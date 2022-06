Worin sehen Sie konkret die Vorteile einer dualen Ausbildung?

Fabian Geyer: Wenn ich mich für eine duale Ausbildung entscheide, habe ich schon mal einen Beruf erlernt, mit dem ich viel anfangen kann anstatt zu sagen: „Ich gehe in eine Hochschulausbildung und weiß danach immer noch nicht, wo ich lande.“ Das wollen wir unbedingt vermeiden. Wir möchten, dass Betriebe und junge Menschen bestmöglich zueinander finden. Das ist für uns als Wirtschaftsvertreter elementar. Darum möchten wir erreichen, dass die Menschen in dieser Stadt und Region berufsbildende Schulen in die Zukunftsplanung ihrer Kinder einbeziehen. Es ist kein Bildungsweg zweiter Klasse, ganz im Gegenteil. Es gibt vielfältige Möglichkeiten für junge Menschen ihren beruflichen Weg zu starten und mit den Akteuren vor Ort zu gestalten.

Andreas Zettl: Wir behaupten nicht, dass berufsbildende Schulen der beste Weg für jeden sind. Aber junge Menschen und ihre Eltern sollen eine Auswahl haben. Und die haben sie nur dann, wenn sie voll informiert sind. Da ist leider noch ganz viel Luft nach oben. Hier braucht es dringend mehr Aufklärung.

Wie könnte man es Schülerinnen und Schülern erleichtern den richtigen Weg zu finden?

Fabian Geyer: Berufsorientierung gilt häufig als ernsthafter Prozess. Ich erlebe da eine unheimliche Verkrampfung, direkt das Ideale finden zu wollen. Man sollte aber seine Lockerheit und Freude daran bewahren. Der Schlüssel dazu ist zu wissen welche Angebote es gibt. Wenn wir die Angebote in der Region flächendeckend bekannt machen und junge Menschen und Eltern Alternativen kennen, die sie durchgehen können, macht das Ganze auch Spaß. Es gibt mir Boden unter die Füße, wenn ich weiß, welche Auswahl ich habe.

Was tun sie dafür, um das Angebot Ihrer Schule bekannter zu machen, Herr Zettl?

Andreas Zettl: Wie auch die Hannah-Arendt- und die Eckener-Schule stellen wir uns bei Gemeinschaftsschulen in der 9. und 10. Klasse vor und nutzen außerdem Infotage und Messen wie die vocatium. Außerdem bieten wir eintägige Hospitationsmöglichkeiten an, bei denen sich Interessierte einen Tag lang mit in den Unterricht setzen können. In der Coronazeiten mussten wir leider viele solcher Ding digital umsetzen. Umso mehr freuen wir uns aber die Schüler wieder persönlich zu sprechen. Man muss viel reden, das persönliche Gespräch ist das A und O. Was wir anbieten ist komplex und darum erklärungsbedürftig. Die Infotage in Gemeinschaftsschulen nehmen wir wahr, aber wir möchten gern auch in die Gymnasien, um uns vorzustellen. Leider sind viele Gymnasien hierfür nicht so offen.

Fabian Geyer: Die Denke, dass alle Abitur machen müssen und danach in die Hochschulen gehen, wurde lange politisch proklamiert, ist aber heutzutage völlig falsch. In Unternehmen beobachten wir, dass Akademiker erstmal an die Praxis gewöhnt werden müssen – trotz der Praktika, die sie während des Studiums gemacht haben. Bei berufsbildenden Schulen hingegen ist der berufliche Ansatz viel stärker als in Gymnasien ausgeprägt, über die wir immer wieder hören, dass die duale Ausbildung als Option nach der Schule für Abiturienten nicht einmal erwähnt wird.