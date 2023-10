ANZEIGE // Es hat einen Grund, dass Feuerwehren von Bürgerinnen und Bürgern als besonders vertrauenswürdig und unverzichtbar angesehen werden: Jeden Tag sind sie irgendwo im Land im Einsatz, um in Not geratenen Menschen zu helfen. Dass das überwiegend ehrenamtlich geschieht, ist lange nicht allen Menschen bewusst - deshalb bedarf es einer Interessenvertretung für diese rund 50.000 Ehrenamtler. Eine Kernaufgabe des Landesfeuerwehrverbandes ist es daher, gute Rahmenbedingungen für dieses besondere Ehrenamt zu schaffen und stets im vertrauensvollen Austausch mit den Mitgliedern, der Politik und der Wirtschaft zu stehen.

Ihr Ziel: Dieses flächendeckende und in der Welt einzigartige Hilfeleistungsnetz auch dauerhaft zu erhalten, die Begeisterung bei den Mitgliedern zu fördern und zu erhalten und Anreize zu geben, sich bei den Feuerwehren zu engagieren. Aber auch die stete Entwicklung im Katastrophenschutz, die Förderung und Weiterentwicklung sozialer und gesundheitlicher Absicherungen, die Förderung der verbandlichen Jugendarbeit und die Mitgestaltung der Aus- und Fortbildung in allen Bereichen gehört zu den Aufgaben des Landesfeuerwehrverbands.

Auch bei Unfällen ist die Feuerwehr schnell vor Ort und hilft dabei, Menschen zu retten. Foto: Shutterstock

Ihre Mitglieder sind alle in den Feuerwehren mitwirkende Mitbürgerinnen und Mitbürger. Sie tragen das System und sie wissen: Will man etwas erreichen, muss man zusammenstehen. Daher sind sie alle der Landesfeuerwehrverband!

Löschen, retten, bergen und schützen...

...genau das sind die Kernaufgaben der Feuerwehr. Sie ist eine unverzichtbare Institution, um im Notfall schnelle Hilfe zu leisten. Die Feuerwehr ist in rund 1.300 Orten in Schleswig-Holstein für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger präsent. Dabei kommt der Freiwilligen Feuerwehr eine Schlüsselrolle zu - denn nur fünf Feuerwehren sind Berufsfeuerwehren. Es sind beeindruckende Zahlen: In Deutschland gibt es über eine Millionen Feuerwehrleute – davon sind rund 51.000 in Schleswig-Holstein aktiv.

Auch nach Stürmen räumt die Feuerwehr mit auf: Hier wird ein umgestürzter Baum entfernt. Foto: Shutterstock

Was die Feuerwehren im Detail alles machen, kann hier gelesen werden:

Brandbekämpfung:

Die Feuerwehr ist natürlich primär für die Bekämpfung von Bränden zuständig. Dies umfasst vor allem die Löschung von Bränden in Gebäuden, Wäldern und Fahrzeugen.

Technische Hilfeleistungen:

Die Feuerwehr ist oft die erste Anlaufstelle bei Unfällen, bei denen technische Hilfe benötigt wird. Dies kann das Abpumpen von Wasser nach Überschwemmungen, das Entfernen von umgestürzten Bäumen, das Eindämmen von Öl- oder Chemikalienlecks sein. Aber auch das Aufschneiden von Unfall-Fahrzeugen mit eingeklemmten Personen gehört zu ihrem Aufgabenbereich.

Retten:

Feuerwehrleute sind ausgebildet, um Menschen aus Gefahrensituationen zu retten. Dazu gehören das Bergen von Personen aus Unfall-Fahrzeugen, das Befreien von Eingeklemmten, die Rettung aus Höhen und Tiefen sowie die Wasserrettung.

Katastrophenschutz:

Dabei spielt die Feuerwehr eine entscheidende Rolle. Sie bereitet sich auf Naturkatastrophen wie Erdbeben, Überschwemmungen, Stürme und Waldbrände vor und bietet Unterstützung bei Evakuierungen und Hilfseinsätzen.

Brandprävention und Aufklärung:

Die Feuerwehr hilft nicht nur im Notfall, sondern ist auch bei vorbeugenden Maßnahmen aktiv. Sie führt Schulungen durch, um die Öffentlichkeit über Brandschutzmaßnahmen aufzuklären. Auch Kinder werden durch die Brandschutzerziehung auf mögliche Gefahren und den Umgang damit vorbereitet.

Auch diese schwarze Katze konnte glücklicherweise von der Feuerwehr gerettet werden. Foto: Shutterstock

Umweltschutz:

Die Feuerwehr ist oft an bei der Eindämmung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen beteiligt, wie z.B. die Bekämpfung von Ölkatastrophen.

Tierrettung:

In Schleswig-Holstein übernehmen Feuerwehren auch die Rettung von Tieren, die in Not geraten sind, sei es in Baumkronen, Gewässern oder in anderen für sie gefährlichen Orten.

Notfallmedizinische Versorgung (ausschließlich Berufsfeuerwehr):

Die Männer und Frauen bei der Berufsfeuerwehr verfügen zusätzlich über die Sanitäter-Ausbildung und können so auch gleich die erste medizinische Versorgung leisten.