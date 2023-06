Wenn die Kollegen nach einer Peinlichkeit lachen, muss man das erst einmal wegstecken. Symbolfoto: imago images/Westend61 up-down up-down Raus aus dem Fettnapf Peinliche Situationen im Büro: Wie Sie sie entschärfen – und was sie vermeiden sollten Von dpa | 01.06.2023, 04:48 Uhr

Die Mecker-Mail an den falschen Kollegen verschickt, ohne Hose in der Videokonferenz erwischt oder klassisch zu spät gekommen – bei der Arbeit kann es schnell zu unangenehmen Situationen kommen. Experten geben Tipps, was dann zu tun ist.