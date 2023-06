ANZEIGE // Seit mehr als eineinhalb Jahrhunderten ist das Familienunternehmen Dähmlow in Neumünster fest verwurzelt und bekannt für seine Eisen- und Stahlwaren. In fünfter Generation leitet Olaf Dähmlow das Fachgeschäft, das sowohl Hobby-Bastler als auch Profi-Handwerker und große Baufirmen mit dem passenden Produkt versorgt. Mit mehr als 20.000 Artikeln auf Lager bietet Dähmlow ein riesiges Sortiment an Werkzeugen, Arbeitskleidung, Eisenwaren und vielem mehr. Die erfahrenen Verkaufsberater unterstützen Kundinnen und Kunden bei der Produktauswahl und geben ehrliche Empfehlungen ab, wie Olaf Dähmlow betont:

„Hier wird niemandem etwas angeschnackt, sondern ehrlich empfohlen, was der Kunde für sein Projekt braucht und was nicht.“ Olaf Dähmlow Inhaber GmbH & Co. KG

Arbeitsschuhe für die verschiedensten Arbeiten und Wetterverhältnisse gehören ebenfalls zum Sortiment. Foto: banckstudios Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Die Dähmlow-Flatrate im Detail

Ob Arbeitshandschuhe, Stahlkappenschuhe oder wasserfeste Arbeitsjacken und -hosen: Wer gut geschützt und trocken bleibt, bleibt gut gelaunt. Hochwertige Arbeitskleidung macht in Branchen wie dem Bau oder dem Handwerk oft den Unterschied zwischen einem guten und einem weniger guten Arbeitstag aus . Deswegen verlost Dähmlow derzeit eine Flatrate, mit der der Gewinner oder die Gewinnerin ein Jahr lang monatlich Berufskleidung im Wert von 200€ aussuchen darf. Wer mit dem Gewinn seiner Firma und seinen Kollegen etwas Gutes tun möchte, bekommt obendrein noch eine kostenlose Bestickung der Kleidungsstücke mit dem Logo des jeweiligen Betriebs. Der Gewinn hat so einen Gesamtwert von 2.400 Euro. Zimmerleute, Tischler, Fliesenleger und viele andere finden bei Dähmlow nicht nur Sicherheits-, sondern auch Zunftbekleidung.

Auch die Werkzeugabteilung von Dähmlow kann sich sehen lassen. Foto: banckstudios Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Um am Gewinnspiel teilzunehmen, müssen die Teilnehmenden ihre Kontaktdaten im unten stehenden Formular hinterlassen. Ausgeschlossen sind Mitarbeiter von Dähmlow GmbH & Co. KG, des sh:z und beteiligten Unternehmen sowie Personen unter 18 Jahren. Die Gewinnspielteilnahme ist vom 9.6.2023 ab 0 Uhr bis zum 6.7.2023 bis 23:59 Uhr möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Alle weiteren Details der Teilnahmebedingungen finden Sie hier.

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Externen Inhalt laden Mit Aktivierung der Checkbox erklären Sie sich damit einverstanden, dass Inhalte eines externen Anbieters geladen werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzhinweisen An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden.

Breites Sortiment für Profis und Heimwerker

Die Veranstaltung von Gewinnspielen ist inzwischen fast so etwas wie eine Tradition im Hause Dähmlow: Bereits 2021 konnte man hier eine Arbeitskleidungs-Flatrate gewinnen, 2022 eine Einkaufsflatrate für das gesamte Sortiment und 2019 konnte sich der glückliche Gewinner ein Jahr lang monatlich ein neues Werkzeug von Metabo aussuchen.

Wer sich bei Dähmlow vor Ort inspirieren lassen möchte, sollte nicht nur die Arbeitskleidung unter die Lupe nehmen, sondern auch einen Blick auf die anderen Sortimentsbereiche werfen: Auch Profi-Werkzeug hat der Eisenfachhandel vorrätig, und wer in seinem Betrieb für Ordnung sorgen will, findet bei den verschiedensten Regalsystemen genau das richtige für den eigenen Betrieb.