Die AzubIZ 2022 findet am 23. September am Regionalen Berufsbildungszentrum Itzehoe statt. Das folgende Register zeigt nach Branchen sortiert, welche Unternehmen bei der Messe dabei sind und Ausbildungsplätze in der Region anbieten (Stand: 5. Juli 2022). Manche von ihnen bieten mit einem Youtube-Video schon vorab Einsicht in den Betrieb.

Auto und Verkehr

Autohaus Eskildsen GmbH & Co. KG

Potthofstr. 7

25524 Itzehoe

Autohaus Hellwig + Förster GmbH

CLAAS Schenefeld

Die Autobahn GmbH des Bundes

Heidenkampsweg 96-98

20097 Hamburg

Friedrich A. Kruse jun. Internationale Spedition e.K.

Nord-Ostsee Automobile GmbH & Co. KG

Service-Zentrum Duitsmann GmbH

Holstenstraße 106

25560 Schenefeld

Bildung

American Institute For Foreign Study

bb gesellschaft für beruf + bildung mbh

BBZ am Nord-Ostsee-Kanal Fachschule für Hauswirtschaft im ländlichen Raum

BiBeKu - Gesellsch. f. Bildung Beruf Kultur mbH

Brauerstr. 29 a

25548 Kellinghusen

CJD Schule Schlaffhorst-Andersen

Bornstr. 20

31542 Bad Nenndorf

Kultur-Life gemeinnützige Gesellschaft für Kulturaustausch mbH

Max-Giese-Straße 22

24116 Kiel

Rbz Steinburg

Finanzen, Gesetz und Ämter

Bundesagentur für Arbeit

Bundesagentur für Arbeit – Berufs- und Studienberatung

Bundespolizeiakademie

Commerzbank AG

Pelzerstr. 9-13

20095 Hamburg

Debeka Versicherung

Der Ministerpräsident des Landes Schleswig-Holstein, Staatskanzlei

Düsternbrooker Weg 10

424105 Kiel

FHP Steuerberatungsgesellschaft mbH

Steuerverwaltung SH – Finanzamt Itzehoe

Fehrsstr. 5

25524 Itzehoe

Hauptzollamt Itzehoe

Kaiserstraße 14a

25524 Itzehoe

Itzehoer Versicherung

Itzehoer Platz

25521 Itzehoe

Jobcenter Itzehoe

Karriereberatung der Bundeswehr

Kreis Steinburg

Viktoriastr. 16 /18

25524 Itzehoe

Landesamt für Vermessung und Geoinformation Schleswig-Holstein

Mercatorstraße 12

4106 Kiel

Landesamt für Zuwanderung und Flüchtlinge SH

Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpaark und Meeresschutz SH

Landwirtschaftskammer SH

Grüner Kamp 15-17

24768 Rendsburg

Polizeidirektion SH

Hubertushöhe

23701 Eutin

Provinzial Versicherung Gründel & Klicke OHG

Schleswig-Holsteinisches Oberlandesgericht

Gottorfstr. 2

24937 Schleswig

Sparkasse Westholstein

Dithmarscher Platz 2

25524 Itzehoe

Stadt Itzehoe

Rechenstraße 23

25524 Itzehoe

Stadt Glückstadt

Am Markt 4

25348 Glückstadt

Stadtwerke Steinburg GmbH

Volksbank Raiffeisenbank eG

Schleswig-Holsteinische Rechtsanwaltskammer

Gottorfer Str. 13

24837 Schleswig

Wohlert, Aldag & Partner mbB

Dithmarscher Platz 9

25524 Itzehoe

Gesundheit und Soziales

AGS –Akademie für Gesundheits- und Sozialberufe GmbH

Langer Peter 27b

25524 Itzehoe

AOK NORDWEST

Theodor-Heuss-Platz 2

25524 Itzehoe

Ärztekammer Schleswig-Holstein

Bismarckallee 8 - 12

23795 Bad Segeberg

Deutsches Rotes Kreuz – Pflegedienste Steinburg gGmbH

Haus Mühlental ev. Rentner- u. Altenwohnheim Schenefeld e.V.

