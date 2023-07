EIGENANZEIGE // Marketing ist für Unternehmen seit jeher von zentraler Bedeutung. Wer es schafft, sein Produkt und dessen Nutzen für den Kunden klar und verständlich zu vermarkten, gewinnt nicht nur neue Kundschaft dazu, sondern wird auch insgesamt profitabler. Doch nicht nur Produkte können hier im Fokus stehen, denn Marketing ist eine scheinbar unendlich vielseitige Branche. Vom Produktverkauf über Recruiting-Maßnahmen bis hin zu Image-Kampagnen - alles ist möglich.

Doch genau diese Vielseitigkeit im Marketing stellt Unternehmen oft vor eine große Herausforderung. Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, aber welche ist die beste? Hier ist ein verlässlicher und kompetenter Partner das A und O für eine wirksame Kampagne. Ein Partner, der ein großes Repertoire an Marketing-Maßnahmen anbietet und dadurch die eigene Zielgruppe optimal ansprechen kann.

Die sh:z Mediaberatung als starker Ansprechpartner

Der Schleswig-Holsteinische Zeitungsverlag hat als Verlagshaus eine lange Tradition in der Region. Ob Flensburger Tageblatt oder Holsteinischer Courier, die Tageszeitungen des sh:z stehen abseits des Lokaljournalismus für ein hochwertiges Werbeumfeld in ganz Schleswig-Holstein.



Hochwertig sind ebenso die Marketing-Lösungen, welche nun über eine Vielzahl von digitalen Medien ausgespielt werden können. Ob auf den sozialen Medien oder im Web: Hier können Unternehmen besonders viel Aufmerksamkeit erregen.

Mehr Informationen: Best-Case Premium Mobile Kuntz größer als Größer als Zeichen Schon seit 1969 besteht das Unternehmen „Premium Mobile Kuntz“ in Gettorf. Neben den Marken Alfa Romeo, Jaguar, Land Rover, DS Automobile und Maserati werden dort auch Reisemobile verkauft und repariert. Seit 2020 finden Kunden außerdem die Jeep-Welt sowie den Premium Mobilpark mit 16 Stellplätzen für Reisemobile in Gettorf. Mit angeschlossenem Servicegebäude, Camping-Profi Zubehör-Shop und erweitertem Werkstattangebot bekommen Kunden bei „Premium Mobile Kuntz“ den Rundum-Service. Zusammen mit dem sh:z startete Premium Mobile Kuntz ihre Recruiting-Kampagne, um neue Auszubildende zu akquirieren. Mit einer JOBS.sh Flatrate als Basis und vier Wochen TikTok und Snapchat Advertising konnte in der Zielgruppe der 16-25 jährigen eine hohe Aufmerksamkeit erreicht werden. Genau diese führte dazu, dass nicht nur mehrere Bewerbungen über unterschiedliche Wege generiert werden konnten, sondern auch Mundpropaganda für das Unternehmen betrieben wurde.

Mit einem Team aus Experten für alles rund ums Digitale und einem breit aufgestellten Portfolio zeigt das Team der Mediaberatung des sh:z, wie moderne multimediale Lösungen für Unternehmen aussehen können. Dabei sind die Produktpakete stets individuell an den Kunden und seine Wünsche angepasst. Über die Ausspielung von Online-Werbemitteln auf allen gängigen sh:z-Kanälen und Social Media Plattformen sowie Google kann die sh:z Mediaberatung die passgenaue Kommunikationslösung für Ihr Unternehmen konzipieren. Das Portfolio ist noch weitaus größer: Werbung kann genauso konzipiert und gestaltet werden. Auch das Erstellen und Schalten von Content in Form eines Sponsored Posts auf Facebook oder PR-Artikels kann als Leistung gebucht werden.

Der deutliche Mehrwert für den Kunden zeigt sich hier besonders in Form einer Kampagne, denn vor allem eine schlüssige Wahl und Ausspielung dieses Mixes zeigt das vollständige Potenzial des Online-Marketings. Die versierten Mediaberater helfen mit ihrem Fachwissen dem Kunden, ihr Kommunikationsproblem zu identifizieren und eine maßgeschneiderte und nachhaltige Lösung für die Umsetzung der eigenen Ideen zu bieten.

