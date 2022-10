Herr Dr. Geyer, in den fast 18 Jahren als Geschäftsführer des Arbeitgeberverbands haben Sie viel erreicht. Nun steht ein Berufswechsel an. Was nehmen Sie aus Ihrer bisherigen Tätigkeit mit?

Als ich hier im März 2005 anfing, zählte der Arbeitgeberverband ca. 200 Mitglieder, mittlerweile sind es 400. Wir haben einen richtig guten Ruf in der Region, auch als Sozialpartner. Ich habe das hier gemeinsam mit dem damaligen Vorstand und natürlich den Kollegen aufgebaut und viele Angebote kreiert. Darunter fällt die Fördefuchs-Verleihung, der Bereich Personalberatung, Fortbildungen, Seminare und alles rund um unsere Mitgliedsunternehmen.

Vieles von dem, das in meiner Tätigkeit als Arbeitgeberverbandchef wichtig war, kann ich nun als Fundament mitnehmen. Das gute Netzwerk in viele Bereiche hinein, meine vielfältige Berufs- und Lebenserfahrung auch in vielen Ehrenämtern, meine Neigung zu vermitteln und Dinge nach vorne zu bringen, das passt. Ich freue mich sehr auf den Berufswechsel. Auch weil ich froh bin weiter in Flensburg zu bleiben.

Was bedeutet Ihr Ausscheiden für den Arbeitgeberverband und seine Mitglieder?

Ich verlasse den jetzigen Posten in dem Bewusstsein, dass wir keinerlei Einbruch erleben werden. Das Signal möchte ich an alle Mitglieder und Kooperationspartner senden. Ich habe mit Frau Thomsen und Frau Andresen sowie Herrn Dr. Jaekel und Herrn Polenz vier sehr versierte und erfahrene Kolleginnen und Kollegen, sodass ich überhaupt keine Bedenken habe, egal wie wir den Geschäftsführerposten nachbesetzen. Da werden wir eine gute Lösung finden. Herr Dr. Jaekel ist seit 2009 als Jurist ein fester Teil des Arbeitgeberverbands und Herr Polenz ist seit 2018 dabei. Die beiden sind in meinem Alter und sehr erfahren. Sie haben ebenfalls eine große Nähe zu unseren Mitgliedern.