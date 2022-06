Für Hand- und Heimwerker ist das Fachgeschäft Dähmlow in Neumünster ein Paradies. Denn hier finden sie alles, was sie für eigenen Bauprojekte benötigen. Mehr als 20.000 Artikel hat der Fachhandel für Eisen- und Stahlwaren auf Lager. Das Familienunternehmen versorgt bereits seit mehr als 150 Jahren Firmen, Unternehmer und leidenschaftliche Bastler mit allem, was sie für ihre Bauprojekte benötigen. Von Hammer, Schraube und Schleifmaschine bis hin zu Stahlbeton und Stahlträger. Florian Bustorf, der seit vielen Jahren bei Dähmlow arbeitet und jeden noch so kleinen Winkel des Fachgeschäfts kennt, hat den „Kiek mol rin!“-Reporter David König herumgeführt.