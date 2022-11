Dann frag Basti! Sebastian „Basti“ Müller ist absoluter Profi, was das Leben und Arbeiten in Nordfriesland angeht. Er steht Interessierten bei allen Anliegen gerne zur Seite und unterstützt beim Neustart an der Küste. Außerdem schnuppert er als Jobtester regelmäßig in das Berufsleben der Nordfriesen rein, um zu zeigen, wie die Arbeitstage am Wattenmeer so aussehen.