Sie schützen unser Zuhause vor ungebetenen Gästen, liefern uns Schutz vor fremden Blicken und können dabei auch noch zum hübschen Blickfang werden. Vom kleinen Gartentürchen bis hin zur großen Doppelflügelanlage ist das Unternehmen Dähmlow die Adresse in Schleswig-Holstein, wenn es um Tür, Tor und Zaun geht und das schon seit 150 Jahren.

Die Geschichte der Firma Dähmlow

Der Schmied Johann Friedrich Dähmlow kam vor über 150 Jahren über Mecklenburg nach Altona und betrieb zunächst eine Schiffsankerschmiede. Sein Sohn Friedrich Dähmlow wurde dagegen später in Neumünster Kompagnon in der Firma Heick Haus- und Küchengeräte, am 23. August 1868 gründete sich daraus die Firma Dähmlow. Heute ist Olaf Dähmlow der Inhaber in der fünften Generation und das Unternehmen hat sich in Schleswig-Holstein einen Namen als Anlaufstelle für qualitative und langlebige Eisen- und Stahlwaren sowie als Ansprechpartner für Profi-Werkzeug und Zubehör gemacht.

Sicherheit und Komfort für Zuhause: Tor und Zaun nutzen

Ein Tor einzubauen ist eine gute Möglichkeit, um die Sicherheit und den Komfort des eigenen Zuhauses zu verbessern. Egal, ob es sich um einen Garten, ein Einfamilienhaus oder ein Mehrfamilienhaus handelt, ein Tor bietet zahlreiche Vorteile und kann das Leben der Bewohner erheblich erleichtern.

Der offensichtlichste Vorteil eines Tores ist die erhöhte Sicherheit. Ein Tor schützt das Grundstück vor unerwünschten Besuchern und schafft eine Barriere zwischen dem öffentlichen Raum und dem privaten Bereich. Dies ist besonders wichtig in Zeiten, in denen Einbrüche und Diebstähle immer häufiger werden. Ein gut gesichertes Tor kann potenzielle Einbrecher abschrecken und das Risiko eines Einbruchs erheblich reduzieren.

Darüber hinaus bietet ein Tor auch Schutz vor unerwünschtem Lärm und neugierigen Blicken. Gerade in dicht besiedelten Gebieten kann dies ein großer Vorteil sein. Ein Tor schafft Privatsphäre und ermöglicht es den Bewohnern, sich in ihrem eigenen Garten oder auf ihrer Terrasse ungestört zu entspannen.

Ein weiterer Vorteil eines Tores ist der Komfort, den es bietet. Mit einem automatischen Tor können die Bewohner bequem mit dem Auto auf das Grundstück fahren, ohne aussteigen zu müssen, um das Tor zu öffnen. Dies ist besonders praktisch bei schlechtem Wetter oder wenn man schwere Einkäufe transportiert. Ein automatisches Tor kann auch mit einer Gegensprechanlage oder einer Videoüberwachung ausgestattet werden, um den Zugang zum Grundstück zu kontrollieren und Besucher zu identifizieren.

Bei der Auswahl eines Tores gibt es verschiedene Optionen zur Verfügung. Je nach den individuellen Bedürfnissen und dem architektonischen Stil des Hauses kann zwischen verschiedenen Materialien wie Holz, Metall oder Kunststoff gewählt werden. Auch das Design des Tores kann an den persönlichen Geschmack angepasst werden, um ein harmonisches Gesamtbild zu erzeugen.

Ein passendes Tor finden

Durch eine große Auswahl an unterschiedlichen Zäunen, ist es manchmal schwierig, sich für eins zu entscheiden. Die Mitarbeiter von Dähmlow beraten ihre Kunden daher sehr genau und finden gemeinsam das passende Tor für die individuellen Bedürfnisse.

Eine beliebte Wahl von Toren sind zum Beispiel Zauntore, jene ermöglichen beispielsweise den Zugang zum Garten, während der Zaun weiterhin als Schutz- und Privatsphärelement dient. Sie können je nach Stil des Gartens bzw. des Grundstücks ausgewählt werden. Zauntore bieten eine gute Balance zwischen Funktionalität und Ästhetik. Denn auch diese gibt es in unterschiedlichen Ausführungen.

Um ein Tor richtig einzubauen, braucht es folgendes Material: Einen Eimer und einen Schwamm, Wasser, Betonkies und Cement, einen Erdbohrer, Schaufel sowie Spaten, einen Akkuschrauber, den Zollstock, einen Gummihammer, die Mörtelkelle, Wasserwagen in unterschiedlichen Größen, den Richtscheit und natürlich das Tor, sowie das dazugehörige Zubehör.

Der erste Schritt beginnt mit dem Bohren der Löcher für die Pfosten, im nächsten Schritt folgt dann das Hinzufügen des Wassers zum Betongemisch, welches dann gut vermengt werden sollte. Daraufhin wird 1/3 des Loches mit Beton aufgefüllt, in dem dann die Pfosten eingesetzt werden. Anschließend werden die Löcher mit den Pfosten in Beton eingegossen.

Nachdem die Pfosten nun feststehen, sollten die Betonreste mit Wasser und Schwamm entfernt werden und mindestens 24 Stunden gewartet werden, damit der Beton trocknen kann und das Tor eingesetzt werden kann. Sobald der Beton getrocknet ist, wird das Tor vorbereitet, die Scharniere eingebaut, das Schloss im Tor befestigt und im Anschluss an den bereits stehenden Pfosten eingebaut.

Die Mitarbeiter der Firma Dähmlow stehen Ihren Kunden bei jeder Frage zur Verfügung. Sie sind telefonisch, sowie über ihre E-Mail erreichbar. Aber auch vor Ort gibt es die Möglichkeit, sich für das perfekte Tor beraten zu lassen.

Das Team

Als in Neumünster großgewordenes Familienunternehmen fühlen wir uns der Region und den Menschen hier besonders verbunden. So legen wir größten Wert auf unsere Mitarbeiter, auf ihre Aus- und Weiterbildung, auf Teamorientierung und Wissenstransfer. Denn nur wer seine Arbeit liebt, kann Kunden bestmöglich beraten und begeistern. Jahrzehntelange Erfahrung, umfassendes Fachwissen, Motivation und Spaß an kundenorientiertem Service zeichnen unser Team aus. Und auch die Zukunft haben wir stets im Blick und bieten als nachhaltiger Ausbildungsbetrieb jungen Menschen den Einstieg in unsere vielfältige und spannende Branche.

