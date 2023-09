Steuerfreies Arbeiten bis 2000 Euro „Aktivrente“-Vorschlag der CDU stößt auf Kritik: „Maloche bis zum Tode“ Von afp | 30.09.2023, 13:56 Uhr Der CDU-Vorschlag einer „Aktivrente“ kommt nicht bei allen Parteien gut an. Foto: dpa/Marijan Murat up-down up-down

Die CDU will Älteren steuerfreies Weiterarbeiten in der Rente bis zu einer Grenze von 2000 Euro im Monat ermöglichen – so zumindest der Vorschlag von Generalsekretär Carsten Linnemann. Die Idee kommt jedoch nicht überall gut an.