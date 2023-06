ANZEIGE // Ob als Kellner oder Zeitungsausträgerin, bei der Freiwilligen Feuerwehr oder im Sportverein: Viele Menschen möchten neben Ihrem Hauptberuf noch ein wenig Geld hinzuverdienen oder sich in der Freizeit ehrenamtlich engagieren. Doch häufig gibt es auf Arbeitgeberseite Unklarheiten bezüglich der gesetzlichen Regelungen: Gibt es Beschränkungen, welche Tätigkeiten als Nebenjob oder Ehrenamt zulässig sind? Welche Angaben müssen beim Arbeitgeber gemacht werden? Wann sind Arbeitgeber verpflichtet, ihre Mitarbeiter freizustellen? Wie kann bei Pflichtverletzungen vorgegangen werden?

Solche und ähnliche Fragen sind beim Arbeitgeberverband Flensburg-Schleswig-Eckernförde an der Tagesordnung. Diese zu beantworten, gehört zum Beratungsangebot des Verbandes, dessen Team aus Juristen den knapp 400 Mitgliedsunternehmen mit Rat und Tat zur Seite steht.

Rechtslage bezüglich Nebenjobs

Obwohl die Ausübung einer Nebentätigkeit nach Artikel 12 des Grundgesetzes (Berufsfreiheit) grundsätzlich zulässig ist – unabhängig davon, ob diese entgeltlich oder unentgeltlich, selbständig oder unselbständig ist – gibt es einige wichtige Punkte zu beachten:



Der Arbeitgeber kann und sollte eine Anzeige/Mitteilung des Arbeitnehmers in Textform bezüglich jeder Nebentätigkeit verlangen, aus der sich Art, Ort, Dauer und zeitlicher Umfang der Nebentätigkeit ergeben.



Verbieten kann der Arbeitgeber eine Nebentätigkeit nur dann, wenn das Hauptarbeitsverhältnis oder berechtigte Interessen des Arbeitgebers durch die Nebentätigkeit beeinträchtigt werden. Das ist z.B. der Fall, wenn die Arbeitsleistung des Arbeitnehmers unter der Nebentätigkeit leidet, gesetzliche Höchstarbeitszeiten oder Mindestruhezeiten durch die (hinzuzurechnende) Nebentätigkeit nicht eingehalten werden oder der Nebenjob bei einem Wettbewerber des Arbeitgebers ausgeübt wird. In solchen Fällen kann der Arbeitgeber seine Zustimmung zu der Nebentätigkeit versagen bzw. widerrufen und die Nebentätigkeit untersagen.

„Wir empfehlen unseren Mitgliedern immer, in ihre Arbeitsverträge eine Klausel zu Nebentätigkeiten aufzunehmen, in der die Anzeigepflicht und die Voraussetzungen für die Zustimmung des Arbeitgebers bzw. für eine Untersagung der Nebentätigkeit geregelt werden sollten.“ Dr. jur. Christian Jaekel Geschäftsführer des Arbeitgeberverbandes Flensburg-Schleswig-Eckernförde

Bei Verstößen gegen diese Regelungen können die Konsequenzen von einer Untersagung über eine Abmahnung bis zu einer Kündigung reichen, je nach den Umständen des Einzelfalles.

Ehrenamt und Beruf – so vereint man sie

In Schleswig-Holstein sind etwa 20.000 Ehrenamtler in der Kinder- und Jugendarbeit sowie etwa 80.000 Bürger in den Bereichen des Katastrophenschutzes (Freiwillige Feuerwehr, THW, DGzRS etc.) tätig. Das Thema Ehrenamt ist also für viele Schleswig-Holsteiner – und dementsprechend auch für viele Arbeitgeber – höchst relevant.

Ehrenamtliche Tätigkeiten in der Jugendarbeit und im Katastrophenschutz sind in Schleswig-Holstein gesetzlich geregelt: Im Bereich der Jugendarbeit gibt es z.B. die Landesverordnung über die Freistellung für ehrenamtliche Mitarbeiter in der Jugendarbeit. Sie besagt, dass der Arbeitgeber einen Mitarbeiter bis zu 12 Tage im Jahr von der Arbeit freizustellen hat, wenn dieser im Besitz einer bundeseinheitlichen Card für Jugendleiterinnen und Jugendleiter („Juleica“) ist und eine entsprechende Veranstaltung gemäß der Landesverordnung stattfindet.

Wichtig zu wissen ist vor allem, dass der Arbeitgeber Anspruch darauf hat, dass der betreffende Mitarbeiter ihm die Veranstaltung und den Besitz der „Juleica“ nachweist und die Freistellung von der Arbeit beantragt. Christian Jaekel weist jedoch auch darauf hin, dass Arbeitnehmer keinen absoluten Anspruch auf Freistellung haben, denn:

„Wesentlich für Arbeitgeber ist die Regelung in der Landesverordnung über die Freistellung für ehrenamtliche Mitarbeiter in der Jugendarbeit, dass eine solche Freistellung im Einzelfall versagt werden kann, wenn dieser ein unabweisbares betriebliches Interesse entgegensteht.“ Dr. jur. Christian Jaekel

Nach der Rechtsprechung muss es sich hierbei um unabweisbare betriebliche Gründe handeln, d.h. es müssten bei einer Freistellung des betreffenden Mitarbeiters konkret erhebliche Nachteilen oder Schäden für den Betrieb drohen, z.B. wenn ein wichtiger Auftrag dann nicht termingerecht abgearbeitet werden kann.

In den Bereichen des Katastrophenschutzes ist diese Verweigerungsmöglichkeit des Arbeitgebers jedoch nicht vorgesehen. Hier ist unklar, ob und wann der Arbeitgeber eine Freistellung aus betrieblichen Gründen ablehnen kann. Bei Einsätzen, zum Beispiel bei einem Feuerwehreinsatz, ist dies jedenfalls – aus verständlichen Gründen - nicht möglich.

Unterschiedlich ist für die verschiedenen Bereiche des Ehrenamtes geregelt, wie sichergestellt wird, dass der Ehrenamtler keine Nachteile durch seine ehrenamtliche Tätigkeit erleidet. Je nachdem, welche Regelungen einschlägig sind, erfolgt die Freistellung für die ehrenamtliche Tätigkeit entweder ohne Fortzahlung des Arbeitsentgeltes, und der Mitarbeiter kann sich den Verdienstausfall vom Land auf Antrag erstatten lassen, oder aber der Arbeitgeber hat das Gehalt weiterzuzahlen und erhält seinerseits auf Antrag vom Land eine Erstattung.

Ehrenamt und Nebenjobs im Urlaub

Es gibt noch ein weiteres Gesetz, das in diesem Zusammenhang für Arbeitgeber relevant ist: In § 8 des Bundesurlaubsgesetzes ist geregelt, dass der Arbeitnehmer während seines Urlaubs keine dem Urlaubszweck widersprechende Erwerbstätigkeit leisten darf. Nach der einschlägigen Rechtsprechung ist hierdurch jedoch nicht jede Nebentätigkeit während des Urlaubs verboten; denn was dem Erholungszweck dient, ist abhängig vom Einzelfall. Wer sich z.B. im Urlaub körperlich anstrengen möchte – wie z.B. als Erntehelfer – darf dies tun, da es durchaus zur Erholung von einem Schreibtischjob beitragen kann.

