ANZEIGE // Rund 1000 Fachleute aus dem Raum Flensburg arbeiten im Schäferweg bei den Unternehmen Anthon, Krones und ORION. Täglich tragen sie dazu bei, dass durch den Umsatz aus internationalen Aufträgen frisches Geld in die Region Flensburg kommt. Wie genau das funktioniert und warum diese drei Unternehmen weltweit von Flensburg aus agieren, können Interessierte am 23. Juni 2023 von 14-17 Uhr vor Ort erfahren.

Die Nachbarunternehmen laden zu einem offenen Zukunftstag ein, um über Ausbildungsmöglichkeiten und berufliche Entwicklung in ihren Unternehmen zu informieren. Dafür werden in allen drei Unternehmen Führungen durch Lager und Produktion angeboten, die Schülerinnen und Schülern einen echten Einblick in jedes Unternehmen bieten sollen.

Infos über Ausbildung, duales Studium und freie Jobs

Insgesamt bilden die drei Nachbarn in 15 verschiedenen Ausbildungsberufen aus und bieten 5 duale Studiengänge an. Und auch die offenen Stellen sind so vielfältig wie die Aufgaben, die es in den drei Unternehmen gibt. Astrid Schwartz von der Krones AG kommentiert:

„Wir möchten kurzweilig und persönlich über Zukunftschancen im Schäferweg informieren und zeigen, was wir als Ausbildungsbetriebe zu bieten haben. “ Astrid Schwartz Krones AG

Gemeinsam mit Salloa Lange-Rönnau von der Anthon GmbH und Katarina Harmel vom ORION hat sie die Idee für einen Zukunftstag im Schäferweg entwickelt, um Schüler und Eltern nicht nur in den Schulen, sondern inmitten des Betriebes zu treffen und mit ihnen ins Gespräch zu kommen.

„Welcher Alltag verbirgt sich hinter welchem Beruf – das ist eine Frage, die sich Schüler häufig stellen. Da hilft es, den Arbeitsort und einen Teil der Kollegen einmal direkt vor Augen und im Gespräch zu haben!“, erläutert Salloa Lange-Rönnau das Format. Dass gerade Anthon und Krones ähnliche Ausbildungen anbieten, ist für die Initiatorinnen kein Hindernis. „Im Gegenteil. Wir profitieren alle voneinander“, sagt Salloa Lange-Rönnau.

„Oberste Priorität ist es, die jungen Erwachsenen und den wirtschaftlichen Erfolg der Unternehmen in der Region zu halten.“ Salloa Lange-Rönnau Anthon GmbH

Karrierechancen im ungezwungenen Rahmen kennenlernen

Seit Februar haben die Initiatorinnen den Zukunftstag geplant und auf der diesjährigen Vocatium Anfang Mai mit Flyern für die Aktion geworben. „Wir wollten das Feedback der Schüler und Lehrer einfangen und herausfinden, ob unser Engagement auf Interesse stößt“, erzählt Katarina Harmel von

ORION. Anschließend habe man die umliegenden Schulen informiert, sie mit Vorlagen für Flyer ausgestattet und den Zukunftstag detailliert weiter geplant.

„Man kennt die Automeile, das Heideland oder den Citti-Park. Der Schäferweg soll zukünftig mit besten Karrierechancen und modernen Arbeitskonzepten verbunden werden.“ Katarina Harmel ORION Versand GmbH & Co. KG

Neben Einblicken ins Unternehmen dürfen sich Gäste auch auf informative Gespräche mit den Mitarbeitenden bei einem Erfrischungsgetränk freuen. „Unsere Mitarbeiterkantine wird Laugengebäck ausgeben. Bei ORION wird eine Candybar und Eis gereicht und Anthon schmeißt den Grill an.“, so Schwartz weiter. „Es soll ein schöner, interessanter Wochenausklang für unsere Teams und für unsere Gäste werden!“

Auf die Frage, mit wie vielen Gästen die Organisatorinnen rechnen dürfen, antworten die drei einhellig lächelnd: „Hoffentlich mit ganz vielen!“

Parken und Anreise

Parkmöglichkeiten gibt es in den Haltebuchten der Straße, auf den Mitarbeiterparkplätzen der beteiligten Unternehmen.

Anreise per Bus (Linie 11 bis CITTI Park), über die B199 und mit dem Fahrrad.

Ansprechpartner für weitere Informationen und Bildmaterial:

Mehr Informationen: Anthon GmbH Schäferweg 5

Salloa Lange-Rönnau

Tel.: 0461- 5803868

E-Mail: Salloa.lange@anthon.de Aktuelle Ausschreibungen: www.jobs.shz.de/arbeitgeber/anthon-gmbh-62816

Mehr Informationen: Krones AG - Werk Flensburg Werk Flensburg

Schäferweg 9

Astrid Schwartz

Tel.: 0461-50441403

E-Mail: Astrid.schwartz@krones.com Aktuelle Ausschreibungen: www.jobs.shz.de/arbeitgeber/krones-ag-70477