ANZEIGE // Die Wurzeln der Provinzial im Norden liegen in den Brandgilden zum gegenseitigen Helfen Mitte des 18. Jahrhunderts. Daraus entwickelte sich vor fast 150 Jahren die Provinzialständische Brandversicherungsanstalt der Provinz Schleswig-Holstein, der historische Vorläufer der heutigen Provinzial Nord Brandkasse.

Die traditionell enge Verbindung zu den Feuerwehren liegt als Feuerversicherer auf der Hand und ist bis heute bestehen geblieben, wie Provinzial Vorstandsmitglied Sabine Krummenerl betont: „Als öffentlicher Versicherer ist es für uns selbstverständlich, dass wir uns in unserem Geschäftsgebiet für unser Gemeinwesen engagieren. Das tun wir auf vielen Feldern.“ Und ergänzt:

„Die Partnerschaft zu unseren Feuerwehren und ihrem Landesverband in Schleswig-Holstein ist dabei von besonderer Bedeutung. In der Präventionsarbeit und im Brandschutz pflegen wir seit vielen Jahrzehnten eine erfolgreiche Zusammenarbeit und sind als Förderer aktiv.“ Sabine Krummenerl Provinzial Vorstandsmitglied

Sabine Krummenerl, Vorstandsmitglied der Provinzial Nord Brandkasse, übergab Photovoltaik-Einsatz-Taschenkarten an Landesbrandmeister Frank Homrich (2.v.l.). Malte Rath (Freiwillige Feuerwehr Mönkeberg, li.) und Jürgen Kock (Landesfeuerwehrverband) freuten sich ebenfalls über die zur Verfügung stehenden Info-Materialien. Foto: Pat Scheidemann

Etwa, indem Feuerwehren mit mobilen Rauchverschlüssen ausgestattet wurden oder Einsatz-Taschenkarten zu Photovoltaikanlagen erhielten. Im Brandfall können diese die Feuerwehr bei den Löscharbeiten vor große Herausforderungen stellen. Um den Einsatzkräften wichtige Hinweise zum Umgang mit Gefahren und Schemata für den Ernstfall an die Hand zu geben, hat die Provinzial Nord Brandkasse im vergangenen Jahr 60.000 Einsatz-Taschenkarten an die Feuerwehren im Land übergeben. Diese lassen sich praktisch in der Einsatzkleidung mitführen und sind somit im Einsatzfall stets griffbereit.

Hinzu kommen gemeinsam veröffentlichte Infomaterialien – wie zum Beispiel Flyer zum Verhalten nach einem Brandschaden oder Mini-Bücher zur Brandschutzerziehung. Auch wurden die Brandschutzerzieher der Freiwilligen Feuerwehren mit Notrufkoffern mit einer kleinen Telefonanlage ausgestattet, mit deren Hilfe Kinder üben können, die 112 zu wählen.

„Wir sind regelmäßig im engen Austausch mit den Feuerwehren und wissen, was dort benötigt wird. Uns gehen gemeinsame Ideen für weitere Aktionen mit Sicherheit nicht aus und wir freuen uns auf weitere Projekte.“ Christoph Dohr Hauptabteilungsleiter Schadenprävention & Risikobewertung

Provinzial Risikoingenieur Jörg Taube ist seit Jahrzehnten ehrenamtlich im Landesfeuerwehrverband und der Freiwilligen Feuerwehr aktiv. Foto: Provinzial

Die Verbindungen zwischen Provinzial und Feuerwehren gehen aber über die Ebene der organisierten Unterstützung auf Unternehmensebene weit hinaus. Viele der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Innen- und Außendienst des Versicherers sind nämlich in ihrer Freizeit in den Freiwilligen Feuerwehren aktiv.

Ein Beispiel dafür ist Jörg Taube. Der Risikoingenieur, der 1997 nach seinem Elektrotechnikstudium bei der Provinzial Nord in der Schadenabteilung anfing, engagiert sich seit Jahrzehnten neben seinem Beruf ehrenamtlich für Belange der Feuerwehren im Land zwischen den Meeren – in der Freiwilligen Feuerwehr in seiner Gemeinde sowie im Landesfeuerwehrverband. Ein Einsatz, der vom Arbeitgeber Provinzial begrüßt und unterstützt wird.