ANZEIGE // Ob im Wohnwagen, Wohnmobil oder Van - Das Unternehmen Hobby-Wohnwagenwerk bietet jedem Camper das perfekte zu Hause für unterwegs. Und das schon seit über 55 Jahren. Am Hauptstandort im schleswig-holsteinischen Fockbek bei Rendsburg befindet sich eine der weltweit größten Produktionsstätten. Mit viel Liebe zum Detail werden die Fahrzeuge hier Schritt für Schritt gefertigt. Selbst Polster und Gardinen werden in der hauseigenen Näherei hergestellt.

Das langjährige Know-how und die hohe Fertigungstiefe gepaart mit großer Leidenschaft zahlen sich aus: Hobby ist seit Jahren die beliebteste Caravaning-Marke Europas. Das Erfolgsrezept? Die rund 1.300 Mitarbeitenden bei Hobby. Sie konstruieren und produzieren jährlich ca. 15.000 Wohnwagen und Reisemobile und erwirtschaften rund 300 Millionen Euro Jahresumsatz. Zur Hobby-Unternehmensgruppe gehören außerdem die Fendt-Caravan GmbH, die Formlight GmbH und die Rendsburger Feuerverzinkerei GmbH. Zwei eigene Stiftungen sichern langfristig die Unabhängigkeit des Unternehmens und fördern soziale Projekte in der Region.

Hallenmeister Nils Runge gibt Lewin Tipps zur Qualitätssicherung

Hobby bildet jährlich engagierte und hochqualifizierte Fachkräfte aus, die diese Werte weitertragen. Das Ziel: den Kunden den schönsten Caravaning-Urlaub ihres Lebens ermöglichen. Dabei helfen die mehr als 350 Vertragshändler europaweit sowie Handelsvertretungen u.a. in Chile, Japan, Südkorea und China. Das Zuhause des Unternehmens ist und bleibt aber Fockbek, wo alles seinen Anfang nahm. Und wo jedes Jahr viele talentierte junge Menschen ihre ersten Schritte in ihre erfolgreiche berufliche Zukunft machen.

Lernen mit Kreativität und Zukunftsperspektive

Ausbildung wird bei Hobby seit eh und je großgeschrieben. Hier lernen junge Menschen nicht nur handfeste Skills, die einen Senkrechtstart ins Berufsleben ermöglichen. Die Auszubildenden wissen mit ihren immer neuen Fähigkeiten zu begeistern. Und das mit dem guten Gefühl, gemeinsam Fahrzeuge fürs Leben zu bauen. Das Unternehmen ist stolz, dass die Auszubildenden gerne dort lernen – und auch bleiben. Als wertvolle Mitarbeitende sind heute etliche ehemalige Azubis bei Hobby tätig. Und das in mittlerweile fast allen Abteilungen des Unternehmens: in der Wohnwagen- und Reisemobilkonstruktion, Fertigung, Einkauf, Marketing, Buchhaltung, IT und einigen mehr.

Rund 10 Wohnmobile verlassen täglich die Produktionsstraße

Jedes Jahr bildet Hobby bis zu 16 junge Menschen in vielen spannenden Berufen wie Holzmechaniker/in oder Industriekaufmann/-frau aus. Immer am Puls der Zeit und immer mit genügend Raum für eigene Kreativität. Und weil sich die Arbeitswelt und die Caravaning-Branche stetig wandeln, kommen auch immer wieder neue Ausbildungsrichtungen hinzu. So bildet Hobby ab August erstmals Karosserie- und Fahrzeugbaumechaniker/innen in der Fachrichtung Caravan- und Reisemobiltechnik aus.

Während der Ausbildung durchlaufen die Azubis aller Fachrichtungen verschiedene Abteilungen und lernen ihren Beruf von allen Seiten kennen. Messebesuche, spannende handwerkliche Projekte und vielfältige Workshops sorgen stets für Abwechslung und reichlich Input. Ganz egal, für welche Fachrichtung man sich entscheidet – die Ausbildung bei Hobby überzeugt nicht nur durch vielfältige Inhalte, sondern tolle Zukunftschancen und eine ganze Reihe an Benefits wie Urlaubs- und Weihnachtsgeld, Zuschuss für ein Fitnessstudio, zwei Kantinen mit wechselnden leckeren Gerichten. Vor allem durch eine kollegiale, inspirierende Unternehmenskultur.

Informationen zu drei spannenden Ausbildungsberufen bei Hobby-Wohnwagenwerk gibt‘s mit einem Klick auf die folgenden Infokästen:

Mehr Informationen: Fahrzeug- und Karosseriebaumechaniker/-innen Fachrichtung Caravan- und Reisemobiltechnik größer als Größer als Zeichen Fahrzeug- und Karosseriebaumechaniker/-innen fertigen, montieren, reparieren und warten Fahrgestelle, Karosserien, Fahrzeugrahmen und -aufbauten. Hier wird geschweißt, genietet, geklebt und mit unterschiedlichen Materialien gearbeitet. Die neue Ausbildungsfachrichtung bei Hobby beinhaltet darüber hinaus auch Spezialkenntnisse der Caravan- und Reisemobiltechnik. Diese ist in den vergangenen Jahren immer ausgefeilter geworden. Auszubildende der neuen Fachrichtung Caravan- und Reisemobiltechnik lernen daher nicht nur die grundlegenden Fähigkeiten des Fahrzeug- und Karosseriebaus. Sie beschäftigen sich zudem mit Nachrüstarbeiten, Instandhaltung von elektrischen, elektronischen, pneumatischen und hydraulischen Systemen in Reisemobilen. Während der dreieinhalbjährigen Ausbildung stehen den Azubis moderne Technik, erfahrene Ansprechpersonen und viele hilfsbereite Kolleginnen und Kollegen zur Verfügung. Die Ausbildung findet in Kooperation mit dem Berufsbildungszentrum Nord-Ostsee-Kanal statt. Der Unterricht erfolgt in Blöcken.

