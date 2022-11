In dem nördlichsten Bundesland in Deutschland gibt es nicht nur den Zugang zu zwei Meeren, sondern auch viele Karrierewege dazwischen. Weil Erfolg kein Zufall ist, bietet sh:z das medienhaus ein Unterstützungsangebot an, um auch den Traumjob in Schleswig-Holstein zu finden: Im neuen Arbeitgeber-Magazin „Karriere im Norden - Arbeiten zwischen Elbe und Meer” werden unter anderem verschiedene Erfolgsgeschichten vorgestellt und einige Tipps zum Bewerbungsverfahren gegeben. Die Beilage liegt am 18.11. als Print-Magazin allen Tageszeitungen des Schleswig-Holsteinischen Zeitungsverlages bei und ist dann auch hier online zu lesen.

Die neue Ausgabe von „Karriere im Norden“ liegt am Freitag, den 18. November 2022 allen sh:z-Tageszeitungen bei. Foto: sh:z das medienhaus Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Auf die richtige Welle kann man nicht nur beim Surfen in Kiel aufsteigen, sondern auch bei der Berufswahl, in dem man seiner Berufung folgt. Hierbei können die spannenden Erfolgsgeschichten über echte Schleswig-Holsteiner auf jeden Fall weiterhelfen. Inspiration könnte ein Surfer aus der Stadt Flensburg sein, der um die Welt reist und seine eigenen Filme dreht oder eine Pferdewirtin aus Kiel, die Kaffee aus nachhaltigem Anbau vertreibt.

Wie viel Risiko darf es bei der Jobsuche sein? Auf diese Frage hat jeder Mensch seine eigene Antwort, aber wie sieht die Meinung eines erfahrenen Politikers aus? Im Gespräch mit dem Wirtschaftsminister von Schleswig-Holstein Claus Ruhe Madsen, einem gebürtigen Dänen, haben wir über die verschiedenen Perspektiven im Land zwischen den Meeren geredet. Der Fokus von Madsen liegt auf dem Blick nach vorne und darauf, wie jeder einzelne Bürger seinen Blickwinkel verändern kann, um die eigene Zukunft in die Hände zu nehmen.

Im Magazin finden sich also nicht nur Bewerbungstipps und Interviews, sondern auch viele attraktive Arbeitgeber in verschiedenen Branchen. Möglicherweise finden Sie Ihren Traumjob in der Beilage. Viel Freude beim Suchen!