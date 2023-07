Mit Modulhäusern bietet die ALBE Alliance aus Tornesch seit 2020 Mini, Midi und Maximodulhäuser und mobile Tiny Häuser für Jung und Alt an. Dank der individuellen Gestaltungsmöglichkeiten wird der Traum vom Eigenheim bei der ALBE Alliance zur Wirklichkeit. Das Unternehmen bietet dabei alles aus einer Hand. Von der Planung bis zur Umsetzung werden die Kunden rundum von den qualifizierten Mitarbeitern betreut.

Wer sich einen Überblick über die verschiedenen Möglichkeiten machen möchte, der kann sich in dem großen Musterpark in Tornesch umschauen. Interessierte können dort einen Einblick in die verschiedenen Häuser-Arten werfen. Dank Mini, Midi und Maxi Haus findet sich immer das richtige Haus in der richtigen Größe. Wer besonders flexibel bleiben möchte, sollte vor allem die mobilen Tiny Häuser in Augenschein nehmen.

Das engagierte Team berät die Kunden rund um Modulhäuser. Foto: ALBE Alliance

Bei der Gestaltung des eigenen Traumhauses spielen auch Wandbeläge eine große Rolle. Dabei stehen fünf unterschiedliche Beläge zur Auswahl. Doch das Unternehmen ist auch offen für neue Ideen und Materialien, die der Kunde selbst mitbringt. So entsteht eine individuelle Atmosphäre in jedem Modulheim.

Motivierte Verkäufer gesucht

Die ALBE Alliance ist dabei stets auf der Suche nach motivierten Mitarbeitern im Verkaufsbereich, die das vierköpfige Verkaufsteam unterstützen. Vor allem Quereinsteiger sind gerne willkommen. „Mir ist wichtig, dass unsere Mitarbeiter teamfähig und zuverlässig sind. Sie sollten Lust auf die Arbeit haben. Alles andere lernt man mit der Zeit“, so Nenad Filipovic, Geschäftsführer der ALBE Alliance. Das junge Team nimmt die Nachwuchskräfte gerne an die Hand und führt sie in die Welt der Modulheime ein. Dadurch bleibt niemand auf der Strecke.

Neben der Betreuung der Musterhäuser und der umfassenden Kundenberatung ist das Team zudem auch Bindeglied zum Produktionswerk in Litauen und dem Planungsbüro in Hamburg. Hier wird besprochen, was bei der Gestaltung der Modulheime möglich ist und wie die Kundenwünsche umgesetzt werden können.

Die ALBE Alliance überzeugt zudem mit attraktiven Benefits für ihre Mitarbeiter. Neben einer betrieblichen Altersvorsorge und flexiblen Arbeitszeiten können Mitarbeiter teilweise auch im Homeoffice arbeiten. Ebenso sind Teilzeitstellen möglich. Ein positives Arbeitsklima und eine gute Work-Life-Balance sind für Filipovic selbstverständlich. „Ich möchte, dass jeder Mitarbeiter sich wohlfühlt. Deshalb besprechen wir gemeinsam, welche Arbeitszeiten oder Benefits für welchen Mitarbeiter passen“, betont der Geschäftsführer. Zusätzlich können auch Firmenhandys und -wagen zur Verfügung gestellt werden.

Wer Lust bekommen hat, selbst Teil des ALBE Alliance Teams zu werden, kann sich auf der Website noch weiter informieren oder Kontakt zum Unternehmen aufnehmen.