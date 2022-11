ANZEIGE// Wer sich im Baumarkt eine Dose Farbe oder Lack besorgt, kauft vielleicht – ohne es zu wissen – ein Produkt der Wilckens Farben GmbH. Das inhabergeführte Familienunternehmen aus Glückstadt zählt nämlich zu den bedeutendsten konzernfreien Herstellern von Farben und Lacken in Deutschland. Wilckens Farben sind auch dort zu finden, wo man sie gar nicht vermuten würde: Vom gigantischen Kreuzfahrtschiff über die Seemarkierungszeichen in Elbe, Nord- und Ostsee, von der Containerbrücke im Hamburger Hafen bis zur kleinen Dose Baumarktlack für Hand- und Heimwerker.

„Wir bedienen mit unseren Qualitätsprodukten eine breite Palette an Anwendungsbereichen“, sagt Geschäftsführer Johan Wilckens, der die Geschicke der 1845 gegründeten Firma gemeinsam mit seinem Bruder Max in sechster Generation leitet. Die 250 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen arbeiten in den drei Bereichen Industrie, Schifffahrt und „Do it yourself“/Maler. Produktionsstandorte gibt es in Glückstadt, Mailand und Athen. Der größte Vertriebsstandort im Ausland sitzt in Istanbul und beschäftigt derzeit 30 Mitarbeitende im Bereich Schifffahrt. Allein in Glückstadt verlassen täglich etwa 300 Paletten das Werksgelände. Über 10.000 unterschiedliche Farben werden regelmäßig produziert. Und das Unternehmen wächst weiter.

Dringend gesucht wird deshalb motivierte Verstärkung in vielen Bereichen. „Wir brauchen tatkräftige Männer und Frauen mit Lust auf Eigeninitiative, Menschen, die sich entwickeln wollen und für die es selbstverständlich ist, auch mal über den Tellerrand hinauszuschauen“, erklärt Johan Wilckens das Anforderungsprofil.

„Wir setzen hier auf kurze Wege und flache Hierarchien – jungen Menschen mit Potenzial wollen wir ermöglichen, recht schnell Verantwortung zu übernehmen.“ Johan Wilckens Geschäftsführer der Wilckens Farben GmbH

Dass dieser Weg der richtige ist und auch in der Belegschaft gut ankommt, zeigt sich in der durchschnittlichen Unternehmenszugehörigkeit von 15 Jahren – das ist weit mehr als der bundesweite Wert.

Bei der Wilckens Farben GmbH in Glückstadt sind 250 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt. Foto: Wilckens Farben GmbH

Verantwortungsvolle Aufgaben für neue Mitglieder im Wilckens-Team gibt es etwa in den Bereichen IT, Vertrieb, Produktentwicklung und Produktion. Wer sich für eine Karriere bei Wilckens entscheidet, den erwartet ein sicherer Arbeitsplatz in einem dynamischen Arbeitsumfeld mit internationaler Vernetzung.

„Die Herausforderungen für die Zukunft sind groß und zahlreich, aber dadurch ist unsere Branche auch so spannend.“ Jens Butzke Leiter des Bereichs Marketing und Logistik bei Wilckens Farben

„Das Chemikalienrecht wird immer strenger und wir arbeiten ständig an noch umweltfreundlicheren Systemen. Da wir unsere Farben selbst entwickeln, haben wir auch in Sachen Umweltverträglichkeit unserer Produkte vieles in der eigenen Hand.“

Dass das Thema Nachhaltigkeit bei der Wilckens Farben GmbH ohnehin groß geschrieben wird, zeigt sich auch an einem anderen Investment: Eine moderne Photovoltaikanlage macht das Werk in Glückstadt in Sachen Energieversorgung unabhängiger und die Farben klimaneutraler.

Wer Teil des Wilckens-Team werden will - ob in Ausbildung, erstem Arbeitsplatz oder neuer beruflicher Herausforderung – hat die Chance auf eine spannende und langfristige Karriere in einem zukunftsorientierten Unternehmen.