Mitarbeitergewinnung durch gelungene Kommunikation

Aufgrund des akuten Fachkräftemangels in Deutschland stellt sich die Suche und Einstellung neuen Personals für Unternehmen als eine immer größere Herausforderung heraus. Doch nicht nur ausgebildete Fachkräfte sind nun schwerer zu finden, auch die Zahl der Auszubildenden nimmt stetig ab. Qualitative Recruiting-Maßnahmen in beiden Bereichen sind genau aus diesem Grund nun wichtiger als jemals zuvor. Der sh:z ist hier nicht nur durch die Vielzahl von Produkten mit Fokus auf Recruiting ein verlässlicher Partner. Er kann ebenso mit der fachlichen Kompetenz des Teams, welches unter anderem aus JOBS.sh besteht, in akuten Recruiting-Situationen helfen, wie auch langfristig Unternehmen jeder Branche als attraktiven Arbeitgeber darstellen und dadurch nachhaltig ein positives Bild schaffen.

Mehr Informationen: Best-Case Sanitär + Heizungsbau Petz größer als Größer als Zeichen Die Sanitär- und Heizungsbau Petz GmbH in Friedrichsau ist spezialisiert auf alles rund um die Badsanierung, Sanitärinstallation, Heizungsmodernisierung, Heizungstechnik, Wohnraumlüftung und Haustechnik. Mit ihrem umfangreichen Angebot von der Planung bis zur Umsetzung finden Kunden dort alles, um ihr Zuhause nach den eigenen Wünschen zu gestalten. Unter anderem bietet Sanitär + Heizungsbau Petz einen 3D-Badplaner, einen Budgetkalkulator und einen Heizungskonfigurator auf ihrer Website an. Um neue Auszubildende und Gesellen für den Betrieb zu finden, startete Sanitär + Heizungsbau Petz zusammen mit dem sh:z eine Recruiting-Kampagne. Neben einer JOBS.sh Flatrate startete in diesem Rahmen eine Social Media Recruiting-Kampagne. Dort inbegriffen waren Werbemittel, die auf den Meta-Plattformen an die Zielgruppe ausgespielt wurden sowie die Werbung mit Animationen mit einem Link direkt zum Bewerbungsformular. Die Kampagne erzielte eine hohe Aufmerksamkeit in der Zielgruppe sowie einige Bewerbungen über das Formular.

Hier steht das Medienhaus als „Rundum-Berater“ zur Seite. Neben der umfangreichen Konzeption ansprechender Recruiting-Maßnahmen unterstützt es auch in anderen Themen wie beispielsweise der Definition von Zielgruppen. Und auch kleinere Unternehmen können diese Erfolge genießen – bereits konstruierte mögliche Lösungen sind gleichermaßen für den kleinen Geldbeutel erschwinglich und erfolgsversprechend.

Neben dem Ausspielen thematisch passender Werbung auf Plattformen wie LinkedIn oder Xing können auch kurze Recruiting-Videos erstellt werden, wo Kunden ihr Unternehmen vorstellen können. Die Ausstrahlung erfolgt dann via Social Media direkt an relevante Zielgruppen. Besonders interessant: hier können auch individuell erstellte Bewerbungsformulare verlinkt werden, sodass sich die Bewerber schnell und unkompliziert melden können. Diese EasyContact Formulare sind vielseitig einsetzbar und ihr Einbinden kann außerdem auch über andere Kanäle, wie beispielsweise einen PR-Artikel, geschehen.

Mit JOBS.sh verfügt der sh:z über ein regionales Stellenportal, über das sich Unternehmen ins Rampenlicht stellen und ihre Stellenanzeigen schalten können. Um sich nahbar zu machen und Bewerbern einen authentischen Einblick ins eigene Unternehmen zu ermöglichen, empfiehlt sich besonders das „Vertell mol wat!“-Format. Hier blickt JOBS.sh in Form eines lockeren Video-Kurzclips hinter die Kulissen des Betriebs und zeigt, wie Menschen dort arbeiten, was ihnen besonders Spaß macht und einiges mehr - kurzum, was den Betrieb im Kern ausmacht. Veröffentlicht wird dies dann auf YouTube. Neugierige können sich unter diesem Link schon veröffentlichte Videos anschauen.