Pastor Weilbach-Straße 18

25560 Schenefeld

Klinikum Itzehoe

Robert-Koch-Str. 2

25524 Itzehoe

Landhaus Apotheke Itzehoe

Novitas BKK

Beethovenstr. 7

25524 Itzehoe

Rettungsdienst-Kooperation in SH gGmbH

Rungholtstr. 9

24746 Heide

ThiesMediCenter

Gasstraße 44-46

25524 Itzehoe

Handel, Gastronomie, Lebensmittel

ALDI SE & Co. KG

Bäckerei Heuer GmbH & Co. KG

Tiedemannstr. 21

25541 Brunsbüttel

Behrens & Haltermann GmbH & Co. KG

Brillux GmbH & Co. KG

DEHOGA

Friesenkrone Feinkost Heinrich Schwarz & Sohn GmbH & Co. KG

Hagebaucentrum Dethlefsen

Neuer Kamp 32

25548 Kellinghusen

Handwerkskammer Lübeck

Bahnhofstraße 112

25451 Quickborn

ISR Itzehoer Recycling GmbH & Co. KG

Hafenstr. 35

25524 Itzehoe

KIK Textilien und Non-Food GmbH

Landgasthaus & Hotel „Zum Dückerstieg“

MAKRO Handels-GmbH u. Co. KG

Peter Jensen GmbH

Borgfelder Straße 19

20537 Hamburg

Peter Kölln GmbH & Co. KG

SALVANA Tiernahrung GmbH

Rosenstr. 9

25365 Klein-Ofenseth-Sparrieshoop

Schröder Bauzentrum GmbH

Emmy-Noether-Str. 2

25524 Itzehoe

Trede & von Pein GmbH

VELUX Deutschland GmbH

Victor Europe GmbH

Handwerk

Bauunternehmen Dirk Kage GmbH Kieler Str. 33b

25551 Hohenlockstedt

Butzkies Stahlbau GmbH

Johann-Hinrich-Fehrs-Straße 2

25361 Krempe

Frisch & Neubert GmbH

Vossbarg 1a

25524 Itzehoe

Gebr. Schütt KG

Am Bahnhof 20

25572 Landscheide

Groth & Co. Bauunternehmung GmbH

Prisdorfer Straße 96

25421 Pinneberg

Hans Otte Meisterbetrieb

Burgviert 3

25582 Hohenaspe

ifasol GmbH

Dorfstr. 51

25569 Kremperheide

Loll Feinmechanik GmbH

Meisterbetrieb Knaak & Nonnast GmbH

Peters Werft GmbH

Am Hafen 6

25599 Wewelsfleth

POHL-Gruppe

Lerchenfeld 12 - 14

24594 Hohenwestedt

rekord-fenster +türen GmbH & Co. KG

Itzehoer Straße 10

25578 Dägeling

Tief- und Rohrleitungsbau Wilhelm Wähler GmbH

Im Speckenfeld 5

27639 Wurster Nordseeküste

Tietjen Verfahrenstechnik GmbH

Vor der Horst 6

25485 Hemdingen

Walter Otto Müller GmbH & Co. KG

X-FAB MEMS Foundry Itzehoe GmbH

Fraunhoferstr. 1

25524 Itzehoe

Industrie

Covestro Deutschland AG

Fährstraße 51

25541 Brunsbüttel

Hellermann Tyton GmbH

Großer Moorweg 45

25436 Tornesch

Holcim (Deutschland) GmbH

Sandweg 10

25566 Lägerdorf

O.S. Energy GmbH

Raffinerie Heide

Meldorfer Straße 43

25770 Hemmingstedt

Remondis GmbH & Co. KG

Fritz-Staiger-Str. 45

25541 Brunsbüttel

Sasol Germany GmbH

Fritz-Staiger-Straße 15

25541 Brunsbüttel

SAT Anlagentechnik GmbH

Steinbeis Papier GmbH

Stadtstr. 20

25348 Glückstadt

United Canal Agency GmbH

Vishay Siliconix Itzehoe GmbH

Frauenhoferstr. 1

25524 Itzehoe

YARA Brunsbüttel GmbH

IT, Software und Informatik

Fraunhofer-Institut für Siliziumtechnologie ISIT

Fraunhoferstr. 3

25524 Itzehoe

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCyOLQl3GQVq2prL_0P5BXRQ/featured

HF-Computersysteme e.K.

inray Industriesoftware GmbH

Holstenstr. 40

25560 Schenefeld

Fach- und Hochschulen

Fachhochschule Kiel

Sokratesplatz 12

4149 Kiel

Fachhochschule Westküste

Fritz-Thiedemann-Ring 202

57496 Heide

Hochschule Flensburg

Kanzleistr. 91-93

24943 Flensburg

YouTube: https://www.youtube.com/c/HochschuleFlensburg

Nordakademie

Köllner Chaussee 11

25337 Elmshorn

Wirtschaftsakademie

Sonstige Branchen

GAB Gesellschaft für Abfallwirtschaft und Abfallbehandlung mbH

Bundesstr. 301

25495 Kummerfeld

Klarischt Glas- und Gebäudereinigungs GmbH

Panther Packaging GmbH & Co. KG

Altonaer Str. 40

25436 Tornesch

SCHRAMMgroup GmbH & Co. KG

Fritz-Staiger-Str. 15

25541 Brunsbüttel

sh:z das medienhaus & A. Beig Druckerei & Verlag

Die AzubIZ 2022 auf einen Blick