhinweisen An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden.

Alexander Hansen ist seit mehreren Jahren an Board. „Das Besondere sind die abwechslungsreichen Tätigkeiten, die Kollegen, das Team und der Zusammenhalt“, sagt er über seinen Arbeitgeber. Die Firmen decken das gesamte Spektrum im Bereich Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik ab. Dazu gehören auch die Neu- und Altbausanierung, der Anlagentausch sowie der Bereich Erneuerbare Energien. Beraten, Planen, Montieren und manchmal auch das Organisieren von Handwerksleistungen anderer Gewerke, mit denen man gern zusammenarbeitet, stehen an der Tagesordnung.

„Am meisten Spaß macht mir, dass ich am Ende des Tages die Arbeit sehe. Also das, was ich mit der Hand erschaffen habe“, sagt Praktikant Finn Schulte, der seine Ausbildung im August 2023 starten wird. Auszubildende sind von Anfang an auf der Baustelle mit dabei. Sie lernen von erfahrenen Kollegen, was es bei den Installationsarbeiten in Wohnungen, bei Betrieben und in der Industrie alles zu beachten gibt. Von der ersten Planung bis zur Fertigstellung des Projekts erfahren sie umfänglich, worauf es in der Haustechnik ankommt. Dazu kommt die überbetriebliche Ausbildung in der Kreishandwerkerschaft Schleswig, wo ebenfalls angepackt werden darf. Hier kann man Anlagen nachbauen, Leitungen verlegen, u.v.m. Neben dieser praktischen Lehre gehen die Azubis außerdem in die Berufsschule beim BBZ in Schleswig, wo sie theoretisches Wissen erlernen.

Sandra Ohm und Finn Schulte, angehender Azubi als Anlagenmechaniker. Foto: sh:z Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Mehr Informationen: Über die E. Johannsen GmbH und die Peter Schulte GmbH größer als Größer als Zeichen Schon seit 2001 arbeiten die Betriebe E. Johannsen GmbH und Peter Schulte GmbH Hand in Hand. In diesem Jahr entschloss sich Firmengründer Peter Schulte das Traditionsunternehmen E. Johannsen GmbH zu übernehmen. Die Söhne, Tim Schulte und später auch Marc Schulte, kamen hinzu und sind inzwischen allesamt als Geschäftsführer in den Firmen. Die Unternehmen liegen in Familienhand – und das spürt man auch im täglichen Arbeiten: Zusammenhalt und ein lockerer, hilfsbereiter Umgang miteinander werden hier gelebt. Etwa 35 Angestellte gehören aktuell zum Team.

Wer Interesse daran hat, ein Teil der Teams der E. Johannsen und Peter Schulte GmbH zu werden, darf sich gerne melden. „Man sollte teamfähig sein und Bock aufs Handwerk haben. Das ist das A und O“, sagt Geschäftsführer Marc Schulte. Für angehende Azubis gilt das gleiche. Wünschenswert wäre ein guter Erster allgemeinbildender Schulabschluss (ESA). Noten sind aber nicht ausschlaggebend. Hauptsache ist, es menschelt. Die Kontaktaufnahme darf gern unkompliziert verlaufen: „Wie beim ersten Date. Man ruft an, telefoniert, schreibt sich zusammen – alles ist möglich hier. Dann kommt man einfach mal vorbei, schnuppert sich ab und dann wird man ja merken, ob es klappt oder nicht“, ermutigt Geschäftsführer Marc Schulte. Gerne können die Bewerber vorab auf Wunsch ein zweiwöchiges Praktikum absolvieren, um zu schauen, ob es zwischen ihnen und dem Arbeitgeber „funkt“.

Gemeinsam anpacken: Bei der E. Johannsen und Peter Schulte GmbH ist Teamwork gefragt. Foto: sh:z Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Kontakt

E. Johannsen Heizungsbau GmbH

Carl-Friedrich-Gauß-Straße 1

24837 Schleswig

Telefon: 04621 95970

E-Mail für Bewerbungen: info@johannsen-schulte.de

Peter Schulte GmbH

Schleswiger Straße 20

24860 Böklund

Telefon: 04632 7070

E-Mail für Bewerbungen: info@johannsen-schulte.de