Das Handels- und Logistikunternehmen ALBE Alliance wurde im Dezember 2009 gegründet. Seitdem hat sich das Unternehmen als zuverlässiger Partner in Europa und Zentralasien etabliert. „Wir bauen mit unseren Leistungen eine Brücke nach Zentralasien“, betont Geschäftsführer Nenad Filipovic. Dank einem eigenen Lager in Tornesch, Deutschland und einem weiteren Lager in Vilnius, Litauen, das über einen Gleisanschluss und eigene Bahnwagons verfügt, kann das Unternehmen zeit- und kosteneffiziente logistische Leistungen anbieten.

ALBE Alliance verfügt über zwei eigene Lager. Foto: ALBE Alliance Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Auch mit einem großen Warenangebot kann das Unternehmen punkten. Neben Lebensmitteln und Getränken vertreibt ALBE Alliance unter anderem E-Zigaretten von verschiedenen namhaften Herstellern sowie der ALBE Eigenmarke AdBlue. Dazu übernimmt das Unternehmen auch die komplette Zollabwicklung und Zwischenlagerung von Zollwaren.

Engagierte Mitarbeiter gesucht

Für ihr Team ist ALBE Alliance immer auf der Suche nach qualifizierten Fachkräften für den Verkauf und im Logistiksegment. Für das Logistikteam sucht das Unternehmen nach Speditionskaufleuten mit mehreren Jahren Berufserfahrung. Ideal wäre zudem die Beherrschung mehrerer Sprachen, um internationale Kunden optimal betreuen zu können. Im Verkauf werden engagierte Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen gesucht, die aktiv den Kundenstamm erweitern und den Vertrieb mit ihrer Expertise stärken.

Mehr Informationen: Modulheime und Tiny Häuser Auch in Sachen Modulheime und Tiny Häuser ist ALBE Alliance groß unterwegs. Noch mehr dazu gibt es in der nächsten Ausgabe von „Kiek mal rin“!

„Natürlich bieten wir unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern viele Benefits, wie eine betriebliche Altersvorsorge, flexible Arbeitszeiten, Homeoffice-Möglichkeiten oder sogar ein Firmenhandy und -wagen“, so Filipovic. Die Benefits können dabei ganz individuell gestaltet werden. „Nicht alle Benefits sind für jeden einzelnen im Team sinnvoll. Wir schauen also gemeinsam, wer was in Anspruch nehmen möchte, ob beispielsweise auch Teilzeitarbeit möglich ist oder was für Benefits sonst angeboten werden können. Mir ist wichtig, dass jeder Mitarbeiter von einer guten Work-Life-Balance profitiert. Das stärkt das Team und schafft ein positives Arbeitsklima“, erklärt der Geschäftsführer.

Ein großer Teil der Waren wird nach Zentralasien geliefert. Foto: ALBE Alliance Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Wer Lust bekommen hat, selbst Teil des ALBE Alliance Teams zu werden, kann sich auf der Website noch weiter informieren oder Kontakt zum Unternehmen aufnehmen.