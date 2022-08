ANZEIGE // Anpacken statt herumsitzen: Bei der Firma Dähmlow in Neumünster wird dieses Motto gelebt. Der Fachhandel beliefert Firmen mit Stahl für ihre Bauprojekte, stattet Handwerker mit Werkzeug und Arbeitsschutzkleidung aus und versorgt die Garten-, Forst- und Landwirtschaft mit Material und Produkten. Das Handwerk wird bei Dähmlow hochgehalten. Junge Menschen, die Lust haben in der Branche Fuß zu fassen, können in diesem Betrieb ihre Lehre absolvieren. Zum August 2023 werden wieder angehende Kaufleute für Groß- und Außenhandelsmanagement eingestellt (m/w/d).

Die Biegerei von Dähmlow hat eine Gesamtfläche von 4.000 Quadratmetern. Sie gehört seit 1996 zur Firma dazu. Foto: daehmlow.de Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Voraussetzungen: Das sollten angehende Azubis mitbringen

Wer einen guten mittleren Schulabschluss hat, eine Affinität für das Handwerk und motiviert ist, eine vielseitige Ausbildung bei einem Großhandel zu absolvieren, der ist bei Dähmlow in Neumünster genau richtig. Lernen kann man hier nämlich eine Menge: „Unsere Ausbildung ist ziemlich facettenreich. In der Ausbildung machst du in allen Abteilungen alles mal mit. Du sitzt nicht nur stumpf am Computer, sondern musst auch mal mit anfassen“, weiß Florian Busdorf, der bereits seit vielen Jahren ein Teil des Dähmlow-Teams ist. Auch ein gewisses kaufmännisches Interesse sowie gute Kenntnisse in Mathematik sind von Vorteil. Am wichtigsten aber ist es, dass man motiviert ist:

„Hier ist nicht stupides Arbeiten, sondern auch mal Manpower gefragt. Wir suchen junge Leute, die Bock haben zu arbeiten. Wenn man Lust hat mit Zahlen und Stahl zu jonglieren, kann man das hier perfekt umsetzen. “ Florian Bustorf stellv. Leitung Lager/ Expedition bei Dähmlow in Neumünster

Interessierte können sich schon jetzt per E-Mail unter bewerbung@daehmlow.de bewerben. Wer vorab einen Blick hinter die Kulissen des Arbeitgebers werfen möchte, kann sich das folgende Video ansehen. Unsere Reporterin Sandra hat dem Mitarbeiter Florian Bustorf einen Tag lang über die Schulter geguckt und dabei viel über die Arbeitskultur bei Dähmlow erfahren. Auch ein eigenes Praktikum vor Ort ist für angehende Azubis möglich.

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Externen Inhalt laden Mit Aktivierung der Checkbox erklären Sie sich damit einverstanden, dass Inhalte eines externen Anbieters geladen werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzhinweisen An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden.

Das lernt man in der Ausbildung

Wer die dreijährige Ausbildung im Groß- und Außenhandelsmanagement bei Dähmlow durchläuft, sieht und lernt viel. Während der Probezeit wird man in jedem Unternehmensbereich eingesetzt. Direkt danach geht es mit mehr Zeit nach und nach durch alle Abteilungen. Viele Azubis starten im Ladengeschäft, wo sie beispielsweise lernen die Kunden zu beraten und Produkte zu präsentieren. Größere Bestellungen, wie etwa Stahlträger, Betonstahl und Bleche, werden in der Abteilung Versand kommissioniert, also für die Abholung oder Lieferung an den Kunden vorbereitet. Auch hier lernen die Auszubildenden alle wichtigen Handgriffe und Kniffe.

Danach geht es ins Stahllager, dem Herz der Firma. Hier befindet sich das ganz große, schwere Material, mit dem Bauprojekte in die Tat umgesetzt werden können. Im Stahllager findet die Warenannahme statt, außerdem wird hier Stahl abgeladen, seine Qualität geprüft, gewogen, zugeschnitten und auf Wunsch mit Rostschutzfarbe gestrichen. Gleich dahinter ist die Biegerei, die ebenfalls einen großen Teile des Unternehmens darstellt. In der Biegerei verbringen die Azubis je nach Saison etwa zwei Monate. Sie lernen hier u.a. Betonstahl auf das richtigen Maß zuzuschneiden und zu formen.

Die Biegerei von Dähmlow hat eine Gesamtfläche von 4.000 Quadratmetern. Sie gehört seit 1996 zur Firma dazu. Foto: banckstudios Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Ist der praktische Part abgeschlossen, folgt der kaufmännische Teil der Ausbildung. Dann gehen die Azubis für ein halbes Jahr in die Abteilungen Büro und Buchhaltung. Das Wissen, was sie sich zuvor angeeignet haben, können sie hier einsetzen, um Kunden zum Beispiel am Telefon zu beraten sowie Angebote zu schreiben. Außerdem werden die angehenden Kaufleute im Groß- und Außenhandelsmanagement in der Berufsschule in Neumünster, der Theodor-Litt-Schule, fit gemacht.

Arbeiten im Familienunternehmen

Bereits seit der Gründung im Jahr 1868 wird Dähmlow als Familienbetrieb geführt. Heute liegt das Unternehmen in fünfter Generation in den Händen von Olaf Dähmlow. Er legt viel Wert auf einen kollegialen Umgang in seinem Haus: „Wir sind darauf bedacht, dass die Ausbildung Spaß bringt. Wissen vermitteln wir nicht auf Krampf, sondern mit Beispielen. Man muss auch keine Angst haben, wenn mal etwas schiefläuft. Wenn Probleme da sind, können die Azubis damit immer zu uns kommen, dann stehen wir zur Seite und versuchen zu helfen. Dadurch, dass wir kein großer Konzern sind, sind die Wege kurz, um mal zu fragen und sich ein paar Tipps zu holen. Wir sind sehr familiär und sozial eingestellt. Das zeichnet uns als Arbeitgeber aus“, weiß der Firmenchef.

Die interne Betreuung bei allen Anliegen rund um die Lehre gehört bei Dähmlow für angehende Kaufleute im Groß- und Außenhandelsmanagement dazu. Foto: Dähmlow Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Mehr Informationen: Info größer als Größer als Zeichen Wer Interesse daran hat, in Zukunft zum Dähmlow-Team zu gehören, der kann seine Bewerbung gerne per E-Mail an bewerbung@daehmlow.de senden. Außerdem ist es möglich, auf Wunsch vorab ein Praktikum zu machen, um das Unternehmen besser kennenzulernen. Olaf Dähmlow und sein Team freuen sich über motivierten Nachwuchs (m/w/d) und neue Gesichter.

Kontakt: Fr. Dähmlow GmbH & Co KG

Inhaber Olaf Dähmlow

Friedrich-Wöhler-Straße 39

24536 Neumünster

Telefon: 04321/569-0

E-Mail: bewerbung@daehmlow.de