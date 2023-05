ANZEIGE // Der Fachkräftemangel ist heutzutage in aller Munde: Unter anderem in der Pflege und medizinischen Berufen, den MINT-Berufen, der Gastronomie/Hotelfach und im Handwerk haben die Arbeitgeber große Not, geeignete Fachkräfte zu finden. Auch im nördlichen Schleswig-Holstein macht sich die Problematik von Jahr zu Jahr stärker bemerkbar. Der Arbeitgeberverband Flensburg-Schleswig-Eckernförde berät deswegen Unternehmen zu möglichen Maßnahmen, die sie ergreifen können, um Mitarbeitende zu finden und zu halten.

„In Auswahlgesprächen fragen Bewerber in den letzten Jahren immer häufiger etwa nach Kinderbetreuungsmöglichkeiten. Es zeigt sich sehr deutlich, dass Familie und Beruf noch besser vereinbar werden müssen“, berichtet Dr. Christian Jaekel, Geschäftsführer des Arbeitgeberverbandes. Bereits seit vielen Jahren berät er als Jurist die Mitgliedsunternehmen des Verbandes und hat in dieser Zeit die Erfahrung gemacht, dass die Region Flensburg und Umgebung in Sachen Kinderbetreuung zwar bereits besser aufgestellt ist als viele andere Regionen – „da ist aber trotzdem noch deutlich Luft nach oben“, konstatiert der Jurist. In Flensburg fehlen derzeit etwa 300 Kinderbetreuungsplätze.

Mögliche Benefits für Arbeitnehmer

Jaekel sieht außerdem weitere Stellschrauben im Bereich des Arbeitsrechtes, die Unternehmen noch deutlich stärker nutzen können: Das Gehalt ist dabei nur ein – wenn auch erheblicher – Faktor. „Außerdem können und sollten Arbeitgeber über die übrigen Arbeitsbedingungen – z.B. flexible Arbeitszeitmodelle, Homeoffice/Mobiles Arbeiten, attraktive Altersvorsorgeregelungen, Gestellung von Mitarbeiterwohnungen – ihre Anziehungskraft erhöhen.“

Zudem gebe es staatliche Fördermittel - z.B. der Arbeitsagentur - die von den Arbeitgebern ausgeschöpft werden sollten.

„Wir hatten vor kurzem hierzu eine sehr gute Veranstaltung für Mitgliedsunternehmen, auf der die Agentur für Arbeit Flensburg ihre aktuellen Fördermöglichkeiten vorgestellt hat. Es hat sich gezeigt, dass vielen Unternehmen gar nicht bewusst war, was hier alles möglich ist.“ Dr. jur. Christian Jaekel Geschäftsführer des Arbeitgeberverbandes Flensburg-Schleswig-Eckernförde

Mitglieder des Arbeitgeberverbandes können in solchen Fragen immer auf das Beratungsangebot zurückgreifen, sei es zu den allgemein gegebenen Möglichkeiten oder bezüglich einer konkreten Maßnahme, die bereits durch das Unternehmen geplant ist.

Berufsorientierung und Information als Schlüssel zur Mitarbeitergewinnung

Einen weiteren wichtigen Baustein in der Mitarbeitergewinnung sieht Dr. Jaekel in der Unterstützung - heute oftmals desorientierter - junger Menschen bei der Berufswahl. Als positives Beispiel nennt er die alljährlich stattfindende „vocatium“, eine Fachmesse für Ausbildung und Studium in Flensburg (Campus-Halle) mit in diesem Jahr über 120 teilnehmenden Unternehmen und Institutionen, die in der vergangenen Woche von etwa 4.000 Jugendlichen besucht wurde. „Hier waren auch zahlreiche unserer Mitgliedsunternehmen vertreten, und es konnten viele Kontakte geknüpft und Ausbildungsverhältnisse angebahnt werden.“.

Auch die Initiative SCHULEWIRTSCHAFT Schleswig-Holstein arbeitet bereits seit langem für einen Brückenschlag zwischen Schulen und Unternehmen und steht in engem Austausch mit dem Arbeitgeberverband. Über die rechtliche Beratung hinaus bietet eine Mitgliedschaft im Arbeitgeberverband so auch zahlreiche Möglichkeiten, wertvolle Erfahrungen aus dem Verbandsnetzwerk für das eigene Unternehmen zu nutzen.

Arbeitgeber sollten sich zudem stärker für „Quereinsteiger“ und Menschen mit nicht linearen Lebensläufen öffnen, d.h. für Menschen, die bisher in anderen Betätigungsfeldern oder Branchen unterwegs waren. Diese bringen häufig wichtige Eigenschaften mit wie die Fähigkeit zum Perspektivwechsel, Flexibilität, Lern- und Problemlösungsfähigkeit etc., und benötigtes Fachwissen ist erlernbar.

Flensburg und Umgebung sind nicht nur in touristischer Hinsicht interessant - die Vorzüge der Region sollten auch von Unternehmen bei der Mitarbeitersuche kommuniziert werden.

Nicht zuletzt spricht sich der Geschäftsführer für eine weitere Stärkung des regionalen Wirtschaftsstandortes aus. „Dazu zählt ein verstärktes und besseres Marketing zur Darstellung der hohen Attraktivität unserer Region: Flensburg, die umgebenden Kreise und das südliche Dänemark bilden ein unfassbar tolles Umfeld. Ich selber stamme aus NRW und kenne viele Menschen, die bei ihrem ersten Besuch hier völlig überrascht und begeistert von unserer Region sind! Hier sind zudem viele Arbeitnehmer, die aus Mittel- oder Süddeutschland stammen, tätig – die alle hier nicht mehr weg möchten, obwohl das Gehaltsniveau hier deutlich niedriger ist als weiter südlich. Auch dies belegt die hohe Attraktivität unserer Region.“ Diese müsse aber noch viel stärker bekanntgemacht und genutzt werden durch ein stärkeres und besseres Regionalmarketing.

Wer sich für eine Mitgliedschaft im Arbeitgeberverband Flensburg-Schleswig-Eckernförde interessiert, findet mehr Informationen unter www.arbeitgeber-flensburg.de.