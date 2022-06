Mehr als eine Million Menschen mit einer anerkannten Schwerbehinderung sind in deutschen Unternehmen angestellt, so die offiziellen Zahlen. Es wird jedoch von einer höheren Dunkelziffer ausgegangen. Warum ist das Thema in der Arbeitswelt häufig noch ein Tabu?

In Deutschland fehlt oft eine natürliche Offenheit in der Beziehung Arbeitnehmer - Arbeitgeber. Wir haben uns angewöhnt Dinge zu verschweigen, wenn sie nicht der bekannten Norm entsprechen. Skeptisch sein, Misstrauen hegen, das ist so eine grundsätzliche Mentalität, die sich auch im Arbeitsleben widerspiegelt. Dabei ist der nicht-genormte Mensch das Normale, nicht die Menschen, die uns in der Werbung oder den sozialen Medien häufig begegnen.

Doch das Thema ist Alltag, man muss sich damit beschäftigen. Es gibt hunderte persönliche Gründe, die die Erwerbstätigkeit beeinträchtigen. Multiple Sklerose, Diabetes, Rheuma, Krebserkrankungen, chronische und zunehmend psychische Leiden können zu einer Einschränkung führen. Darum gibt es auch nicht die Schwerbehinderung oder den schwerbehinderten Menschen. Die Bandbreite ist sehr vielfältig. Unsere Aufgabe in der Praxis ist es, diese individuellen Situationen positiv zu begleiten, um möglichst das Arbeitsverhältnis unbelastet zu erhalten.

Was glauben Sie, warum manche Arbeitnehmer ihrem Arbeitgeber verschweigen, dass sie einen Schwerbehindertenausweis haben?

Sie befürchten, dass ihnen dadurch Nachteile entstehen und sagen darum lieber nichts. Doch bekommt man zum Beispiel Diabetes oder entwickelt eine Multiple Sklerose, sollte man das offen kommunizieren. Kommt es erst nach Jahren heraus, dass eine Behinderung vorliegt, gibt es einen Vertrauensbruch, der die Beziehung zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber langfristig belasten kann. In sehr vielen der mittelständischen Unternehmen, die bei uns als Arbeitgeberverband in den Regionen Flensburg, Schleswig und Eckernförde Mitglied sind, gibt es aber Verständnis für die Mitarbeitenden. Die Unternehmen sind froh darüber, wenn man sie mit in die Verantwortung nimmt. Vor einer Erkrankung ist ja niemand geschützt, das kann jedem passieren. Weiß der Arbeitgeber von der Schwerbehinderung, hat das den Vorteil, dass er auf bestimmte Situationen bewusst reagieren kann. Es ist nun einmal eine besondere Situation im Arbeitsverhältnis. Auch für den Arbeitgeber ergibt sich hierdurch eine Herausforderung. Aber die allermeisten Unternehmen sind bereit daran zu arbeiten und zu lernen.

Raten Sie auch in Bewerbungsgesprächen zu Offenheit?

In der Bewerbungsphase ist es schwierig. Natürlich mögen es Arbeitgeber, wenn man alle relevanten Umstände offenlegt. Ich kann aber keine Empfehlung geben. Es kommt auf das Bewerbungsgespräch an. So sollte man situativ entscheiden, ob man dem Gegenüber direkt vertrauen kann oder nicht. Die direkte Frage danach, ob jemand schwerbehindert ist, ist aber grundsätzlich unzulässig. Der Arbeitgeber darf den Bewerber aber fragen, ob er für die vorgesehene Aufgabe geeignet ist. Im Bewerbungsgespräch sind diejenigen, die Gespräche führen, heute wesentlich offener und aufgeklärter in Bezug auf Handicaps. Aber wir sind sicherlich noch nicht am Endpunkt angelangt. Es gibt noch Arbeitgeber, die unsicher bzw. noch nicht zeitgemäß handeln.