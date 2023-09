ANZEIGE// Neue Arbeitszeitmodelle sind in den vergangenen Jahren immer mehr in den Fokus gerückt. Neben Gleitzeit und Homeoffice steht besonders die 4-Tage-Woche zurzeit immer wieder im Mittelpunkt. Auch beim Callcenter Anbieter Care4as aus Flensburg wird dieses für Arbeitnehmer attraktive Modell nun eingeführt.

„Auch durch die Pandemie haben wir bei unseren Mitarbeitern gesehen, dass immer mehr Wert auf eine ausgewogene Work-Life-Balance gelegt wird. Dieses wollen wir natürlich unterstützen, um unseren Mitarbeitern einen noch vorteilhafteren Arbeitsplatz zu ermöglichen und die Motivation allgemein zu erhöhen. Deswegen bieten wir nun bei Care4as nach dem Homeoffice auch für alle Interessierten die 4-Tage-Woche an“, erklärt Care4as-Geschäftsführer Stefan Andresen.

„Man weiß schon jetzt, wann man in 12 Monaten arbeiten muss“ Mitarbeiter von care4as

Die 4-Tage-Woche bedeutet bei Care4as, dass die bisher an fünf Tagen geleisteten Stunden jetzt auf vier Tage komprimiert werden können. Somit erhalten die Mitarbeiter bei gleichem Gehalt mehr freie Tage. Um mit seinen 250 Mitarbeitern an 365 Tagen im Jahr jeweils von 7 bis 23 Uhr einen gleichbleibend hohen Service für seine Kunden anbieten zu können, hat sich Care4as dabei für ein rollierenden System entschlossen.

Jetzt Kundenberater werden Foto: Care4as Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Wer in einer 4-Tage-Woche arbeitet, hat nach den vier Arbeitstagen anschließend immer vier Tage frei. „Man fängt mit dem Dienst von montags bis donnerstags an, in der kommenden Woche arbeitet man dann dienstags bis freitags, danach mittwochs bis samstags und so weiter. Somit wissen unsere Mitarbeiter schon jetzt, wann sie in 12 Monaten arbeiten müssen und wann sie frei haben“, führt Stefan Andresen aus und fügt hinzu: „Selbstverständlich können wir auch individuelle Lösungen ermöglichen sowie verschiedene Teilzeit-Arbeitsmodelle. Und sollte in einer Notsituation mal jemand außerplanmäßig arbeiten müssen, wird dieses natürlich auch extra finanziell entlohnt und ist zudem häufig auch noch ein Vorteil beim Erreichen besonderer Boni“.

Mehr Erholung und bessere Work-Life-Balance

Mit der 4-Tage-Woche erhalten die Care4as-Mitarbeiter immer vier freie Tage und damit mehr Zeit für ihre Erholung, für ein langes Wochenende oder einen kleinen Urlaub und damit eine höhere Motivation und eine deutlich bessere Work-Life-Balance als zuvor. „Der enorm verbesserte Erholungsfaktor ist bei der 4-Tage-Woche optimal. Dieses sehen wir auch an den durchweg positiven Stimmen aus dem Team, die wir bisher schon erhalten haben“, so Andresen.

Bewerbungen sind jederzeit unter jobs@care4as.de oder hier im Formular zur Kurzbewerbung möglich:

(Bitte auf „Externen Inhalt laden“ klicken, um das Formular zu öffnen)

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Externen Inhalt laden Mit Aktivierung der Checkbox erklären Sie sich damit einverstanden, dass Inhalte eines externen Anbieters geladen werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzhinweisen An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden.