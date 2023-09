ANZEIGE // Nach einer Studie der TU München steigen Mitarbeiter, welche ein Dienstrad-Angebot wahrnehmen, erwiesenermaßen viel häufiger auf das Fahrrad für Wege, die sie sonst mit dem Auto zurückgelegt hätten. Diese Studie ergab, dass durch die Option des Dienstrades dieses 73% mehr von Arbeitnehmer für Arbeitswege genutzt wurde, als ohne. Und zu 80% häufiger in der Freizeit.

Ein wichtiger Aspekt dabei sind die aufkommenden Rechtsfragen aus Arbeitgebersicht. Neben der Abbildung aller Vorteile einer Dienstrad-Gestellung möchten wir diese hier kurz erläutern.

Steuern und Sozialabgaben

Die Überlassung eines Fahrrades ist unter bestimmten Voraussetzungen lohnsteuer- und sozialversicherungsfrei. Die steuer- und beitragsrechtliche Bewertung ist abhängig davon, ob das Dienstrad dem Arbeitnehmer zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn (dann Steuer- und Beitragsfreiheit) oder im Rahmen einer Gehaltsumwandlung überlassen wird (dann Versteuerung und Verbeitragung des geldwerten Vorteiles). In jedem Einzelfall sollte sich der Arbeitgeber durch einen Steuerberater hierzu beraten lassen.

Vertragliche Beziehungen

In der Regel haben Arbeitgeber im Zusammenhang mit einer Dienstrad-Überlassung folgende vertragliche Beziehungen zu gestalten:

Abschluss eines Rahmenvertrages zwischen dem Arbeitgeber und einem Anbieter; Abschluss von Einzel-Leasingverträgen zwischen dem Arbeitgeber als Leasingnehmer und einem Leasinggeber; Abschluss eines Nutzungsüberlassungsvertrages zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer; Zusatz zum Arbeitsvertrag, in dem das künftige Gehalt des Arbeitnehmers für die Dauer der Überlassung des Rades herabgesetzt wird (bei Gehaltsumwandlung) oder geregelt wird, dass die Dienstrad-Überlassung zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Entgelt gewährt wird; gilt ein Tarifvertrag, d.h. ein Tariflohn, und erfolgt die Überlassung im Rahmen einer Gehaltsumwandlung, so ist zusätzlich eine tarifliche Regelung erforderlich, welche die Umwandlung von Tarifentgelt ermöglicht.

Im Nutzungsüberlassungsvertrag sind die Rechte und Pflichten der Mitarbeiter, welche ein Dienstrad erhalten, klar zu regeln. U.a. sollte der Mitarbeiter sich verpflichten, seinerseits im Leasingvertrag geregelten Pflichten des Arbeitgebers zu erfüllen (beispielweise die regelmäßige Wartung durch eine Vertragswerkstatt, unverzügliche Meldung von Unfällen, Schäden und Verlust, etc.). Auch der Kreis der Nutzungsberechtigten sollte vertraglich konkret festgelegt werden. Die Laufzeit des Nutzungsüberlassungsvertrages sollte mit der Laufzeit des Leasingvertrages synchronisiert werden und an den Bestand des Arbeitsverhältnisses geknüpft werden.

Flexibel mit dem Fahrrad unterwegs, in bestimmten Situationen schneller als mit dem Auto.

Bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses hat der Arbeitnehmer grundsätzlich das Rad zurückzugeben. Der Arbeitgeber bleibt jedoch verpflichtet, die Leasingraten weiter zu zahlen, da der Leasingvertrag schließlich weiterläuft. Häufig sehen Leasingverträge Regelungen vor, nach denen bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses auch der Leasingvertrag vom Arbeitgeber vorzeitig beendet werden könnte, was jedoch meist mit Entschädigungszahlungen des Arbeitgebers an den Leasinggeber für die vorzeitige Vertragsbeendigung verbunden ist. Inwieweit dem Arbeitnehmer für den Fall der Beendigung des Arbeitsverhältnisses die Übernahme der weiterlaufenden Leasingraten oder alternativ eine Entschädigungszahlung auferlegt werden kann, ist unklar. Dazu, wie in solchen Fällen die Rechtslage im Einzelnen aussieht, und wie diese Fragen wirksam vertraglich geregelt werden können, gibt es noch kaum gerichtliche Entscheidungen.

Versicherung und Haftung

Risiken können für den Arbeitgeber auch bei Unfällen, Beschädigungen oder einem Verlust des Zweirades drohen. Es kommt vor, dass bereits im Leasingvertrag eine Haftpflichtversicherung inkludiert wird, was der Arbeitgeber in jedem Falle vor dessen Abschluss prüfen und sicherstellen sollte. Andernfalls sollte unbedingt separat eine Haftpflichtversicherung für das Rad abgeschlossen werden. Entsprechendes gilt für eine Kaskoversicherung und ggf. weitere Versicherungen. Hierzu sollte sich der Arbeitgeber von einem Versicherungsfachmann beraten lassen.

Für Schäden oder Verlust, welche im Rahmen eines reinen Privatgebrauches des Fahrrades verursacht werden, haftet der Mitarbeiter grundsätzlich selbst. Entstehen Schäden dagegen bei dienstlich veranlassten Fahrten mit dem zur Verfügung gestellten Zweirades, so dürfte die sog. Haftungsprivilegierung für Arbeitnehmer greifen, wonach es in den meisten Fällen zu Haftungserleichterungen für den Arbeitnehmer kommt in Abhängigkeit vom Verschuldensgrad.

In vielerlei Hinsicht können für Haftungsfragen rund um das dienstliche Fahrrad die Grundsätze, welche für eine Dienstwagenüberlassung gelten, herangezogen werden.

Betriebsrat

Besteht im Unternehmen ein Betriebsrat, so steht diesem bei der Ausgestaltung der Dienstrad-Überlassung ein Mitbestimmungsrecht zu. Der Abschluss einer Betriebsvereinbarung hierzu ist ratsam.

Fazit

Die beschriebenen rechtlichen Aspekte sollten Arbeitgeber nicht abschrecken, ein Dienstrad für ihre Mitarbeiter zur Verfügung zu stellen. Denn die Vorteile einer Überlassung sind erheblich und bereiten zudem viel Freude. Die rechtlichen Punkte lassen sich fachkundig gestalten und die Risiken somit minimieren.