ANZEIGE // Bekannt ist das Unternehmen Klaus + Co in Flensburg vor allem als etabliertes Autohaus, in dem Neu- und Gebrauchtwagen der Marken Mercedes-Benz, Peugeot und Citroën sowie seit Ende 2022 auch Autos der Marke Opel vertrieben werden. Auch eine Werkstatt für den hausinternen Service gehört zum Angebot des Traditionshauses. Dieses wird seit März 2023 nun durch eine Kooperation mit dem ADAC ergänzt: Als neuer Mobilitätspartner des Autoclubs stellt Klaus + Co, genauer gesagt das Tochterunternehmen Klaus + Co Mobility GmbH, die Abschleppwagen und –Fahrer, die seit Anfang April liegen gebliebenen Autofahrern aus der Patsche helfen. Drei Fahrer gibt es bereits, doch da der Abschleppdienst in den nächsten Monaten ausgebaut werden soll, ist das Unternehmen derzeit auf der Suche nach neuen Mitarbeitern als Fahrer (m/w/d) im Abschleppdienst.

Betriebsleiter Finn Dose, der bereits langjährige Erfahrung bei einem anderen Abschleppdienst gesammelt hat, erklärt was das Highlight an seinem Job ist:

„In diesem Beruf kann man schon sagen, dass man ein echter Helfer in der Not ist. Wenn ich das Fahrzeug einer Familie abschleppe, die auf dem Weg in den Urlaub einen Motorschaden hatte, und ich die leuchtenden, dankbaren Gesichter sehe, geht mir richtig das Herz auf. “ Finn Dose Betriebsleiter Klaus + Co Mobility GmbH

Betriebsleiter Finn Dose und Serviceleiter Thomas Reimann mit den neuen Abschleppwagen. Foto: Iwersen

Voraussetzungen: Ein Händchen für Technik und Spaß am Helfen

Neben dem Abschleppen von liegengebliebenen Fahrzeugen gehört auch die Pannenhilfe zu den zentralen Aufgaben der zukünftigen Teammitglieder. „Natürlich müssen nicht alle, die bei uns anrufen, immer gleich abgeschleppt werden. Wir leisten auch Starthilfe, helfen beim Reifenwechsel, wenn jemand mit ungeeigneten Reifen unterwegs ist und deswegen nicht weiterkommt, oder tauschen defekte Glühbirnen in den Scheinwerfern aus.“ Darüber hinaus beraten die Abschleppdienst-Fahrer bei Bedarf auch bezüglich der passenden Werkstatt, die Autofahrer ansteuern können, die keine feste Werkstatt vor Ort haben.

Aus all diesen Aufgaben ergibt sich das Bewerberprofil, nach dem Finn Dose für sein Team sucht: „Ein Führerschein der Klasse C + C1E sowie die Bereitschaft, auch am Wochenende oder nachts rauszufahren, sind natürlich Voraussetzung – ebenso wie die Freude am Helfen!“ Idealerweise bringen Bewerber auch eine KFZ-technische Ausbildung mit, aber dies ist kein absolutes Muss, wie der Betriebsleiter betont: „Wer handwerklich geschickt ist und sich zumindest grundlegend mit Autos auskennt, kann das nötige Fachwissen zur Pannenhilfe auch während der Einarbeitung bei uns lernen. Wer Spaß an vielen PS und großen Fahrzeugen hat: Umso besser!“

Finn Dose freut sich darauf, seine zukünftigen Teammitglieder im Abschleppdienst kennenzulernen. Foto: Iwersen

Zu den Benefits bei Klaus + Co Mobility gehören Urlaubs- und Weihnachtsgeld, eine betriebliche Altersvorsorge, vermögenswirksame Leistungen, 30 Tage Urlaub und eine Möglichkeit zum Bike-Leasing. Zudem wird Nachtarbeit natürlich zusätzlich vergütet und der Vertrag ist von vornherein unbefristet. Wer sich erst einmal ein Bild von der Arbeit im Abschlepp- und Pannendienst machen möchte, ist übrigens herzlich zum Probearbeiten eingeladen, wie Finn Dose erklärt: „Man muss ja auch erstmal schauen, ob diese Art von Arbeit etwas für einen ist. Deswegen können Bewerber sehr gerne mal einen Tag mit unseren Fahrern mitfahren und sich einen Eindruck vom Job verschaffen.“

Mehr Informationen: Abschleppdienst auch für Nicht-ADAC-Mitglieder größer als Größer als Zeichen ADAC-Mitglieder, die Pannenhilfe benötigen, kontaktieren wie gewohnt den ADAC, der die Anfrage dann zu Klaus + Co weiterleitet. Doch auch Nicht-Mitglieder in Flensburg und Umgebung können den Abschleppservice nutzen und direkt unter folgender Telefonnummer mit Klaus + Co in Verbindung treten: +49 (461) 90390-70.

Weitere Pläne für den Klaus + Co Abschleppdienst

Derzeit ist die Klaus + Co Mobility GmbH für den ADAC mit zwei Abschleppfahrzeugen im Einsatz. Der Plan ist aber, die Flotte so schnell wie möglich zu vergrößern. „Wenn der Markt es hergibt, hoffen wir ab Juni mit drei oder vier Fahrzeugen im Einsatz zu sein.“ Zudem ist ein Umbau des Standortes an der Liebigstraße 12 geplant, sodass ADAC-Mitglieder hier in Zukunft in einem eigenen Büro mit Empfang willkommen geheißen werden können. Auch die Clubmobile für ADAC-Mitglieder, die einen Ersatzwagen brauchen, während ihr Auto in der Werkstatt ist, werden dann hier angeboten. Diese werden zudem auch als normale Mietwagen zur Verfügung stehen, die bei Bedarf ausgeliehen und an ADAC-Standorten in ganz Deutschland zurückgegeben werden können.