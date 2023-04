ANZEIGE // Ein Großteil der erwachsenen Menschen hat täglich mit ihm zu tun, doch die wenigsten setzen sich aktiv damit auseinander: das Arbeitsrecht. Nicht nur wenn es darum geht, einen neuen Arbeitsvertrag zu unterschreiben, sondern auch bei Fragen bzgl. Kündigungen, Abfindungen oder Sonn- und Feiertagszuschlägen gibt es zahlreiche Missverständnisse und Mythen, die sich hartnäckig halten – und zwar sowohl auf Arbeitgeber- als auch auf Arbeitnehmerseite, wie Dr. Christian Jaekel, Geschäftsführer des Arbeitgeberverbandes Flensburg-Schleswig-Eckernförde weiß:

„Wir stellen bei unseren Mitgliedsunternehmen immer wieder akuten Beratungsbedarf fest. Das Hauptaugenmerk unserer Beratung liegt darauf, Fehler möglichst von vornherein zu vermeiden, deswegen ermutigen wir unsere Mitglieder dazu, uns bei Zweifeln immer frühzeitig zu kontaktieren.“ Dr. jur. Christian Jaekel Geschäftsführer des Arbeitgeberverbandes Flensburg-Schleswig-Eckernförde

Mehr Informationen: Über Christian Jaekel größer als Größer als Zeichen Dr. jur. Christian Jaekel ist bereits seit 2009 Justiziar beim Arbeitgeberverband Flensburg-Schleswig-Eckernförde und hat im Januar 2023 dessen Geschäftsführung übernommen. Durch seine langjährige Erfahrung ist er bereits mit sämtlichen Akteuren im Verbandsgebiet vertraut. Der 52-jährige stammt gebürtig aus Nordrhein-Westfalen, absolvierte sein Referendariat in Lübeck und promovierte in Kiel.

Wenn Arbeitgebern bei Fragen des Arbeitsrechts Fehler unterlaufen, können die Konsequenzen das Unternehmen teils teuer zu stehen kommen: „Wenn etwa eine Kündigung ausgesprochen wird, obwohl nicht alle Wirksamkeitsvoraussetzungen vorliegen, ist die Kündigung schlicht nicht wirksam, was u.a. erhebliche Schadenersatzforderungen nach sich ziehen kann.“

Die am häufigsten auftretenden Irrtümer im Arbeitsrecht lassen sich unter folgenden Punkten zusammenfassen:

1. Keine Kündigung während Krankheit

Wer krank ist, dem darf nicht gekündigt werden – das ist eine Annahme, wegen der sich viele Arbeitnehmer in Sicherheit wiegen. Zu Unrecht, wie Dr. Jaekel erklärt: „Eine Kündigung durch den Arbeitgeber ist auch während einer Arbeitsunfähigkeit zulässig. Eine Besonderheit gibt es jedoch in dem Fall, wenn dem Arbeitnehmer aus Anlass seiner Erkrankung gekündigt wird – dann behält der Mitarbeiter seinen 6-wöchigen Anspruch auf Entgeltfortzahlung, dies auch ggf. über die Beendigung des Arbeitsverhältnisses hinaus.“

2. Kündigungsmöglichkeit nach zwei Abmahnungen

Erste Abmahnung, zweite Abmahnung, Kündigung – so lautet der häufig angenommene unschöne „Dreiklang“ bei wiederholtem Fehlverhalten von Mitarbeitenden. Aber auch hier ist Vorsicht geboten: „Der Arbeitgeber ist nach der dritten Pflichtverletzung eines Arbeitnehmers nicht automatisch kündigungsberechtigt, auch wenn es bereits zwei Abmahnungen gab. Die Frage eines Kündigungsrechtes ist vielmehr von der anderen Seite her zu betrachten: Eine verhaltensbedingte Kündigung setzt zum Einen eine Pflichtverletzung voraus, die in sich schwer genug ist, um eine Kündigung grundsätzlich zu rechtfertigen. Zum Anderen muss der Mitarbeiter - im Regelfall – in der Vergangenheit bereits mindestens eine einschlägige Abmahnung erhalten haben.“

3. Eine Kündigung kann einseitig zurückgenommen werden

Eine Kündigung geht immer von einer Vertragsseite aus – daher ist es ein weitverbreitetes Missverständnis, dass diese, sei es nun der Arbeitgeber oder der Arbeitnehmer, die Kündigung auch einseitig wieder zurücknehmen könne, wenn sich etwa die Situation grundsätzlich ändert. Aber, so erläutert der Arbeitgeberverbands-Chef: „Der Kündigende kann eine einmal zugegangene Kündigung nicht mehr einseitig aus der Welt schaffen. Vielmehr müssen beide Parteien vereinbaren, dass aus der Kündigung keine Rechte hergeleitet werden, so dass das Arbeitsverhältnis fortgesetzt wird.“

4. Eine Kündigung muss begründet werden

Hier liegt der Teufel im Detail: Wird eine Arbeitgeberkündigung ausgesprochen, so muss zu deren Wirksamkeit ein Kündigungsgrund vorliegen – dieser muss jedoch nicht zwingend im Kündigungsschreiben mitgeteilt werden. Eine Ausnahme besteht für Kündigungen gegenüber Auszubildenden nach der Probezeit, die immer im Kündigungsschreiben detailliert begründet werden müssen.

5. Der Betriebsrat muss einer Kündigung zustimmen

Der Betriebsrat ist in Betrieben, in denen ein solcher besteht, für den Arbeitgeber ein wichtiger Anlaufpunkt mit zahlreichen Befugnissen. Die Zustimmung des Betriebsrates zu einer Kündigung ist jedoch nicht erforderlich. Dr. Jaekel hierzu: „Der Betriebsrat muss zwar vor Ausspruch einer Kündigung ordnungsgemäß angehört werden, zustimmen muss dieser einer Kündigung jedoch nicht – bis auf wenige Ausnahmen (z.B. wenn es sich beim betreffenden Arbeitnehmer um ein Mitglied des Betriebsrates handelt).“

6. Rechtsanspruch auf eine Abfindung

Wer in der unglücklichen Lage ist, gekündigt zu werden, kann sich immerhin auf eine Abfindung freuen – oder? Auch dies ist ein Irrtum: Für das Entstehen eines Abfindungsanspruches ist immer eine besondere Rechtsgrundlage erforderlich, etwa ein im Kündigungsschutzrechtsstreit geschlossener gerichtlicher Vergleich, ein Aufhebungsvertrag oder ein mit dem Betriebsrat geschlossener Sozialplan.

7. Anspruch auf Sonn- und Feiertagszuschläge

„So sinnvoll es aus Arbeitgebersicht auch sein kann, Sonn- und Feiertagszuschläge zu zahlen, um die eigene Attraktivität zu erhöhen – einen gesetzlichen Anspruch auf diese Zuschläge gibt es nicht“, erklärt der Geschäftsführer des Arbeitgeberverbandes, sondern „nur, wenn diese Zuschläge im Arbeits- oder im Tarifvertrag vorgesehen sind“. Der einzige gesetzlich zwingende Zuschlag sei der Nachtzuschlag.

