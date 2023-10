ANZEIGE// Eine Branche, welche insbesondere an beiden Küstenlinien eine Säule der lokalen Wirtschaft bildet. Industriell schwach strukturiert, aber mit einer großen Dichte unterschiedlichster Handwerksunternehmen versehen, haben diese traditionellen Berufe einen hohen gesellschaftlichen Wert. Wie der Arbeitgeberverband Unternehmen fachspezifisch unterstützen kann, erläutert Dr. Christian Jaekel, Geschäftsführer des Arbeitgeberverbandes mit Sitz in Flensburg, in diesem Interview:

Die Faszination des Handwerks kumuliert mit rechtlicher Unterstützung: Welche speziellen Anforderungen stellt diese Branche an die Arbeit des Arbeitgeberverbandes?

Alle Arten von Handwerksberufen sind unter den freiwilligen Mitgliedern im Arbeitgeberverband organisiert. Es ergeben sich aufgrund der kleinteiligen Struktur angeschlossener Betriebe besondere Spezifika. Es finden sich allgemeine Themen, die auch Unternehmen anderer Branchen betreffen, wie personelle Probleme, die Abmahnungen oder Kündigungen zur Folge haben können. Auch der Fachkräftemangel ist eine unfreiwillig regulierende Komponente geworden, welche Einfluß auf innerbetriebliche Strukturen haben kann. In all diesen Fällen suchen Betriebsinhaber unsere rechtliche Beratung oder zumindest ein Unterstützungsangebot, welches wir durch ein breit aufgefächertes Netzwerk leisten oder verweisen können.

Gravierend ist auch der Aspekt der Unternehmensnachfolge. Die Betriebsanzahl, für die kein Nachfolger verfügbar ist, zeigt sich stärker als in anderen Branchen. Das ist für den Berufsstand, und damit für die Region zwischen den Meeren, ein existenzielles Problem.

Dr. Christian Jaekel schätzt die pragmatische, lösungsorientierte Herangehensweise handwerklicher Aufgaben Foto: Silke Kurtz

Welche Rechtsfragen werden überwiegend an Sie herangetragen?

Das ist recht unterschiedlich. Oftmals wenden sich die Kreishandwerkerschaften, und damit auch die jeweiligen Innungen, mit Personalangelegenheiten an uns. Liegen dort branchenspezifische Tarifverträge vor, gilt es, diese zu betrachten und spezielle Regelungen zu beachten.

Eine Besonderheit im Handwerk ist wohl, dass der strenge Kündigungsschutz nach dem Kündigungsschutzgesetz erst ab einer Unternehmensgröße ab 10 Mitarbeitenden gilt, man spricht hier von der sog. Kleinbetriebsregelung. Da viele unserer Mitgliedsbetriebe unterhalb dieser Grenze liegen, sind Kündigungen dort leichter auszusprechen. Die Arbeitsgerichte prüfen bei solchen Kündigungen, ob ein tragfähiger sachlicher Grund gegeben ist, und ob die Kündigung rechtsmissbräuchlich, willkürlich oder diskriminierend ist.

Welche realisierbaren Visionen für Unternehmen und Institutionen haben Sie als Geschäftsführer des Arbeitgeberverbandes?

Wir haben einen kollektiven, integrativen Gedanken: Einen Round Table zu etablieren. Bestehend aus WIREG, IHK, Handwerkskammer, Agentur für Arbeit und uns, dem Arbeitgeberverband. Die Debüt-Veranstaltung dafür hat just stattgefunden – auf Initiative der WIREG. Dieses Format kam bei allen Teilnehmenden prima an, sodass wir uns auf ein halbjährliches Treffen für intensiven, branchenübergreifenden Austausch verständigt haben. Ziel ist dabei die verstärkte Kooperation mit besonderem Schwerpunkt auf dem Handwerk. Neben Tourismus und Gastgewerbe ist es die prägende Branche hier an der Ostküste - und darüber hinaus.

Geplant sind gemeinsame Informationsveranstaltungen, auf denen beispielsweise zur Unternehmensnachfolge referiert wird. Dies ist ein sehr komplexes Thema, in dem es viele Fallstricke gibt und eine dezidierte Unterstützung wirklich dringend anzuraten ist. Auch planen wir den Nordischen Abend für Wissenschaft und Wirtschaft im Januar, gemeinsam mit der Hochschule Flensburg und der SDU. Ein beliebtes Format, bei dem sich die Hochschulen mit der Wirtschaft vor Ort verknüpfen können.

„Veranstaltungen“ ist ein Schlagwort. Am 1. Oktober fand in Flensburg die Meisterfeier des Handwerks statt. Sie waren als Gast vor Ort. Wie war Ihr Eindruck?

Das Event hat eine deutlich positive Strahlkraft: imposant und rundum gelungen. Hier zeigte sich die Tradition des Handwerks mit einer modernen Handschrift. Ministerpräsident Daniel Günther ließ es sich nicht nehmen, allen neuen Meisterinnen sowie Meistern auf der Bühne mit einer persönlichen Gratulation die Meisterbriefe zu überreichen. Die Anwesenheit von vielen Funktionären aus Politik, Wirtschaft und Handwerk zeigt den Stellenwert dieser Branche.

Wolfgang Bundesen demonstriert an der Werkbank, wie ein Schmuckstück Form und Feinschliff erhält Foto: Silke Kurtz

Sie haben als Durchführungsort für dieses Interview die Werkstatt von Goldschmiedemeister Wolfgang Bundesen in der Flensburger Innenstadt gewählt. Aus welchem Grund?

Vor vielen Jahren habe ich auf einer Entdeckungstour durch die Stadt mit ihren Höfe und Seitengassen durch Zufall Wolfgangs Goldschmiede-Werkstatt entdeckt. Seit vielen Jahrzehnten ist Wolfgang in Flensburg ansässig und hat ein immenses Wissen über die Geschichte Flensburgs. Mit viel Liebe gestaltet er hochwertige, kunstvolle Arbeiten von entsprechender Wertigkeit. Diese filigrane Art des Handwerks fasziniert mich. Mein Anliegen ist es zudem, neben den offensichtlich populären Handwerks-Sparten, ein Handwerk in den Fokus zu schieben, welches im Allgemeinen nicht so präsent ist.

Und wie ist Ihre persönliche, emotionale Verbindung zum Handwerk?

Mich spricht das Bodenständige, Direkte, Unverblümte, Verbindliche der im Handwerk Tätigen an. Es sind greifbare Menschen, handfest und liebenswert direkt. Tatsächlich besteht mein Freundeskreis fast ausschließlich aus Menschen, die handwerklich tätig sind. Einer meiner engsten Freunde ist Fliesen-, Boden- und Parkettleger, extrem bodenständig, da er durch seine Arbeit gut geerdet ist. Wir pflegen großartige Gespräche auf höchstem Niveau.

Ich selbst hatte während meiner Schulzeit den Wunsch, Bäcker zu werden. Nun setze ich mich mit meinen Kollegen im Verband und viel Leidenschaft für die Belange der Wirtschaftsmacht von nebenan ein.