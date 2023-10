ANZEIGE// Christel Butenschön und Marie Kluthe, die beiden Organisatorinnen und Lehrerinnen des regionalen Berufsbildungszentrums in Itzehoe (RBZ), freuen sich, dass der Andrang sowohl von Schülern als auch Betrieben sehr groß ist.

Eindrücke der AzubiZ Messe

Christel Butenschön sagt: „Die Schüler nehmen wahr, dass sie eine große Auswahl haben. Im Internet verlieren sie sich in den Möglichkeiten. “ Claudius Teske, Landrat des Kreises Steinburg, und Ronald Geist, Geschäftsführer der Agenturfür Arbeit im Kreis Steinburg und Dithmarschen machen sich am frühen Morgen einen Eindruck von der Messe.

„Nachwuchskräfte hatten noch nie so gute Chancen wie heute“ Ronald Geist Agentur für Arbeit

Beide sind sehr beeindruckt von der Vielfalt an lokalen Betrieben. Ronald Geist sagt: „Nachwuchskräfte hatten noch nie so gute Chancen wie heute“. Außerdem fügte Teske hinzu: „Hier werden tolle Ausbildungsplätze auf der Messe angeboten. Herzlichen Dank an die Organisatoren“.

Nachwuchskräfte werden weiterhin gesucht. Foto: AzubiZ Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Der Blick von den Standbetreibern

Die Eindrücke der Standbetreiber fallen je nach Bereich und Art des Betriebs unterschiedlich aus. Am Stand der Bundesagentur für Arbeit findet man die Organisation und die ausgehändigten Pläne super. Die Schüler würden allerdings mit Aufgaben der Schulen überladen, sodass sie nur von Stand zu Stand gingen, um ihre Aufgabenzettel abzuarbeiten. Uwe Hamschmidt, Lehrer an der RBZ, berichtet am Stand für Holzhandwerk ähnliches. Dennoch findet er, dass die Messe den Schülern einen Impuls gebe. „Wenn die Schulpraktika nichts gewesen sind, dann bekommt man hier den vollen Überblick“, stellt Hamschmidt hervor.

Im Raum der Fachrichtung Energietechnik stellen Schüler sogar ihren eigenen Unterrichtsstoff vor. Jens Stüdemann, Abteilungsleiter im Bereich Elektrotechnik des RBZ, freut sich über den „intrinsisch motivierten Jahrgang“. Abdalhamid Ibrahim, einer von Stüdemanns Schülern, hat sich vor zwei Jahren intensiv auf der Azubiz informiert und erinnert sich: „Die Messe hat mir sehr geholfen“. Mitschüler Umut Zeybek findet allerdings: „Die Schüler kommen nicht mit dem Mindset hierher, einen Beruf finden zu wollen. Die denken, am Ende Beim Fachbereich Holzhandwerk wird eine eigene Vase gebohrt, gefräst und graviert.

Die Messer war ein Erfolg. Foto: AzubiZ Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Zunehmende Besucherzahlen

Carsten Jaeger, Schulleiter und Geschäftsführer des RBZ ist „sehr zufrieden“. Er glaubt, dass nicht nur ein Aussteller-, sondern auch ein neuer Besucherrekord aufgestellt worden ist. Wie viele Schüler genau da sind, werde zwar nicht gemessen, aber „um kurz nach 9 Uhr waren 2500 Flyer am Eingang vergriffen. Das waren dann ja auch 2500 Hände“, erklärt Jaeger.

Die Ausstellung sei für die Region immens wichtig, verdeutlicht der Schulleiter, sie stelle Beziehungen zwischen Unternehmen und jungen Leuten her. Viele Ausbildungen und Studiengänge werden von den Ausstellern angeboten. „Es ist für jeden etwas dabei, egal ob man einen ersten allgemeinbildenden Schulabschluss, mittleren Schulabschluss oder Abitur hat“, findet Jaeger.

Die Kooperation um die Azubiz zu ermöglichen läuft laut Carsten Jaeger „super“. „RBZ, Agentur für Arbeit und SH:Z ziehen an einem Strang“, erläutert der Schulleiter. „Im Gegensatz zu anderen Messen, an denen Tisch an Tisch gereiht wird“, sei die Azubiz „lebendig und entspannt“. Der Termin für die Messe im nächsten Jahr ist der 27. September. Im Februar fängt die Vorbereitung schon wieder an: „Vor der Messe ist nach der Messe!“, erklärt Butenschön.