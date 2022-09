Arbeiten im ScandiPark – das erwartet Sie

Fest steht: Auf dem grenznahen Autohof inklusive Einkaufsmarkt wird es nie langweilig. Außerdem dürfen Sie sich auf viele weitere Vorteile freuen, die für mehr Spaß bei der Arbeit sorgen. Allen voran bietet der ScandiPark:

Leistungsorientierte Vergütung

Sonn- und Feiertagszuschläge, Nachtzuschläge (Saison)

Überstunden werden in Freizeit abgegolten

Individuelle Vereinbarung von Teil- und Vollzeitverträgen

Geregelte Arbeitszeiten, die die Planung privater Termine ermöglichen

Viele Einsatzmöglichkeiten für Minijobber

Personalrabatt von 10 %, 25 % am Hot Dog Stand

Tankrabatt an Team-Tankstellen

Kostenlose Parkplätze sowie eine gute Anbindung an Flensburg durch den ÖPNV

Einen sicheren Arbeitsplatz in internationaler Atmosphäre

Und nicht zuletzt: Ein kollegiales Team, in dem Hilfsbereitschaft und Zusammenhalt großgeschrieben werden

Ob Berufs- oder Quereinsteiger oder Berufserfahrene - im ScandiPark steht der persönlichen und fachlichen Weiterentwicklung nichts im Wege. Seinen Mitarbeitenden bietet der ScandiPark:

Weiterbildungsmöglichkeiten und Sprachkurse

Flache Hierarchien eines Familienunternehmens und aktive Mitgestaltung

Karrierechancen für alle, die Engagement zeigen und Lust auf mehr haben

Die Möglichkeit, auch mal die Abteilung zu wechseln und Neues zu lernen

Der Scandinavian Park bietet seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine ganze Reihe von Benefits. Foto: Scandinavian Park Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Der ScandiPark – ein großes und buntes Team!

Ob Verkauf und Kundenbetreuung, Kasse, Lager, Reinigung, Einkauf, Verwaltung, Export, IT oder Service – so vielfältig wie die Aufgaben im ScandiPark sind auch die Menschen, die hier arbeiten. Jung oder Alt, mit oder ohne Ausbildung, Studium und Berufserfahrung, Deutsch, Dänisch oder International - im ScandiPark ziehen alle an einem Strang. Das ist wichtig, denn nur so behält das Team auch dann den Überblick und die Ruhe, wenn es mal hektischer zugeht. Und nur so kann den Kundinnen und Kunden ein positives Einkaufserlebnis geboten werde. Doch auch als Arbeitgeber möchte der ScandiPark natürlich glänzen – jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter soll sich wohlfühlen und gerne zur Arbeit kommen.

Moderne Arbeitszeiten: Individuelle Bedürfnisse brauchen individuelle Lösungen

Möchten Sie in Voll- oder Teilzeit arbeiten? Im ScandiPark in Handewitt werden individuelle Bedürfnisse berücksichtigt. Natürlich fällt auch mal Wochenendarbeit an. Aber Ziel ist es, mit einem gut strukturiertem Schichtarbeitsmodell dem Personal ein hohes Maß an Flexibilität zu ermöglichen.

Das klingt interessant? Werden auch Sie Teil des Teams! Aktuelle Stellenangebote finden Sie hier. Der ScandiPark freut sich auf Ihre aussagekräftige Bewerbung.

Der Scandinavian Park hat in vielen Unternehmensbereichen Stellen ausgeschrieben, auch im Lager. Foto: Scandinavian Park Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Stars von Morgen: Der ScandiPark bildet aus!

Sie suchen einen Ausbildungsplatz mit steiler Lernkurve? Auch dann sind Sie beim ScandiPark Handewitt richtig. Sie haben die Auswahl zwischen vier Ausbildungsberufen:

Verkäufer (m/w/d)

Kaufmann im Einzelhandel (m/w/d)

Kaufmann im E-Commerce (m/w/d)

Fachkraft für Lagerlogistik

Mehr dazu gibt es unter www.scandinavian-park.com/de/service/ausbildung