Für fast 36 000 Schleswig-Holsteiner Schüler heißt es in diesem Jahr "Tschüss Schule, willkommen Ausbildung". Jetzt wird der Ernst des Lebens ernst? Mitnichten. Denn wer genauer hinsieht, wird feststellen, wie spannend und aufregend das Abenteuer Berufsleben sein kann. Neues lernen, den gewohnten Alltag hinter sich lassen und auf eigenen Füßen stehen, macht einfach glücklich und zufrieden.

Von Holzhandel bis Hotel

Da im September für gewöhnlich das erste Ausbildungsjahr beginnt, bringen wir jedes Jahr zur selben Zeit wieder das Heft “Mein Ausbildungsstart” heraus, das wir unter anderem an den allgemeinbildenden Schulen des Landes verteilen. Gefüllt sind die Seiten mit informativen und interessanten Beiträgen und Geschichten rund um die Ausbildung und Berufsbilder. Die Redaktion beispielsweise ist einen Tag in die Rolle eines Holzhandels-Azubis geschlüpft und hat aufgeschrieben, wie sich das anfühlt.

Attraktive Stellenangebote

Auch haben sie hinter die Kulissen eines renommierten Pinneberger Hotel gesehen und sich im Tellerjonglieren geübt. Was eigentlich ein Gärtner macht, wird unter die Lupe genommen und warum Tischler nicht nur handwerkliches Geschick benötigen, sondern auch eine ordentliche Portion Kreativität mitbringen sollten, haben sich die Autoren angesehen. Weiter lassen sich ein paar clevere Hinweise in Sachen Bafög nachlesen und wie sich Uniabschluss und Bewerbung unter einen Hut bringen lassen. Zudem stand eine Berufsberaterin aus Pinneberg unserer Redaktion Rede und Antwort. Ihr Fazit: “Der Kreis hat so einiges zu bieten und die Lage für Ausbildungssuchende ist so gut wie nie zuvor.“ Und auf allen Seiten stellen sich Unternehmen aus der Region vor und rühren für sich die Werbetrommel mit attraktiven Stellenangeboten.

Am 29. September lag die Beilage allen Tageszeitungen des A. Beig-Verlags bei und ist auch hier online zu finden.