Die Ausbildung auf einen Blick

Voraussetzung: Guter Hauptschulabschluss, gute Kenntnisse in Mathematik, Physik, handwerkliches Geschick, technisches Verständnis Dauer: In der Regel 3,5 Jahre Ausbildungsstationen: Auslieferung, Betriebswerkstatt, Konstruktion, Maschinenhalle, Montagebänder, Qualitätssicherung, Reparaturwerkstatt, Fahrgestellbau und Lackiererei Berufsschule: Berufsbildungszentrum am Nord-Ostsee-Kanal

Mehr Informationen: Holzmechaniker/-innen größer als Größer als Zeichen Bei Hobby sind nahezu alle Produktionsschritte unter einem Unternehmensdach vereint. Klar, dass hier auch sämtliche Holzteile und Bauelemente aus verschiedenen anderen Materialien entstehen. Um diese wichtigen Teile kümmern sich Holzmechaniker/-innen. Während der dreijährigen Ausbildung lernen die Auszubildenden alle wichtigen Techniken der Verarbeitung der verschiedenen Werkstoffe, angefangen mit der unternehmenseigenen Lehrwerkstatt. Hier machen die Azubis unter fachkundiger Anleitung ihre ersten Schritte in der Holzbearbeitung. Und schon ab dem zweiten Lehrjahr geht’s rein in die Produktion. Hier werden Furniere zugeschnitten, Bauteile gesägt, gefräst und gepresst. Oder verschiedene Werkstoffe für die Möbel in den Hobby Fahrzeugen verarbeitet. Immer am Jahresende wird die Hobby Lehrwerkstatt zur Ideenschmiede, in der die Azubis ihre ganz eigenen Ideen umsetzen und in Kreativ-Wettbewerben ihr Können zeigen.

Die Ausbildung auf einen Blick

Voraussetzung: Guter Haupt- oder Realschulabschluss, gute Leistungen in Mathematik, Spaß an handwerklichem Arbeiten mit natürlichen Materialien Dauer: In der Regel 3 Jahre Ausbildungsstationen: Lehrwerkstatt, Betriebswerkstatt, Konstruktion, Maschinenhalle, Montagebänder, Qualitätssicherung, Reparaturwerkstatt, Tischlerei Berufsschule: Berufsbildungszentrum am Nord-Ostsee-Kanal





Mehr Informationen: Industriekaufleute größer als Größer als Zeichen Industriekaufleute planen, steuern und überwachen die Produktion, erstellen Preislisten, führen Verkaufsverhandlungen und sind Marketingstrategen. Und das sind nur einige Seiten dieses spannenden und zukunftssicheren Berufs. Wer einen Ausbildungsplatz zum Industriekaufmann oder zur Industriekauffrau bei Hobby bekommen hat, kann sich auf eine aufregende Reise durch alle für den Beruf relevanten Bereiche freuen – und auf vieles mehr. Vom Einkauf, über den Kundenservice, das Personalwesen und das Marketing bis zur Prozessoptimierung, Vertrieb und Qualitätssicherung reicht die Bandbreite der Ausbildungsstationen. Und das ist nur ein Auszug aus den vielfältigen Tätigkeitsbereichen. Bewerberinnen und Bewerber sollten einen guten Realschulabschluss mitbringen, möglichst gute Noten in Deutsch und Mathe haben – und vor allem kommunikationsstark sein. Denn Kommunikation steht hier im Mittelpunkt! Kommuniziert wird hier viel, sei es im Team, mit Kunden und Partnern, über moderne Informations- und Kommunikationssysteme. Oder auch mal auf Englisch. Engagierte und lernbegeisterte junge Leute sind im Hobby-Team stets willkommen. Durch Fort- und Weiterbildungen werden die frisch ausgelernten Industriekaufleute auf ihr gewähltes Einsatzgebiet im Unternehmen vorbereitet.

Die Ausbildung auf einen Blick

Voraussetzungen: Guter Realschulabschluss, gute Leistungen in Deutsch und Mathematik, gute Allgemeinbildung, Kommunikationsstärke Dauer: In der Regel 3 Jahre Ausbildungsstationen: Buchhaltung, Einkauf, Vertrieb, Personalwesen, IT, Konstruktion, Kundenservice, Marketing, Produktionsplanung, Projekt Management Office u.v.m. Berufsschule: Berufsbildungszentrum Rendsburg-Eckernförde

Kontakt:

Hobby-Wohnwagenwerk

Ing. Harald Striewski GmbH

Harald-Striewski-Straße 15

24787 Fockbek/Rendsburg

E-Mail: personal@hobby-caravan.de

Telefon: 04331/606-0

Website: www.hobby-caravan.de

