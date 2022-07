Am 23. September findet von 8:30 bis 13 Uhr im Regionalen Berufsbildungszentrum (RBZ) Steinburg in Itzehoe die Jobmesse AzubIZ statt. Schulabgänger, Ausbildungs- und Studiensuchende sowie junge Erwachsene, Lehrer und Eltern sind hierzu herzlich eingeladen. Sie können sich hier über mehr als 100 Berufsbilder, zahlreiche Duale Studiengänge und Arbeitgebern aus allen Bereichen und Fachrichtungen informieren. Los geht es um 8.30 Uhr im Juliengardeweg 9 in Itzehoe.