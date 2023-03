ANZEIGE // Für viele Schülerinnen und Schüler läuft der Countdown und bald ist die Schulzeit vorbei. Und die Frage „Was kommt eigentlich danach?” rückt immer näher. Einige werden schon ihren Ausbildungs- oder Studienplatz sicher haben und andere befinden sich noch in der Orientierung. Ein Überblick über die vielfältigen Angebote und passende Tipps, um gut in das kommende Berufsleben zu starten, sind dabei Gold wert.

So gelingt der Start ins Berufsleben

In der neuesten Ausgabe von „Mein Ausbildungsstart“ soll es genau darum gehen. Es stehen Tipps zur Verfügung, die die Berufsentscheidung erleichtern und einem dabei behilflich sind, gut vorbereitet und selbstbewusst ins Vorstellungsgespräch zu gehen.

In der Frühlingsausgabe befindet sich außerdem ein Interview mit Markus Biercher, dem Chef der Arbeitsagentur Nord mit Tipps für Schulabgänger, Einschätzungen zu wichtigen aktuellen Themen im Berufsalltag und seinem persönlichen Werdegang.

So sieht das Cover der Frühlingsausgabe von „Mein Ausbildungsstart" 2023 aus. Foto: Hobby-Wohnwagenwerk

Aber dabei bleibt es nicht: „Mein Ausbildungsstart“ beschäftigt sich in der Frühlingsausgabe mit zahlreichen anderen Themen, zum Beispiel mit der aktuellen Situation auf dem Arbeitsmarkt, wie die Chancen dort stehen, welche Branchen aktuell verstärkt neue Mitarbeiter suchen und wie man am besten mit Absagen umgeht.

Finanzierung von Ausbildung und Studium

Die Frühlingsausgabe von „Mein Ausbildungsstart” bietet auch wertvolle Informationen zur passenden Finanzierung von Ausbildung und Studium. Dazu gehört auch, welche Gelder man beantragen kann und welche zusätzlichen Möglichkeiten noch zur Verfügung stehen.

Was die Ausgabe noch kann

Neben all diesen Themen bietet „Mein Ausbildungsstart“ Ratschläge für das kommende Berufsleben, Inspiration für das Freiwillige Soziale Jahr und vielleicht ist auch eine zukünftige Lehrstelle im Ratgeber zu finden. Am 10. März 2023 lag die Beilage in allen sh:z-Tageszeitungen bei und ist hier online zu finden.

