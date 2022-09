Es musste Platz her in der großen Halle der Anthon GmbH. Platz für etwas Neues, das das Unternehmen für die Zukunft noch stärker macht: eine eigene Anlage für die Blechbearbeitung kommt – und das schon im November. Ein Blick in die Produktionshallen der Flensburger Anthon GmbH im Schäferweg zeigt: Hier wird weiter aufgerüstet. „Wir wachsen als Unternehmen. Und die Spezialanlagen, die wir bauen, werden auch immer komplexer“, erklärt Ove Lange, Geschäftsführer der Anthon GmbH mit Blick auf das freigemachte Hallenschiff. Drei Maschinen gehören zur hauseigenen Blechbearbeitung: eine hochmoderne Laserschneidanlage, eine neue CNC-Abkantanlage und ein neues Lagersystem.

Die Anthon GmbH ist ein weltweit agierendes Unternehmen im Spezialmaschinenbau. Mit der neuen Blechbearbeitung wird das Familienunternehmen noch flexibler – und spart viel Zeit. Aufträge in diesem Bereich, die Anthon zuvor extern vergeben hat, werden in Zukunft inhouse abgewickelt.

„Wir möchten flexibler sein und kürzere Fertigungszeiten haben, damit wir unsere konstruktiven Ideen schneller ausprobieren und umsetzen können.“ Ove Lange Geschäftsführer der Anthon GmbH

Das Unternehmen ist Technologieführer im Spezialmaschinenbau und baut Sägen für plattenförmige Werkstoffe wie Spanplatten, OSB, Möbelmaterialien und – gerade Trend in der Branche – Dämmplatten.

Mitarbeiter für die neue Blechbearbeitung gesucht

Um die gute Auftragslage strukturiert abarbeiten zu können, wünscht sich nicht nur Geschäftsführer Ove Lange ein engagiertes Team. Auch Produktionsleiter Torge Andresen sagt: „In erster Linie suche ich jemanden, der Lust hat, etwas Neues mit aufzubauen.“ Zwei Kollegen aus dem Team Anthon stünden schon in den Startlöchern, aber einen Mitarbeiter (m/w/d) für die neue Blechbearbeitung braucht das Familienunternehmen noch. Die Schulungen starten in Kürze.

„Wichtiger als eine Fachausbildung im Metallbau ist uns die innere Einstellung des neuen Kollegen“, so Andresen. Zusammenarbeit sei bei Anthon sehr wichtig, daher müsse sich auch das neue Team der Blechbearbeitung untereinander gut verstehen – und verinnerlichen, was das gemeinsame Ziel ist.

Das Team Blechbearbeitung arbeitet außerdem mit weiteren Teampartnern zusammen, wie zum Beispiel den Kollegen aus der Arbeitsvorbereitung, dem Programmierteam und der Konstruktion.

„Bei Anthon arbeitet keiner allein. Alles, was wir machen, muss am Ende zu einer erfolgreichen Produktionsanlage beitragen. Da ist jeder gleich wichtig.“ Torge Andresen Produktionsleiter bei der Anthon GmbH

Wer Interesse daran hat, ein Teil der Anthon GmbH zu werden und von Anfang an im Team Blechbearbeitung dabei zu sein, der kann sich gerne als Metallbauer/ Blechschlosser (m/w/d) bewerben. Alle Details zur Stellenanzeige gibt es hier, auf dem Stellenportal JOBS.sh. Hier kann man auch seine Bewerbung einreichen.

Kontakt

Anthon GmbH

Schäferweg 5

24941 Flensburg

Web: www.anthon.de

E-Mail: jobs@anthon.de